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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2327232823292330>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 777
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
207
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
183
Всього голосів : 777
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 10:38

  _PORT_UA написав:Я реально очень неприятно удивлён! При этом я не могу найти тарифы по данному пакету.

см. п.2.14.5.
-в банкоматах та касах Банку входить до вартості обслуговування рахунку
-в банкоматах та касах мережі «Радіус» входить до вартості обслуговування рахунку
-в банкоматах та касах інших банків на території України 1,5% + 5 UAH
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 10:40

Re: ПУМБ

  evgenkh написав:буду в отделении закрывать карту

В добрый путь!
Только закрывать нуна не карту, а картсчет(пакет)
Скажите именно так своему менагеру, а то еще не все закроете :)
А про ставку овера я вам написал на форуме... ток вы ж, похоже, не читатель :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 11:46

vollena71 ,по сумме снятой комиссии все верно.
Вот так и доверяй на гор.линии операторам. Плохо,что не записал имени оператора и не запомнил дату звонка.

Скажите, дабы не попадать в подобную ситуацию больше лучше открыть Всекарта? Она реально такая классная на самом деле?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 11:51

Re: ПУМБ

  _PORT_UA написав:Скажите, дабы не попадать в подобную ситуацию больше лучше открыть Всекарта? Она реально такая классная на самом деле?

1.Да.
2.Да, по крайней мере лучше "депозитки"
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 11:52

Re: ПУМБ

_PORT_UA написав:vollena71 ,по сумме снятой комиссии все верно.
Вот так и доверяй на гор.линии операторам. Плохо,что не записал имени оператора и не запомнил дату звонка.

Скажите, дабы не попадать в подобную ситуацию больше лучше открыть Всекарта? Она реально такая классная на самом деле?
Если так ответил оператор, то можно через PUMB попытаться получить комиссию обратно, звонки ж пишутся
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 12:01

Re: ПУМБ

Для тех, кто продолжает следить за приключениями технического овердрафта.

Отправляясь в банк, я был уверен, что при закрытии карты с счета в банке возникнут непреодолимые трудности. И не ошибся!

Девушка, которая ни разу не закрывала счета, очень уверенно взялась за исполнение моей просьбы, распечатала два заявления и анкету. Однако ничего в итоге у нее не получилось. Несмотря на то, что я полностью снял деньги со Свободного, этот депозит числится открытым до января 2020 года, и досрочное расторжение программа делать отказывается. Консилиум из трех операционистов ничего сделать не смог. По данному обращению составлено две заявки, но в течение часа никакого ответа от специалистов не поступило.

Ушел ни с чем. Ожидаю дальнейших указаний по телефону.
evgenkh
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 12:03

Re: ПУМБ

Если ли бы вы кроме снятия нажали там кнопочку (ссылку) закрыть... :)
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 12:10

  evgenkh написав:Для тех, кто продолжает следить за приключениями технического овердрафта.

Отправляясь в банк, я был уверен, что при закрытии карты с счета в банке возникнут непреодолимые трудности. И не ошибся!

Девушка, которая ни разу не закрывала счета, очень уверенно взялась за исполнение моей просьбы, распечатала два заявления и анкету. Однако ничего в итоге у нее не получилось. Несмотря на то, что я полностью снял деньги со Свободного, этот депозит числится открытым до января 2020 года, и досрочное расторжение программа делать отказывается. Консилиум из трех операционистов ничего сделать не смог. По данному обращению составлено две заявки, но в течение часа никакого ответа от специалистов не поступило.

Ушел ни с чем. Ожидаю дальнейших указаний по телефону.

На депозитных счетах овердрафта не бывает, закрыли карту и можете забить
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 12:21

  qwe_ua написав:Если ли бы вы кроме снятия нажали там кнопочку (ссылку) закрыть... :)

Я так понимаю чел просто не дружит с Пумб-онлайн, а потому "Свободный" открыл в отделении (он же писал, что ему операционист его открывала), а там, вероятно свои заморочки по закрытию
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 12:24

  qwe_ua написав:Если ли бы вы кроме снятия нажали там кнопочку (ссылку) закрыть... :)


Но после закрытия (в отделении) на счету остались копейки, начисленные за один день размещения денег на Свободном (после выплаты процентов). Эти копейки нужно обложить налогами 18% и 1.5%, после чего скинуть на карточный счет. Этого программа почему-то сделать не могла. Сейчас, кажется, проблему пофиксили. Только что пришло СМС о зачислении этих денег.
evgenkh
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