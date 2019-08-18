Zochan написав:evgenkh Як воно є, читати умови, тарифи немає часу, але є час стільки писати. Вам відразу тут дали відповідь-підказку, що необхідно звернутись до підтримки ПУМБ і в даному випадку, питання буде вирішене. Також роз'яснили, як діяти, щоб в майбутньому не попадати на комісії, та комфортно користуватись карткою.
Спасибо, конечно, что хоть с опозданием ответили. Мне не нужно ничего возвращать, деньги там совсем небольшие. На комиссии я не попадал. Про овердрафт, в каких случаях он возникает и по какой ставке рассчитывается, я вчера долго искал в тарифах, но ничего не нашёл. Меня волнует не возможная комиссия, а возможный овердрафт. Поскольку он разрешен, он может вылезти в любой момент, а я об этом и знать не буду. Молча спишут и всё, в этот раз так и было. Я ничего не имею против списания, ведь это был мне хороший урок. Но второго такого урока мне не нужно. Уже приготовил паспорт, через полчаса буду в отделении закрывать карту. Это обычная банковская операция, и я надеюсь, что сложностей с этим у меня не возникнет.
Добрый день. Сегодня произошла неприятная для меня ситуация. Утром понадобились деньги,рядом не оказалось банкоматов ПУМБ (в которых всегда снимаю наличные).Но помня,что в свое время мне на гор.линии говорили,что в пакете Депозитный нет комиссии за снятие,если сам банк выдающий деньги не поставит комиссию. В меню банкомата,в котором снимал написало,что комиссия 0. Но в итоге комиссия была снята. Можно уточнить у прелставителя банка:-Почему? И если вы будете ссылаться на тарифы,то где можно посмотреть их и почему в свое время мне на колл.центре сказали совершенно другую информацию?
evgenkh написав: Молча спишут и всё, в этот раз так и было.
Неправда смс приходит
Ну это было. Если бы не СМС, то я бы и не знал, что у меня был овердрафт.
Тут человек только что написал, что я не читал тарифы, потому и попал на комиссию. О какой комиссии он говорит? В тарифах про овердрафт я ничего не нашел. И в выписке тоже невозможно понять, когда он образовался, по какому тарифу его считали. Просто списали сумму и поставили перед фактом. Может кому-то такое и нравится, а мне - нет.
evgenkh написав:Спасибо, конечно, что хоть с опозданием ответили. Мне не нужно ничего возвращать, деньги там совсем небольшие. На комиссии я не попадал. Про овердрафт, в каких случаях он возникает и по какой ставке рассчитывается, я вчера долго искал в тарифах, но ничего не нашёл. Меня волнует не возможная комиссия, а возможный овердрафт. Поскольку он разрешен, он может вылезти в любой момент, а я об этом и знать не буду. Молча спишут и всё, в этот раз так и было. Я ничего не имею против списания, ведь это был мне хороший урок. Но второго такого урока мне не нужно. Уже приготовил паспорт, через полчаса буду в отделении закрывать карту. Это обычная банковская операция, и я надеюсь, что сложностей с этим у меня не возникнет.
Вы уже повторяетесь который раз, не спамьте. Похоже, вы не прислушиваетесь к тому, что вам пишут. Неприятная ситуация, 100%. Решили - делайте.
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