ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.1 5 777 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 25% 191 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 82 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 114 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 207 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 24% 183 Всього голосів : 777 Додано: Пон 19 сер, 2019 17:58 Re: ПУМБ Maksi2 написав: Как по мне так это вообще проблема банка, почему он, ска, в оперционный день, в операционное время, не проводит операции вовремя.

Ви вчергове (спочтаку у ТАСі, тепер тут) показуєте, що не знаєте і не хочете знати, як проходить кліринг при оплаті карткою, як проходять підтвердження оплати, що банк екваейр не надсилає гроші у банк емітент день у день і т.д. Коли моня/поихват/абанк вам "прощають" овердрафт, то вони не просто не списують з вас комісію, а фактично видають вам, до моменту фактичного надходження грошей, безвідсотковий кредит, який видавати зовсім не планували. Очевидно, що таке безоплатне "розбазарювання" коштів - це жест доброї волі зі сторони банку і не усі гравці на ринку готові на таку щедрість, бо можуть знайти цим коштам краще застосування, ніж роздавати їх невдячним неукам. RTFM! Ви вчергове (спочтаку у ТАСі, тепер тут) показуєте, що не знаєте і не хочете знати, як проходить кліринг при оплаті карткою, як проходять підтвердження оплати, що банк екваейр не надсилає гроші у банк емітент день у день і т.д. Коли моня/поихват/абанк вам "прощають" овердрафт, то вони не просто не списують з вас комісію, а фактично видають вам, до моменту фактичного надходження грошей, безвідсотковий кредит, який видавати зовсім не планували. Очевидно, що таке безоплатне "розбазарювання" коштів - це жест доброї волі зі сторони банку і не усі гравці на ринку готові на таку щедрість, бо можуть знайти цим коштам краще застосування, ніж роздавати їх невдячним неукам. RTFM! Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 3437 З нами з: 18.08.14 Подякував: 178 раз. Подякували: 440 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 сер, 2019 18:10 evgenkh написав: vollena71 написав:

но человек принял решение и вам его не переубедить! но человек принял решение и вам его не переубедить!

А зачем переубеждать? Какой вам от этого профит?



Я считаю, что комиссия за снятие или перевод средств - это намного честнее. О комиссии ты знаешь заранее, не нужно гадать, снимут ее или нет. А про овердрафт никто не предупреждает. Я не знаю, попадаю я на него или нет. Его списывают не сразу, а через месяц, когда на карте появляются живые деньги. Банк считает это нормальным, вы тоже считаете это нормальным, а мне это не нравится. В жизни со мной такого не было! Я не требую от банка, чтобы он ради меня менял правила, я не требую возврата денег, как другие. Я просто взял и закрыл карту. Ошибся, с кем не бывает. В следующий раз буду более осторожен. А зачем переубеждать? Какой вам от этого профит?Я считаю, что комиссия за снятие или перевод средств - это намного честнее. О комиссии ты знаешь заранее, не нужно гадать, снимут ее или нет. А про овердрафт никто не предупреждает. Я не знаю, попадаю я на него или нет. Его списывают не сразу, а через месяц, когда на карте появляются живые деньги. Банк считает это нормальным, вы тоже считаете это нормальным, а мне это не нравится. В жизни со мной такого не было! Я не требую от банка, чтобы он ради меня менял правила, я не требую возврата денег, как другие. Я просто взял и закрыл карту. Ошибся, с кем не бывает. В следующий раз буду более осторожен.

Достойный ответ и исход. Также поступил, когда возникла подобная ситуация (в другом банке), когда логика действий банка была неясна мне.



Кстати, раз уж пошла такая жара, как прояснить, когда средства уже доступны в ПУМБе, и что их можно снимать, отправлять куда далее? Типа шрифт операции меняется на другой, звонит предправления или еще какой-то сигнал свыше (или откуда там)? Достойный ответ и исход. Также поступил, когда возникла подобная ситуация (в другом банке), когда логика действий банка была неясна мне.Кстати, раз уж пошла такая жара, как прояснить, когда средства уже доступны в ПУМБе, и что их можно снимать, отправлять куда далее? Типа шрифт операции меняется на другой, звонит предправления или еще какой-то сигнал свыше (или откуда там)?

Son of Sun Повідомлень: 478 З нами з: 25.04.14 Подякував: 90 раз. Подякували: 69 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 сер, 2019 18:13 Re: ПУМБ Son of Sun написав:

Кстати, раз уж пошла такая жара, как прояснить, когда средства уже доступны в ПУМБе, и что их можно снимать, отправлять куда далее? Типа шрифт операции меняется на другой или еще какой-то сигнал свыше?

Описание операций в истории становится бесполезным...



Вообще-то раньше, просто сильно зависит от операции. Описание операций в истории становится бесполезным...Вообще-то раньше, просто сильно зависит от операции. qwe_ua Повідомлень: 1753 З нами з: 16.03.10 Подякував: 198 раз. Подякували: 209 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 сер, 2019 18:16 klug написав: Maksi2 написав: Как по мне так это вообще проблема банка, почему он, ска, в оперционный день, в операционное время, не проводит операции вовремя. Как по мне так это вообще проблема банка, почему он, ска, в оперционный день, в операционное время, не проводит операции вовремя.

Ви вчергове (спочтаку у ТАСі, тепер тут) показуєте, що не знаєте і не хочете знати, як проходить кліринг при оплаті карткою, як проходять підтвердження оплати, що банк екваейр не надсилає гроші у банк емітент день у день і т.д. Коли моня/поихват/абанк вам "прощають" овердрафт, то вони не просто не списують з вас комісію, а фактично видають вам, до моменту фактичного надходження грошей, безвідсотковий кредит, який видавати зовсім не планували. Очевидно, що таке безоплатне "розбазарювання" коштів - це жест доброї волі зі сторони банку і не усі гравці на ринку готові на таку щедрість, бо можуть знайти цим коштам краще застосування, ніж роздавати їх невдячним неукам. RTFM! Ви вчергове (спочтаку у ТАСі, тепер тут) показуєте, що не знаєте і не хочете знати, як проходить кліринг при оплаті карткою, як проходять підтвердження оплати, що банк екваейр не надсилає гроші у банк емітент день у день і т.д. Коли моня/поихват/абанк вам "прощають" овердрафт, то вони не просто не списують з вас комісію, а фактично видають вам, до моменту фактичного надходження грошей, безвідсотковий кредит, який видавати зовсім не планували. Очевидно, що таке безоплатне "розбазарювання" коштів - це жест доброї волі зі сторони банку і не усі гравці на ринку готові на таку щедрість, бо можуть знайти цим коштам краще застосування, ніж роздавати їх невдячним неукам. RTFM!

Да, но это не из-за доброты.

Коли ти не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 9128 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6208 раз. Подякували: 2449 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 сер, 2019 18:22 Вкладчик1234 написав: Да, но это не из-за доброты.

Некоторые не начисляют проценты на остаток по этой сумме, а некоторые вообще не начисляют проценты на остаток по карте. Соответственно идёт кагбэ "взаимозачёт" - не берут за овердрафт, но и процент на остаток "хитро" считают Да, но это не из-за доброты.Некоторые не начисляют проценты на остаток по этой сумме, а некоторые вообще не начисляют проценты на остаток по карте. Соответственно идёт кагбэ "взаимозачёт" - не берут за овердрафт, но и процент на остаток "хитро" считают

Не бачу прямого зв'язку між відсотками на залишок і відсотками за тех. овер. Банк може жарити за овер. і не платити за залишок. Пробачати тех. овер - чисте спонсорство зі сторони банку, особливо, якщо гроші пішли на депо або і взагалі пройшли транзитом. Не бачу прямого зв'язку між відсотками на залишок і відсотками за тех. овер. Банк може жарити за овер. і не платити за залишок. Пробачати тех. овер - чисте спонсорство зі сторони банку, особливо, якщо гроші пішли на депо або і взагалі пройшли транзитом. Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 3437 З нами з: 18.08.14 Подякував: 178 раз. Подякували: 440 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 сер, 2019 18:32 klug написав: Maksi2 написав: Как по мне так это вообще проблема банка, почему он, ска, в оперционный день, в операционное время, не проводит операции вовремя. Как по мне так это вообще проблема банка, почему он, ска, в оперционный день, в операционное время, не проводит операции вовремя.

Ви вчергове (спочтаку у ТАСі, тепер тут) показуєте, що не знаєте і не хочете знати, як проходить кліринг при оплаті карткою, як проходять підтвердження оплати, що банк екваейр не надсилає гроші у банк емітент день у день і т.д. Коли моня/поихват/абанк вам "прощають" овердрафт, то вони не просто не списують з вас комісію, а фактично видають вам, до моменту фактичного надходження грошей, безвідсотковий кредит, який видавати зовсім не планували. Очевидно, що таке безоплатне "розбазарювання" коштів - це жест доброї волі зі сторони банку і не усі гравці на ринку готові на таку щедрість, бо можуть знайти цим коштам краще застосування, ніж роздавати їх невдячним неукам. RTFM! Ви вчергове (спочтаку у ТАСі, тепер тут) показуєте, що не знаєте і не хочете знати, як проходить кліринг при оплаті карткою, як проходять підтвердження оплати, що банк екваейр не надсилає гроші у банк емітент день у день і т.д. Коли моня/поихват/абанк вам "прощають" овердрафт, то вони не просто не списують з вас комісію, а фактично видають вам, до моменту фактичного надходження грошей, безвідсотковий кредит, який видавати зовсім не планували. Очевидно, що таке безоплатне "розбазарювання" коштів - це жест доброї волі зі сторони банку і не усі гравці на ринку готові на таку щедрість, бо можуть знайти цим коштам краще застосування, ніж роздавати їх невдячним неукам. RTFM!

Честно мне как то похер готовы ли банки быть ближе к клиенту или нет. Овердрафт или есть или нет. И те банки в которых он есть - надо чмырить.

За более чем 20 лет я начал попадать на какие то овердрафты в каких то тасах, как вы заметили, а до открытия там карты я и не знал что такое есть в природе. Так вот я предпочитаю в отличии от вас и дальше не знать что это такое и чтоб меня это не касалось, мне так комфортнее, даже если вам и непонятна моя логика. Честно мне как то похер готовы ли банки быть ближе к клиенту или нет. Овердрафт или есть или нет. И те банки в которых он есть - надо чмырить.За более чем 20 лет я начал попадать на какие то овердрафты в каких то тасах, как вы заметили, а до открытия там карты я и не знал что такое есть в природе. Так вот я предпочитаю в отличии от вас и дальше не знать что это такое и чтоб меня это не касалось, мне так комфортнее, даже если вам и непонятна моя логика. Востаннє редагувалось Maksi2 в Пон 19 сер, 2019 18:37, всього редагувалось 2 разів. Maksi2 Повідомлень: 114 З нами з: 18.06.19 Подякував: 30 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 сер, 2019 18:33 Son of Sun написав:

Кстати, раз уж пошла такая жара, как прояснить, когда средства уже доступны в ПУМБе, и что их можно снимать, отправлять куда далее? Типа шрифт операции меняется на другой, звонит предправления или еще какой-то сигнал свыше (или откуда там)? Кстати, раз уж пошла такая жара, как прояснить, когда средства уже доступны в ПУМБе, и что их можно снимать, отправлять куда далее? Типа шрифт операции меняется на другой, звонит предправления или еще какой-то сигнал свыше (или откуда там)?



На этот вопрос никто из присутствующих не ответил. Банк присылает мне смс-уведомление, что деньги поступили, что они доступны. А на самом деле они могут быть недоступны. И потом банк радостно потирает руки "Бигно! Он попал на овердрафт!!!" Такая лотерея - попадешь или не попадешь - меня совершенно не устраивает. На этот вопрос никто из присутствующих не ответил. Банк присылает мне смс-уведомление, что деньги поступили, что они доступны. А на самом деле они могут быть недоступны. И потом банк радостно потирает руки "Бигно! Он попал на овердрафт!!!" Такая лотерея - попадешь или не попадешь - меня совершенно не устраивает. evgenkh

