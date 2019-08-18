-в банкоматах та касах Банку входить до вартості обслуговування рахунку
-в банкоматах та касах мережі «Радіус» входить до вартості обслуговування рахунку
-в банкоматах та касах інших банків на території України 1,5% + 5 UAH
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 сер, 2019 10:38
-в банкоматах та касах Банку входить до вартості обслуговування рахунку
-в банкоматах та касах мережі «Радіус» входить до вартості обслуговування рахунку
-в банкоматах та касах інших банків на території України 1,5% + 5 UAH
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Додано: Пон 19 сер, 2019 10:40
Re: ПУМБ
В добрый путь!
Только закрывать нуна не карту, а картсчет(пакет)
Скажите именно так своему менагеру, а то еще не все закроете
А про ставку овера я вам написал на форуме... ток вы ж, похоже, не читатель
... делайте хоть что-нибудь!
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