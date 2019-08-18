Додано: Пон 19 сер, 2019 08:33

Zochan написав: evgenkh

Як воно є, читати умови, тарифи немає часу, але є час стільки писати.

Вам відразу тут дали відповідь-підказку, що необхідно звернутись до підтримки ПУМБ і в даному випадку, питання буде вирішене. Також роз'яснили, як діяти, щоб в майбутньому не попадати на комісії, та комфортно користуватись карткою. Як воно є, читати умови, тарифи немає часу, але є час стільки писати.Вам відразу тут дали відповідь-підказку, що необхідно звернутись до підтримки ПУМБ і в даному випадку, питання буде вирішене. Також роз'яснили, як діяти, щоб в майбутньому не попадати на комісії, та комфортно користуватись карткою.

Спасибо, конечно, что хоть с опозданием ответили. Мне не нужно ничего возвращать, деньги там совсем небольшие.На комиссии я не попадал. Про овердрафт, в каких случаях он возникает и по какой ставке рассчитывается, я вчера долго искал в тарифах, но ничего не нашёл. Меня волнует не возможная комиссия, а возможный овердрафт. Поскольку он разрешен, он может вылезти в любой момент, а я об этом и знать не буду. Молча спишут и всё, в этот раз так и было. Я ничего не имею против списания, ведь это был мне хороший урок. Но второго такого урока мне не нужно. Уже приготовил паспорт, через полчаса буду в отделении закрывать карту. Это обычная банковская операция, и я надеюсь, что сложностей с этим у меня не возникнет.