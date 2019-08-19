Додано: Пон 19 сер, 2019 15:59

Son of Sun написав: Как уже писали у мони и привата он тоже есть, но пока бесплатен. Как уже писали у мони и привата он тоже есть, но пока бесплатен.

Son of Sun написав: Причины в том, что есть временной лаг при проведении операций банком и на это время банк дает кредит. Причины в том, что есть временной лаг при проведении операций банком и на это время банк дает кредит.

Может не пока, а уже много лет и это ихняя фишка от которой отказываться тупо, дабы не скатываться в один ряд к крахоборам типа таса альфы и других любителей поиметь клиентов на тех овере.Как по мне так это вообще проблема банка, почему он, ска, в оперционный день, в операционное время, не проводит операции вовремя.Все сводится к тому что приват с моно лояльны к клиентам и работают по новым стандартам, а почти все остальные сидят в совковом прошлом и подрачивают всех овердрафтами, платными изменениями пин кодов, и платным смс-банкингом.Я такие банки "из прошлого", не желающие обновляться, отождествляю с Жанной Д'Арк и костром.Поэтому я прекрасно понимаю, который хочет закрыть ПУМБ счет за какой то там овердрафт, дело - принципа. Я бы и сам так сделал, если бы мне не нужны были бесплатные вход выход и снятие во всех банкоматах страны.