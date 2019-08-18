-в банкоматах та касах Банку входить до вартості обслуговування рахунку
-в банкоматах та касах мережі «Радіус» входить до вартості обслуговування рахунку
-в банкоматах та касах інших банків на території України 1,5% + 5 UAH
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 сер, 2019 10:38
-в банкоматах та касах Банку входить до вартості обслуговування рахунку
-в банкоматах та касах мережі «Радіус» входить до вартості обслуговування рахунку
-в банкоматах та касах інших банків на території України 1,5% + 5 UAH
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Додано: Пон 19 сер, 2019 10:40
Re: ПУМБ
В добрый путь!
Только закрывать нуна не карту, а картсчет(пакет)
Скажите именно так своему менагеру, а то еще не все закроете
А про ставку овера я вам написал на форуме... ток вы ж, похоже, не читатель
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 19 сер, 2019 11:46
vollena71 ,по сумме снятой комиссии все верно.
Вот так и доверяй на гор.линии операторам. Плохо,что не записал имени оператора и не запомнил дату звонка.
Скажите, дабы не попадать в подобную ситуацию больше лучше открыть Всекарта? Она реально такая классная на самом деле?
Додано: Пон 19 сер, 2019 11:51
Re: ПУМБ
Додано: Пон 19 сер, 2019 11:52
Re: ПУМБ
Если так ответил оператор, то можно через PUMB попытаться получить комиссию обратно, звонки ж пишутся
Додано: Пон 19 сер, 2019 12:01
Re: ПУМБ
Для тех, кто продолжает следить за приключениями технического овердрафта.
Отправляясь в банк, я был уверен, что при закрытии карты с счета в банке возникнут непреодолимые трудности. И не ошибся!
Девушка, которая ни разу не закрывала счета, очень уверенно взялась за исполнение моей просьбы, распечатала два заявления и анкету. Однако ничего в итоге у нее не получилось. Несмотря на то, что я полностью снял деньги со Свободного, этот депозит числится открытым до января 2020 года, и досрочное расторжение программа делать отказывается. Консилиум из трех операционистов ничего сделать не смог. По данному обращению составлено две заявки, но в течение часа никакого ответа от специалистов не поступило.
Ушел ни с чем. Ожидаю дальнейших указаний по телефону.
Додано: Пон 19 сер, 2019 12:03
Re: ПУМБ
Если ли бы вы кроме снятия нажали там кнопочку (ссылку) закрыть...
Додано: Пон 19 сер, 2019 12:10
На депозитных счетах овердрафта не бывает, закрыли карту и можете забить
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Додано: Пон 19 сер, 2019 12:21
Додано: Пон 19 сер, 2019 12:24
Но после закрытия (в отделении) на счету остались копейки, начисленные за один день размещения денег на Свободном (после выплаты процентов). Эти копейки нужно обложить налогами 18% и 1.5%, после чего скинуть на карточный счет. Этого программа почему-то сделать не могла. Сейчас, кажется, проблему пофиксили. Только что пришло СМС о зачислении этих денег.
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