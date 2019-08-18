Додано: Пон 19 сер, 2019 12:01

Для тех, кто продолжает следить за приключениями технического овердрафта.



Отправляясь в банк, я был уверен, что при закрытии карты с счета в банке возникнут непреодолимые трудности. И не ошибся!



Девушка, которая ни разу не закрывала счета, очень уверенно взялась за исполнение моей просьбы, распечатала два заявления и анкету. Однако ничего в итоге у нее не получилось. Несмотря на то, что я полностью снял деньги со Свободного, этот депозит числится открытым до января 2020 года, и досрочное расторжение программа делать отказывается. Консилиум из трех операционистов ничего сделать не смог. По данному обращению составлено две заявки, но в течение часа никакого ответа от специалистов не поступило.



Ушел ни с чем. Ожидаю дальнейших указаний по телефону.