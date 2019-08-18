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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2326232723282329

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 777
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
207
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
183
Всього голосів : 777
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 10:38

  _PORT_UA написав:Я реально очень неприятно удивлён! При этом я не могу найти тарифы по данному пакету.

см. п.2.14.5.
-в банкоматах та касах Банку входить до вартості обслуговування рахунку
-в банкоматах та касах мережі «Радіус» входить до вартості обслуговування рахунку
-в банкоматах та касах інших банків на території України 1,5% + 5 UAH
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vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 10:40

Re: ПУМБ

  evgenkh написав:буду в отделении закрывать карту

В добрый путь!
Только закрывать нуна не карту, а картсчет(пакет)
Скажите именно так своему менагеру, а то еще не все закроете :)
А про ставку овера я вам написал на форуме... ток вы ж, похоже, не читатель :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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