Maksi2 написав:Как по мне так это вообще проблема банка, почему он, ска, в оперционный день, в операционное время, не проводит операции вовремя.
Ви вчергове (спочтаку у ТАСі, тепер тут) показуєте, що не знаєте і не хочете знати, як проходить кліринг при оплаті карткою, як проходять підтвердження оплати, що банк екваейр не надсилає гроші у банк емітент день у день і т.д. Коли моня/поихват/абанк вам "прощають" овердрафт, то вони не просто не списують з вас комісію, а фактично видають вам, до моменту фактичного надходження грошей, безвідсотковий кредит, який видавати зовсім не планували. Очевидно, що таке безоплатне "розбазарювання" коштів - це жест доброї волі зі сторони банку і не усі гравці на ринку готові на таку щедрість, бо можуть знайти цим коштам краще застосування, ніж роздавати їх невдячним неукам. RTFM!
vollena71 написав: но человек принял решение и вам его не переубедить!
А зачем переубеждать? Какой вам от этого профит?
Я считаю, что комиссия за снятие или перевод средств - это намного честнее. О комиссии ты знаешь заранее, не нужно гадать, снимут ее или нет. А про овердрафт никто не предупреждает. Я не знаю, попадаю я на него или нет. Его списывают не сразу, а через месяц, когда на карте появляются живые деньги. Банк считает это нормальным, вы тоже считаете это нормальным, а мне это не нравится. В жизни со мной такого не было! Я не требую от банка, чтобы он ради меня менял правила, я не требую возврата денег, как другие. Я просто взял и закрыл карту. Ошибся, с кем не бывает. В следующий раз буду более осторожен.
Достойный ответ и исход. Также поступил, когда возникла подобная ситуация (в другом банке), когда логика действий банка была неясна мне.
Кстати, раз уж пошла такая жара, как прояснить, когда средства уже доступны в ПУМБе, и что их можно снимать, отправлять куда далее? Типа шрифт операции меняется на другой, звонит предправления или еще какой-то сигнал свыше (или откуда там)?
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Son of Sun написав: Кстати, раз уж пошла такая жара, как прояснить, когда средства уже доступны в ПУМБе, и что их можно снимать, отправлять куда далее? Типа шрифт операции меняется на другой или еще какой-то сигнал свыше?
Описание операций в истории становится бесполезным...
Вообще-то раньше, просто сильно зависит от операции.
Maksi2 написав:Как по мне так это вообще проблема банка, почему он, ска, в оперционный день, в операционное время, не проводит операции вовремя.
Ви вчергове (спочтаку у ТАСі, тепер тут) показуєте, що не знаєте і не хочете знати, як проходить кліринг при оплаті карткою, як проходять підтвердження оплати, що банк екваейр не надсилає гроші у банк емітент день у день і т.д. Коли моня/поихват/абанк вам "прощають" овердрафт, то вони не просто не списують з вас комісію, а фактично видають вам, до моменту фактичного надходження грошей, безвідсотковий кредит, який видавати зовсім не планували. Очевидно, що таке безоплатне "розбазарювання" коштів - це жест доброї волі зі сторони банку і не усі гравці на ринку готові на таку щедрість, бо можуть знайти цим коштам краще застосування, ніж роздавати їх невдячним неукам. RTFM!
Да, но это не из-за доброты. Некоторые не начисляют проценты на остаток по этой сумме, а некоторые вообще не начисляют проценты на остаток по карте. Соответственно идёт кагбэ "взаимозачёт" - не берут за овердрафт, но и процент на остаток "хитро" начисляют
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234 написав:Да, но это не из-за доброты. Некоторые не начисляют проценты на остаток по этой сумме, а некоторые вообще не начисляют проценты на остаток по карте. Соответственно идёт кагбэ "взаимозачёт" - не берут за овердрафт, но и процент на остаток "хитро" считают
Не бачу прямого зв'язку між відсотками на залишок і відсотками за тех. овер. Банк може жарити за овер. і не платити за залишок. Пробачати тех. овер - чисте спонсорство зі сторони банку, особливо, якщо гроші пішли на депо або і взагалі пройшли транзитом.
Maksi2 написав:Как по мне так это вообще проблема банка, почему он, ска, в оперционный день, в операционное время, не проводит операции вовремя.
Ви вчергове (спочтаку у ТАСі, тепер тут) показуєте, що не знаєте і не хочете знати, як проходить кліринг при оплаті карткою, як проходять підтвердження оплати, що банк екваейр не надсилає гроші у банк емітент день у день і т.д. Коли моня/поихват/абанк вам "прощають" овердрафт, то вони не просто не списують з вас комісію, а фактично видають вам, до моменту фактичного надходження грошей, безвідсотковий кредит, який видавати зовсім не планували. Очевидно, що таке безоплатне "розбазарювання" коштів - це жест доброї волі зі сторони банку і не усі гравці на ринку готові на таку щедрість, бо можуть знайти цим коштам краще застосування, ніж роздавати їх невдячним неукам. RTFM!
Честно мне как то похер готовы ли банки быть ближе к клиенту или нет. Овердрафт или есть или нет. И те банки в которых он есть - надо чмырить. За более чем 20 лет я начал попадать на какие то овердрафты в каких то тасах, как вы заметили, а до открытия там карты я и не знал что такое есть в природе. Так вот я предпочитаю в отличии от вас и дальше не знать что это такое и чтоб меня это не касалось, мне так комфортнее, даже если вам и непонятна моя логика.
Востаннє редагувалось Maksi2 в Пон 19 сер, 2019 18:37, всього редагувалось 2 разів.
Son of Sun написав: Кстати, раз уж пошла такая жара, как прояснить, когда средства уже доступны в ПУМБе, и что их можно снимать, отправлять куда далее? Типа шрифт операции меняется на другой, звонит предправления или еще какой-то сигнал свыше (или откуда там)?
На этот вопрос никто из присутствующих не ответил. Банк присылает мне смс-уведомление, что деньги поступили, что они доступны. А на самом деле они могут быть недоступны. И потом банк радостно потирает руки "Бигно! Он попал на овердрафт!!!" Такая лотерея - попадешь или не попадешь - меня совершенно не устраивает.