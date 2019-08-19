evgenkh написав:

vollena71 написав:

но человек принял решение и вам его не переубедить! но человек принял решение и вам его не переубедить!

А зачем переубеждать? Какой вам от этого профит?Я считаю, что комиссия за снятие или перевод средств - это намного честнее. О комиссии ты знаешь заранее, не нужно гадать, снимут ее или нет. А про овердрафт никто не предупреждает. Я не знаю, попадаю я на него или нет. Его списывают не сразу, а через месяц, когда на карте появляются живые деньги. Банк считает это нормальным, вы тоже считаете это нормальным, а мне это не нравится. В жизни со мной такого не было! Я не требую от банка, чтобы он ради меня менял правила, я не требую возврата денег, как другие. Я просто взял и закрыл карту. Ошибся, с кем не бывает. В следующий раз буду более осторожен.