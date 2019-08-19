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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 сер, 2019 12:33
Flamingo написав:
Я так понимаю чел просто не дружит с Пумб-онлайн, а потому "Свободный" открыл в отделении (он же писал, что ему операционист его открывала), а там, вероятно свои заморочки по закрытию
Я бы и рад вам возразить, но возразить нечего. Действительно, я собирался взять карту и дома уже открыть депозит онлайн. Но операционист сказала "куда вы собрались, давайте сразу откроем депозит", и я согласился. Наверное она что-то имеет за каждый депозит, и я тоже не увидел ничего предосудительного в ее предложении. Просить я не просил, но она предложила, а я не нашел причины ответить "нет".
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evgenkh
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Додано: Пон 19 сер, 2019 14:15
evgenkh написав:
Действительно, я собирался взять карту и дома уже открыть депозит онлайн. Но операционист сказала "куда вы собрались, давайте сразу откроем депозит", и я согласился. Наверное она что-то имеет за каждый депозит, и я тоже не увидел ничего предосудительного в ее предложении. Просить я не просил, но она предложила, а я не нашел причины ответить "нет".
Все надо делать самому, так надежнее
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Maksi2
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Додано: Пон 19 сер, 2019 14:57
Maksi2 написав: evgenkh написав:
Действительно, я собирался взять карту и дома уже открыть депозит онлайн. Но операционист сказала "куда вы собрались, давайте сразу откроем депозит", и я согласился. Наверное она что-то имеет за каждый депозит, и я тоже не увидел ничего предосудительного в ее предложении. Просить я не просил, но она предложила, а я не нашел причины ответить "нет".
Все надо делать самому, так надежнее
А тарифи читати особисто хіба не треба? Тим більше за готовим посиланням та ще й розжовані. Але то таке, бувають люди вдячні, а бувають ображені...
Тут як у пісні (Mad Heads здається) співають, інколи варто замислитися, чи справді то "всі проти тебе, чи може то ти проти всіх"?
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kreuz
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Додано: Пон 19 сер, 2019 15:04
kreuz написав: Maksi2 написав: evgenkh написав:
Действительно, я собирался взять карту и дома уже открыть депозит онлайн. Но операционист сказала "куда вы собрались, давайте сразу откроем депозит", и я согласился. Наверное она что-то имеет за каждый депозит, и я тоже не увидел ничего предосудительного в ее предложении. Просить я не просил, но она предложила, а я не нашел причины ответить "нет".
Все надо делать самому, так надежнее
А тарифи читати особисто хіба не треба? Тим більше за готовим посиланням та ще й розжовані. Але то таке, бувають люди вдячні, а бувають ображені...
Тут як у пісні (Mad Heads здається) співають, інколи варто замислитися, чи справді то "всі проти тебе, чи може то ти проти всіх"?
До чого тут тарифи? Я кажу що треба відкривати депозити самому, їх потім легчше закривати, не треба йти у відділення.
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Maksi2
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Додано: Пон 19 сер, 2019 15:21
kreuz написав:
А тарифи читати особисто хіба не треба? Тим більше за готовим посиланням та ще й розжовані.
Если не трудно, ткните меня, пожалуйста, в то место в тарифах, где написано про технический овердрафт. У меня пополнение депозита прошло сразу после поступления денег на карточный счет. Эти деньги были обозначены как собственные средства, доступные к снятию.
Какой тариф за перечисление собственных средств с карты на депозит? Ткните меня, пожалуйста, носом в эту строчку, буду вам очень признателен. Я два дня изучал тарифы перед тем, как идти за картой, но не нашел такого.
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evgenkh
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Додано: Пон 19 сер, 2019 15:36
evgenkh написав: kreuz написав:
А тарифи читати особисто хіба не треба? Тим більше за готовим посиланням та ще й розжовані.
Если не трудно, ткните меня, пожалуйста, в то место в тарифах, где написано про технический овердрафт. У меня пополнение депозита прошло сразу после поступления денег на карточный счет. Эти деньги были обозначены как собственные средства, доступные к снятию.
Какой тариф за перечисление собственных средств с карты на депозит? Ткните меня, пожалуйста, носом в эту строчку, буду вам очень признателен. Я два дня изучал тарифы перед тем, как идти за картой, но не нашел такого.
Не знаю, как добавлять ссылки на сообщения. См. сообщение, которое Додано: Нед 18 сер, 2019 15:36.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
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Son of Sun
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Додано: Пон 19 сер, 2019 15:43
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4728349#p4728349
Son of Sun написав: evgenkh написав: kreuz написав:
А тарифи читати особисто хіба не треба? Тим більше за готовим посиланням та ще й розжовані.
Если не трудно, ткните меня, пожалуйста, в то место в тарифах, где написано про технический овердрафт. У меня пополнение депозита прошло сразу после поступления денег на карточный счет. Эти деньги были обозначены как собственные средства, доступные к снятию.
Какой тариф за перечисление собственных средств с карты на депозит? Ткните меня, пожалуйста, носом в эту строчку, буду вам очень признателен. Я два дня изучал тарифы перед тем, как идти за картой, но не нашел такого.
Не знаю, как добавлять ссылки на сообщения. См. сообщение, которое Додано: Нед 18 сер, 2019 15:36.
но там не описаны причины возникновения несанкционированного овердрафта
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vollena71
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Додано: Пон 19 сер, 2019 15:46
поэтому мы два дня безуспешно пытались это объяснить
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на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Додано: Пон 19 сер, 2019 15:47
Смотрим в определении "несанкционированного овердрафта"
Причины в том, что есть временной лаг при проведении операций банком и на это время банк дает кредит.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
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Son of Sun
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