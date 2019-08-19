|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 сер, 2019 15:57
Stringer написав:
поэтому мы два дня безуспешно пытались это объяснить
и на удивление терпеливо и толерантно
но человек принял решение и вам его не переубедить!
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
-
vollena71
-
-
- Повідомлень: 2105
- З нами з: 18.09.13
- Подякував: 428 раз.
- Подякували: 406 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 сер, 2019 15:59
Son of Sun написав:
Как уже писали у мони и привата он тоже есть, но пока бесплатен.
Может не пока, а уже много лет и это ихняя фишка от которой отказываться тупо, дабы не скатываться в один ряд к крахоборам типа таса альфы и других любителей поиметь клиентов на тех овере.
Son of Sun написав:
Причины в том, что есть временной лаг при проведении операций банком и на это время банк дает кредит.
Как по мне так это вообще проблема банка, почему он, ска, в оперционный день, в операционное время, не проводит операции вовремя.
Все сводится к тому что приват с моно лояльны к клиентам и работают по новым стандартам, а почти все остальные сидят в совковом прошлом и подрачивают всех овердрафтами, платными изменениями пин кодов, и платным смс-банкингом.
Я такие банки "из прошлого", не желающие обновляться, отождествляю с Жанной Д'Арк и костром.
Поэтому я прекрасно понимаю evgenkh
, который хочет закрыть ПУМБ счет за какой то там овердрафт, дело - принципа. Я бы и сам так сделал, если бы мне не нужны были бесплатные вход выход и снятие во всех банкоматах страны.
Востаннє редагувалось Maksi2
в Пон 19 сер, 2019 16:10, всього редагувалось 1 раз.
-
Maksi2
-
-
- Повідомлень: 110
- З нами з: 18.06.19
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 сер, 2019 16:10
Maksi2 написав: Son of Sun написав:
Причины в том, что есть временной лаг при проведении операций банком и на это время банк дает кредит.
Как по мне так это вообще проблема банка, почему он, ска, в оперционный день, в операционное время, не проводит операции вовремя.
Он проводит, но не сразу, как показывает в банкинге. Есть банки, которые показывают лишь фактически проведенную операцию, что может быть и через несколько дней после таковой.
Maksi2 написав:
Все сводится к тому что приват с моно лояльны к клиентам и работают по новым стандартам, а почти все остальные сидят в совковом прошлом и подрачивают всех овердрафтами, платными изменениями пин кодов, и платным смс-банкингом.
Я такие банки "из прошлого", не желающие обновляться, отождествляю с Жанной Д'Арк и костром.
Не знаю, с чего вы взяли, что приват - это современность, а платный овер - совок. Это всего лишь разная политика банок, каждый на чем-то зарабатывает, моня и приват вас имеют на чем-то другом, напр., на той же комиссии за обнал, вы это проглатываете и даже не возмущаетесь, а идете в пумб или еще куда, читаете и следуете ДКБО, а не истерите об этом на форуме целые выходные.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
-
Son of Sun
-
-
- Повідомлень: 477
- З нами з: 25.04.14
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 69 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 сер, 2019 16:19
Son of Sun написав:
моня и приват вас имеют на чем-то другом, напр., на той же комиссии за обнал, вы это проглатываете и даже не возмущаетесь, а идете в пумб или еще куда, читаете и следуете ДКБО, а не истерите об этом на форуме целые выходные.
Я отношусь к тем нормальным кто НЕ
снимает с карты моно и привата, поэтому лично меня они не имеют, не надейтесь. Можно и сэп послать вместо снятия.
И я не истерю все выходные. Вы меня походу путаете с человеком открывшим в ПУМБе карту, читайте внимательней ники, кто пишет и кому вы пишете.
-
Maksi2
-
-
- Повідомлень: 110
- З нами з: 18.06.19
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 сер, 2019 16:43
Maksi2 написав:
Я отношусь к тем нормальным кто НЕ снимает с карты моно и привата, Поэтому лично меня они не имеют, не надейтесь. Можно и сэп послать вместо снятия.
Если у Вас есть карты Моно и Привата - значит они вас на чем-то но имеют (кого-то низкими процентами по вкладам, кого-то платным снятием нала, кого-то на курсах, кого-то на платном СЭПе, кто-то пополняет карту налом в терминале и обеспечивает банки бесплатным налом и т.п., поскольку даже просто остаток денег на карте - это так или иначе один из маленьких факторов работающих на банк). Поэтому перефразируя дедушку Ленина: "Нельзя жить с банками и быть свободным от банков".
Тут кто-то из форумчан периодически пишет что никогда не имел карт Привата - вот он пожалуй единственный из тут пишущих, кого Приват не имеет.
Maksi2 написав:
И я не истерю все выходные. Вы меня походу путаете с человеком открывшим в ПУМБе карту, читайте внимательней ники, кто пишет и кому вы пишете.
Вам самому не мешало бы читать внимательнее - фраза Son of Sun
не была посвящена Вам - так что тут Вы промахнулись сами
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 2714
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 573 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 сер, 2019 17:08
Flamingo написав:
Тут кто-то из форумчан периодически пишет что никогда не имел карт Привата - вот он пожалуй единственный из тут пишущих, кого Приват не имеет.
Ворлон не любит Приват, это да.
Но Приват имеет не всех своих активных клиентов, некоторые имеют и его, уж поверьте
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 2238
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 56 раз.
- Подякували: 213 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 19 сер, 2019 17:15
mustbe написав:
Но Приват имеет не всех своих активных клиентов, некоторые имеют и его, уж поверьте
Верю - сам такой
. Но это не значит, что этот процесс не обоюдный. Понятно, выхлоп с тех же "свинопасов" для банка мизерен, но он таки есть.
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 2714
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 573 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 сер, 2019 17:16
Ладно, замнём для ясности )
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 2238
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 56 раз.
- Подякували: 213 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|