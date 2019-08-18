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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2324232523262327

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 777
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
207
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
183
Всього голосів : 777
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 22:33

  Alex_ki написав:Учитывая доступность денег с свободного в 2 клика, то имхо безопасность не сильно выше Мони с лежащими на ней "своими"

Вот пока еще не снимал, не знаю. При пополнении требуется вводить код подтверждения, думаю, что и при снятии тоже.

Обратите внимание, у меня на карте ПУМБ остаток 0. В случае кражи карты никто мой депозит с нее не снимет ни в 2 клика, ни в 3, ни в 4. А вот на карте моно есть живые деньги. В случае кражи их можно потратить за несколько минут, ведь покупки до 500 грн не требуют введения ПИН при бесконтактной оплате. На мой взгляд, разница есть, и она существенная. Мне было бы спокойнее иметь 2 тысячи на карте монобанка на мелкие расходы, и еще 10 тысяч - в доходном сейфе, из которого всегда можно достать и перебросить в случае более крупной покупки.
evgenkh
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 23:05

  evgenkh написав:
  Alex_ki написав:Учитывая доступность денег с свободного в 2 клика, то имхо безопасность не сильно выше Мони с лежащими на ней "своими"

Вот пока еще не снимал, не знаю. При пополнении требуется вводить код подтверждения, думаю, что и при снятии тоже.

Обратите внимание, у меня на карте ПУМБ остаток 0. В случае кражи карты никто мой депозит с нее не снимет ни в 2 клика, ни в 3, ни в 4. А вот на карте моно есть живые деньги. В случае кражи их можно потратить за несколько минут, ведь покупки до 500 грн не требуют введения ПИН при бесконтактной оплате. На мой взгляд, разница есть, и она существенная. Мне было бы спокойнее иметь 2 тысячи на карте монобанка на мелкие расходы, и еще 10 тысяч - в доходном сейфе, из которого всегда можно достать и перебросить в случае более крупной покупки.

Ну так научитесь правильно пополнять карты пумба и спокойно работайте с двумя банками, тем более что 12% больше 10%... а ещё есть конкрорд и прокредит с 11%, и форвард с15%...,
ну а у нас есть глобус с 17%, но он уже недоступен новичкам
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 00:07

  evgenkh написав:
  Alex_ki написав:Учитывая доступность денег с свободного в 2 клика, то имхо безопасность не сильно выше Мони с лежащими на ней "своими"

Вот пока еще не снимал, не знаю. При пополнении требуется вводить код подтверждения, думаю, что и при снятии тоже.

Обратите внимание, у меня на карте ПУМБ остаток 0. В случае кражи карты никто мой депозит с нее не снимет ни в 2 клика, ни в 3, ни в 4. А вот на карте моно есть живые деньги. В случае кражи их можно потратить за несколько минут, ведь покупки до 500 грн не требуют введения ПИН при бесконтактной оплате. На мой взгляд, разница есть, и она существенная. Мне было бы спокойнее иметь 2 тысячи на карте монобанка на мелкие расходы, и еще 10 тысяч - в доходном сейфе, из которого всегда можно достать и перебросить в случае более крупной покупки.

Разница нивелируется отключением бесконтакта и оплатой чипом с вводом пинкода.
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 04:55

  Stringer написав:
  evgenkh написав:
  Alex_ki написав:Учитывая доступность денег с свободного в 2 клика, то имхо безопасность не сильно выше Мони с лежащими на ней "своими"

Вот пока еще не снимал, не знаю. При пополнении требуется вводить код подтверждения, думаю, что и при снятии тоже.

Обратите внимание, у меня на карте ПУМБ остаток 0. В случае кражи карты никто мой депозит с нее не снимет ни в 2 клика, ни в 3, ни в 4. А вот на карте моно есть живые деньги. В случае кражи их можно потратить за несколько минут, ведь покупки до 500 грн не требуют введения ПИН при бесконтактной оплате. На мой взгляд, разница есть, и она существенная. Мне было бы спокойнее иметь 2 тысячи на карте монобанка на мелкие расходы, и еще 10 тысяч - в доходном сейфе, из которого всегда можно достать и перебросить в случае более крупной покупки.

Ну так научитесь правильно пополнять карты пумба и спокойно работайте с двумя банками, тем более что 12% больше 10%... а ещё есть конкрорд и прокредит с 11%, и форвард с15%...,
ну а у нас есть глобус с 17%, но он уже недоступен новичкам

15.07. была оформлена В+ на нового клиента.
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 07:16

Re: ПУМБ

Друзья!

Спасибо всем, кто не прошел мимо и откликнулся. Отдельная благодарность за совет вернуться в черно-зеленое болото и не высовываться из него. По итогам обсуждения я принял решение закрыть депозит в ПУМБе и разместить его в моно под 17% сроком на 3 мес. В течение дня я подойду в отделение и напишу заявление на закрытие карты. Держать ее на полке просто так, на всякий случай, чересчур рискованно. Через полгода банк влупит в счет овердрафта комиссию за обслуживание неактивного счета 50 или 100 гривен в месяц, и ничего ему не докажешь. Овердрафт - он такой, что если он разрешен, то он обязательно будет.
evgenkh
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 07:18

Re: ПУМБ

Второй раз влетите, когда депозит выводить будете? :)
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 07:32

  qwe_ua написав:Второй раз влетите, когда депозит выводить будете? :)

Уже вывел. Через сайт ПУМБ-онлайн по номеру карты моно. Пишет, что остаток 0, но полностью исключить появление овердрафта я не могу до тех пор, пока не закрою счет. Сроки закрытия на сайте не нахожу, полагаю, это от 45 дней и до 90 (по аналогии с другими банками).
evgenkh
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 07:34

Re: ПУМБ

evgenkh написав:Уже вывел. Через сайт ПУМБ-онлайн по номеру карты моно.

Прогресс, а могли и через приложение Моно :)
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 07:54

  qwe_ua написав:
evgenkh написав:Уже вывел. Через сайт ПУМБ-онлайн по номеру карты моно.

Прогресс, а могли и через приложение Моно :)


Знаю, мог бы. Мог бы и привязать эту карту к приложению моно как свою карту в другом банке. Только какой смысл, если этой картой я пользоваться не планирую.

Я понял ваш юмор. Согласитесь, операционистка зала, открыв мне личный кабинет, могла бы сказать, что не нужно переводить деньги через моно, что лучше сразу же зайти в ПУМБ-онлайн и сделать тестовое пополнение своей карты с карты другого банка через ПУМБ-онлайн. Тогда всё было бы по-другому. Но она, я более чем уверен, про овердрафт слышала, но понятие о нем имела очень поверхностное. Она загнала меня в овердрафт без какого-либо злого умысла.

Думаю, что совместными усилиями мы сможем вернуть ситуацию к тому, что было месяц назад. Месяц назад я регулярно проходил мимо этого отделения по дороге к метро, и ничто меня с этим банком не связывало.
evgenkh
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 07:56

Re: ПУМБ

evgenkh
Як воно є, читати умови, тарифи немає часу, але є час стільки писати.
Вам відразу тут дали відповідь-підказку, що необхідно звернутись до підтримки ПУМБ і в даному випадку, питання буде вирішене. Також роз'яснили, як діяти, щоб в майбутньому не попадати на комісії, та комфортно користуватись карткою.
Zochan
 
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