Alex_ki написав:Учитывая доступность денег с свободного в 2 клика, то имхо безопасность не сильно выше Мони с лежащими на ней "своими"
Вот пока еще не снимал, не знаю. При пополнении требуется вводить код подтверждения, думаю, что и при снятии тоже.
Обратите внимание, у меня на карте ПУМБ остаток 0. В случае кражи карты никто мой депозит с нее не снимет ни в 2 клика, ни в 3, ни в 4. А вот на карте моно есть живые деньги. В случае кражи их можно потратить за несколько минут, ведь покупки до 500 грн не требуют введения ПИН при бесконтактной оплате. На мой взгляд, разница есть, и она существенная. Мне было бы спокойнее иметь 2 тысячи на карте монобанка на мелкие расходы, и еще 10 тысяч - в доходном сейфе, из которого всегда можно достать и перебросить в случае более крупной покупки.
Alex_ki написав:Учитывая доступность денег с свободного в 2 клика, то имхо безопасность не сильно выше Мони с лежащими на ней "своими"
Вот пока еще не снимал, не знаю. При пополнении требуется вводить код подтверждения, думаю, что и при снятии тоже.
Обратите внимание, у меня на карте ПУМБ остаток 0. В случае кражи карты никто мой депозит с нее не снимет ни в 2 клика, ни в 3, ни в 4. А вот на карте моно есть живые деньги. В случае кражи их можно потратить за несколько минут, ведь покупки до 500 грн не требуют введения ПИН при бесконтактной оплате. На мой взгляд, разница есть, и она существенная. Мне было бы спокойнее иметь 2 тысячи на карте монобанка на мелкие расходы, и еще 10 тысяч - в доходном сейфе, из которого всегда можно достать и перебросить в случае более крупной покупки.
Ну так научитесь правильно пополнять карты пумба и спокойно работайте с двумя банками, тем более что 12% больше 10%... а ещё есть конкрорд и прокредит с 11%, и форвард с15%..., ну а у нас есть глобус с 17%, но он уже недоступен новичкам
Alex_ki написав:Учитывая доступность денег с свободного в 2 клика, то имхо безопасность не сильно выше Мони с лежащими на ней "своими"
Вот пока еще не снимал, не знаю. При пополнении требуется вводить код подтверждения, думаю, что и при снятии тоже.
Обратите внимание, у меня на карте ПУМБ остаток 0. В случае кражи карты никто мой депозит с нее не снимет ни в 2 клика, ни в 3, ни в 4. А вот на карте моно есть живые деньги. В случае кражи их можно потратить за несколько минут, ведь покупки до 500 грн не требуют введения ПИН при бесконтактной оплате. На мой взгляд, разница есть, и она существенная. Мне было бы спокойнее иметь 2 тысячи на карте монобанка на мелкие расходы, и еще 10 тысяч - в доходном сейфе, из которого всегда можно достать и перебросить в случае более крупной покупки.
Разница нивелируется отключением бесконтакта и оплатой чипом с вводом пинкода.
Alex_ki написав:Учитывая доступность денег с свободного в 2 клика, то имхо безопасность не сильно выше Мони с лежащими на ней "своими"
Вот пока еще не снимал, не знаю. При пополнении требуется вводить код подтверждения, думаю, что и при снятии тоже.
Обратите внимание, у меня на карте ПУМБ остаток 0. В случае кражи карты никто мой депозит с нее не снимет ни в 2 клика, ни в 3, ни в 4. А вот на карте моно есть живые деньги. В случае кражи их можно потратить за несколько минут, ведь покупки до 500 грн не требуют введения ПИН при бесконтактной оплате. На мой взгляд, разница есть, и она существенная. Мне было бы спокойнее иметь 2 тысячи на карте монобанка на мелкие расходы, и еще 10 тысяч - в доходном сейфе, из которого всегда можно достать и перебросить в случае более крупной покупки.
Ну так научитесь правильно пополнять карты пумба и спокойно работайте с двумя банками, тем более что 12% больше 10%... а ещё есть конкрорд и прокредит с 11%, и форвард с15%..., ну а у нас есть глобус с 17%, но он уже недоступен новичкам
Спасибо всем, кто не прошел мимо и откликнулся. Отдельная благодарность за совет вернуться в черно-зеленое болото и не высовываться из него. По итогам обсуждения я принял решение закрыть депозит в ПУМБе и разместить его в моно под 17% сроком на 3 мес. В течение дня я подойду в отделение и напишу заявление на закрытие карты. Держать ее на полке просто так, на всякий случай, чересчур рискованно. Через полгода банк влупит в счет овердрафта комиссию за обслуживание неактивного счета 50 или 100 гривен в месяц, и ничего ему не докажешь. Овердрафт - он такой, что если он разрешен, то он обязательно будет.
qwe_ua написав:Второй раз влетите, когда депозит выводить будете?
Уже вывел. Через сайт ПУМБ-онлайн по номеру карты моно. Пишет, что остаток 0, но полностью исключить появление овердрафта я не могу до тех пор, пока не закрою счет. Сроки закрытия на сайте не нахожу, полагаю, это от 45 дней и до 90 (по аналогии с другими банками).
evgenkh написав:Уже вывел. Через сайт ПУМБ-онлайн по номеру карты моно.
Прогресс, а могли и через приложение Моно
Знаю, мог бы. Мог бы и привязать эту карту к приложению моно как свою карту в другом банке. Только какой смысл, если этой картой я пользоваться не планирую.
Я понял ваш юмор. Согласитесь, операционистка зала, открыв мне личный кабинет, могла бы сказать, что не нужно переводить деньги через моно, что лучше сразу же зайти в ПУМБ-онлайн и сделать тестовое пополнение своей карты с карты другого банка через ПУМБ-онлайн. Тогда всё было бы по-другому. Но она, я более чем уверен, про овердрафт слышала, но понятие о нем имела очень поверхностное. Она загнала меня в овердрафт без какого-либо злого умысла.
Думаю, что совместными усилиями мы сможем вернуть ситуацию к тому, что было месяц назад. Месяц назад я регулярно проходил мимо этого отделения по дороге к метро, и ничто меня с этим банком не связывало.
evgenkh Як воно є, читати умови, тарифи немає часу, але є час стільки писати. Вам відразу тут дали відповідь-підказку, що необхідно звернутись до підтримки ПУМБ і в даному випадку, питання буде вирішене. Також роз'яснили, як діяти, щоб в майбутньому не попадати на комісії, та комфортно користуватись карткою.