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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2325232623272328

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 777
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
207
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
183
Всього голосів : 777
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 08:33

  Zochan написав:evgenkh
Як воно є, читати умови, тарифи немає часу, але є час стільки писати.
Вам відразу тут дали відповідь-підказку, що необхідно звернутись до підтримки ПУМБ і в даному випадку, питання буде вирішене. Також роз'яснили, як діяти, щоб в майбутньому не попадати на комісії, та комфортно користуватись карткою.

Спасибо, конечно, что хоть с опозданием ответили. Мне не нужно ничего возвращать, деньги там совсем небольшие.
На комиссии я не попадал. Про овердрафт, в каких случаях он возникает и по какой ставке рассчитывается, я вчера долго искал в тарифах, но ничего не нашёл. Меня волнует не возможная комиссия, а возможный овердрафт. Поскольку он разрешен, он может вылезти в любой момент, а я об этом и знать не буду. Молча спишут и всё, в этот раз так и было. Я ничего не имею против списания, ведь это был мне хороший урок. Но второго такого урока мне не нужно. Уже приготовил паспорт, через полчаса буду в отделении закрывать карту. Это обычная банковская операция, и я надеюсь, что сложностей с этим у меня не возникнет.
evgenkh
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 08:34

Re: ПУМБ

Добрый день. Сегодня произошла неприятная для меня ситуация. Утром понадобились деньги,рядом не оказалось банкоматов ПУМБ (в которых всегда снимаю наличные).Но помня,что в свое время мне на гор.линии говорили,что в пакете Депозитный нет комиссии за снятие,если сам банк выдающий деньги не поставит комиссию. В меню банкомата,в котором снимал написало,что комиссия 0. Но в итоге комиссия была снята. Можно уточнить у прелставителя банка:-Почему?
И если вы будете ссылаться на тарифы,то где можно посмотреть их и почему в свое время мне на колл.центре сказали совершенно другую информацию?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 08:35

Re: ПУМБ

evgenkh написав: Молча спишут и всё, в этот раз так и было.

Неправда :) смс приходит :D
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 08:37

Re: ПУМБ

_PORT_UA написав:Но помня,что в свое время мне на гор.линии говорили,что в пакете Депозитный нет комиссии за снятие,если сам банк выдающий деньги не поставит комиссию.

Не знаю как сейчас, но, обычно, в депозитном была комиссия даже в Радиус.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 09:02

  qwe_ua написав:
evgenkh написав: Молча спишут и всё, в этот раз так и было.

Неправда :) смс приходит :D


Ну это было. Если бы не СМС, то я бы и не знал, что у меня был овердрафт.

Тут человек только что написал, что я не читал тарифы, потому и попал на комиссию. О какой комиссии он говорит? В тарифах про овердрафт я ничего не нашел. И в выписке тоже невозможно понять, когда он образовался, по какому тарифу его считали. Просто списали сумму и поставили перед фактом. Может кому-то такое и нравится, а мне - нет.
evgenkh
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 09:28

  evgenkh написав:Спасибо, конечно, что хоть с опозданием ответили. Мне не нужно ничего возвращать, деньги там совсем небольшие.
На комиссии я не попадал. Про овердрафт, в каких случаях он возникает и по какой ставке рассчитывается, я вчера долго искал в тарифах, но ничего не нашёл. Меня волнует не возможная комиссия, а возможный овердрафт. Поскольку он разрешен, он может вылезти в любой момент, а я об этом и знать не буду. Молча спишут и всё, в этот раз так и было. Я ничего не имею против списания, ведь это был мне хороший урок. Но второго такого урока мне не нужно. Уже приготовил паспорт, через полчаса буду в отделении закрывать карту. Это обычная банковская операция, и я надеюсь, что сложностей с этим у меня не возникнет.

Вы уже повторяетесь который раз, не спамьте. Похоже, вы не прислушиваетесь к тому, что вам пишут.
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 09:30

Re: ПУМБ

Я реально очень неприятно удивлён! При этом я не могу найти тарифы по данному пакету. Неужели данная комиссия это повод перейти на Всекарта,которую так настойчиво рекламируют?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 09:34

  _PORT_UA написав:Я реально очень неприятно удивлён! При этом я не могу найти тарифы по данному пакету. Неужели данная комиссия это повод перейти на Всекарта,которую так настойчиво рекламируют?

Да я именно потому перешёл. И ещё потому что удобно пополнять и перечислять деньги через аппку Пумбы без комиса. В тарифах у депозитки бесплатное снятие только в банкоматах Радиуса
Flamingo
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