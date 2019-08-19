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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2328232923302331>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 777
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
207
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
183
Всього голосів : 777
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 12:33

  Flamingo написав:Я так понимаю чел просто не дружит с Пумб-онлайн, а потому "Свободный" открыл в отделении (он же писал, что ему операционист его открывала), а там, вероятно свои заморочки по закрытию

Я бы и рад вам возразить, но возразить нечего. Действительно, я собирался взять карту и дома уже открыть депозит онлайн. Но операционист сказала "куда вы собрались, давайте сразу откроем депозит", и я согласился. Наверное она что-то имеет за каждый депозит, и я тоже не увидел ничего предосудительного в ее предложении. Просить я не просил, но она предложила, а я не нашел причины ответить "нет".
evgenkh
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 14:15

  evgenkh написав:Действительно, я собирался взять карту и дома уже открыть депозит онлайн. Но операционист сказала "куда вы собрались, давайте сразу откроем депозит", и я согласился. Наверное она что-то имеет за каждый депозит, и я тоже не увидел ничего предосудительного в ее предложении. Просить я не просил, но она предложила, а я не нашел причины ответить "нет".

Все надо делать самому, так надежнее 8)
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 14:48

  Maksi2 написав:
Все надо делать самому, так надежнее 8)

Абсолютно верно! Тем более, что я пользуюсь Приват24 и монобанком с первых дней их появления, и никакой трудности новый интернет-банкинг для меня не представляет. Но случилось то, что случилось. Ошибка исправлена, выводы сделаны, потери минимальные...
evgenkh
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 14:57

  Maksi2 написав:
  evgenkh написав:Действительно, я собирался взять карту и дома уже открыть депозит онлайн. Но операционист сказала "куда вы собрались, давайте сразу откроем депозит", и я согласился. Наверное она что-то имеет за каждый депозит, и я тоже не увидел ничего предосудительного в ее предложении. Просить я не просил, но она предложила, а я не нашел причины ответить "нет".

Все надо делать самому, так надежнее 8)

А тарифи читати особисто хіба не треба? Тим більше за готовим посиланням та ще й розжовані. Але то таке, бувають люди вдячні, а бувають ображені...

Тут як у пісні (Mad Heads здається) співають, інколи варто замислитися, чи справді то "всі проти тебе, чи може то ти проти всіх"?
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 15:04

  kreuz написав:
  Maksi2 написав:
  evgenkh написав:Действительно, я собирался взять карту и дома уже открыть депозит онлайн. Но операционист сказала "куда вы собрались, давайте сразу откроем депозит", и я согласился. Наверное она что-то имеет за каждый депозит, и я тоже не увидел ничего предосудительного в ее предложении. Просить я не просил, но она предложила, а я не нашел причины ответить "нет".

Все надо делать самому, так надежнее 8)

А тарифи читати особисто хіба не треба? Тим більше за готовим посиланням та ще й розжовані. Але то таке, бувають люди вдячні, а бувають ображені...

Тут як у пісні (Mad Heads здається) співають, інколи варто замислитися, чи справді то "всі проти тебе, чи може то ти проти всіх"?

До чого тут тарифи? Я кажу що треба відкривати депозити самому, їх потім легчше закривати, не треба йти у відділення.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 15:21

  kreuz написав:А тарифи читати особисто хіба не треба? Тим більше за готовим посиланням та ще й розжовані.

Если не трудно, ткните меня, пожалуйста, в то место в тарифах, где написано про технический овердрафт. У меня пополнение депозита прошло сразу после поступления денег на карточный счет. Эти деньги были обозначены как собственные средства, доступные к снятию.
Какой тариф за перечисление собственных средств с карты на депозит? Ткните меня, пожалуйста, носом в эту строчку, буду вам очень признателен. Я два дня изучал тарифы перед тем, как идти за картой, но не нашел такого.
evgenkh
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 15:36

  evgenkh написав:
  kreuz написав:А тарифи читати особисто хіба не треба? Тим більше за готовим посиланням та ще й розжовані.

Если не трудно, ткните меня, пожалуйста, в то место в тарифах, где написано про технический овердрафт. У меня пополнение депозита прошло сразу после поступления денег на карточный счет. Эти деньги были обозначены как собственные средства, доступные к снятию.
Какой тариф за перечисление собственных средств с карты на депозит? Ткните меня, пожалуйста, носом в эту строчку, буду вам очень признателен. Я два дня изучал тарифы перед тем, как идти за картой, но не нашел такого.

Не знаю, как добавлять ссылки на сообщения. См. сообщение, которое Додано: Нед 18 сер, 2019 15:36.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 15:43

  Son of Sun написав:
  evgenkh написав:
  kreuz написав:А тарифи читати особисто хіба не треба? Тим більше за готовим посиланням та ще й розжовані.

Если не трудно, ткните меня, пожалуйста, в то место в тарифах, где написано про технический овердрафт. У меня пополнение депозита прошло сразу после поступления денег на карточный счет. Эти деньги были обозначены как собственные средства, доступные к снятию.
Какой тариф за перечисление собственных средств с карты на депозит? Ткните меня, пожалуйста, носом в эту строчку, буду вам очень признателен. Я два дня изучал тарифы перед тем, как идти за картой, но не нашел такого.

Не знаю, как добавлять ссылки на сообщения. См. сообщение, которое Додано: Нед 18 сер, 2019 15:36.

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4728349#p4728349
но там не описаны причины возникновения несанкционированного овердрафта
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 15:46

  vollena71 написав:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4728349#p4728349
но там не описаны причины возникновения несанкционированного овердрафта

поэтому мы два дня безуспешно пытались это объяснить ;-)
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 15:47

  vollena71 написав:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4728349#p4728349
но там не описаны причины возникновения несанкционированного овердрафта

Смотрим в определении "несанкционированного овердрафта"
Причины в том, что есть временной лаг при проведении операций банком и на это время банк дает кредит.
Это тупо, т.к. далеко не все банки проводят операции по факту поступления средств, а просто вот такими ДКБО вводят комиссию за пользование овердрафтом, об ознакомлении с которыми (ДКБО) клиент подтверждает своей подписью при подписании договора.
Как уже писали у мони и привата он тоже есть, но пока бесплатен.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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