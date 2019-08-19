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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2331233223332334>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 777
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
207
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
183
Всього голосів : 777
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 19:25

  klug написав:
  Maksi2 написав:За более чем 20 лет я начал попадать на какие то овердрафты в каких то тасах, как вы заметили, а до открытия там карты я и не знал что такое есть в природе. Так вот я предпочитаю в отличии от вас и дальше не знать что это такое и чтоб меня это не касалось, мне так комфортнее, даже если вам и непонятна моя логика.

А хтось їздить п'яним за кермо і ще ні разу у аварію не потрапляв, тому вважає, що ПДР для "терпил" і "лохів". Загалом, для і для іншого пацієнта є дві новини:
1) НБУ про чує вас і про вас турбується https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... sa-3882929
2) показне невігластво нікому не робить честі.

Их уже трое :)
И два - это сила, что уж про 3 говорить :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 19:26

Re: ПУМБ

klug написав:1) НБУ про чує вас і про вас турбується https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... sa-3882929

Опять неснижаемый введут? С заботой о клиенте.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 19:37

  curiousobro написав:
  klug написав:
  Maksi2 написав:За более чем 20 лет я начал попадать на какие то овердрафты в каких то тасах, как вы заметили, а до открытия там карты я и не знал что такое есть в природе. Так вот я предпочитаю в отличии от вас и дальше не знать что это такое и чтоб меня это не касалось, мне так комфортнее, даже если вам и непонятна моя логика.

А хтось їздить п'яним за кермо і ще ні разу у аварію не потрапляв, тому вважає, що ПДР для "терпил" і "лохів". Загалом, для і для іншого пацієнта є дві новини:
1) НБУ про чує вас і про вас турбується https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... sa-3882929
2) показне невігластво нікому не робить честі.

Их уже трое :)
И два - это сила, что уж про 3 говорить :)

Це як от, не знаю, і знати не хочу, та ще й вихваляються, було б чим...
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 19:44

  qwe_ua написав:
klug написав:1) НБУ про чує вас і про вас турбується https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... sa-3882929

Опять неснижаемый введут? С заботой о клиенте.

Хто зна, що там введуть, а не встигли вони не тільки за місяць, а вже й за три. Може банківське лобі вже той прожект під сукном сховало...
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 19:58

  Maksi2 написав:Flamingo Приват имел меня только тем что ложил себе в карман интерчейндж со всех моих операций, но єто уже в прошлом, пришло время платить по счетам, и сейчас я имею приват, спасибо Коломойскому, сделал прощальній подарок, подложил свинью экспроприаторам, мне на радость. Поэтому уважаемый, у привата нет с меня выхллопа :wink:

Возможно Вам сложно будет понять, но для банка выхлоп бывает даже нематериальным - поэтому не стоит заблуждаться, что банк ничего с Вас не имеет только потому, что не понятно как и на чем именно он это делает. Но как правильно написал
  mustbe написав: замнём для ясности )
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 20:01

  Flamingo написав:
  novichok написав:Деньги, зашедшие на всеКарту по СЭПу или переводом с другой карты, можно сразу снимать, теховера не будет?

По СЭПу - да. С другой карты - зависит от способа перевода. Если аппликухой Пумбы - то тут на форуме "подейкують", что можно, а если какой-нибудь сендманей-моней-тасей - то скорее всего будет овер

а если с Пумбовского Вильного на Все карту, то сразу можно пользовать/снимать?
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 20:06

Re: ПУМБ

novichok написав:[
а если с Пумбовского Вильного на Все карту, то сразу можно пользовать/снимать?

Если в районе 20:00 со свободного на карту, а потом заплатить в ИБ коммуналку, то будет Овер :)

А если картой платить/снимать, то нормально всё
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 20:08

  Maksi2 написав:
  klug написав:
  Maksi2 написав:Как по мне так это вообще проблема банка, почему он, ска, в оперционный день, в операционное время, не проводит операции вовремя.

Ви вчергове (спочтаку у ТАСі, тепер тут) показуєте, що не знаєте і не хочете знати, як проходить кліринг при оплаті карткою, як проходять підтвердження оплати, що банк екваейр не надсилає гроші у банк емітент день у день і т.д. Коли моня/поихват/абанк вам "прощають" овердрафт, то вони не просто не списують з вас комісію, а фактично видають вам, до моменту фактичного надходження грошей, безвідсотковий кредит, який видавати зовсім не планували. Очевидно, що таке безоплатне "розбазарювання" коштів - це жест доброї волі зі сторони банку і не усі гравці на ринку готові на таку щедрість, бо можуть знайти цим коштам краще застосування, ніж роздавати їх невдячним неукам. RTFM!

Честно мне как то похер готовы ли банки быть ближе к клиенту или нет. Овердрафт или есть или нет. И те банки в которых он есть - надо чмырить.
За более чем 20 лет я начал попадать на какие то овердрафты в каких то тасах, как вы заметили, а до открытия там карты я и не знал что такое есть в природе. Так вот я предпочитаю в отличии от вас и дальше не знать что это такое и чтоб меня это не касалось, мне так комфортнее, даже если вам и непонятна моя логика.

Не знаю почему, но Ваш ответ вызвал у меня ассоциацию с фильмом "Человек с бульвара Капуцинов". Если помните там после Фёрста появился Секонд? Вот в этой дискуссии мне klug как раз напоминает Фёрста...
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 20:11

  qwe_ua написав:
novichok написав:[
а если с Пумбовского Вильного на Все карту, то сразу можно пользовать/снимать?

Если в районе 20:00 со свободного на карту, а потом заплатить в ИБ коммуналку, то будет Овер :)

А если картой платить/снимать, то нормально всё

а если не в районе 20-00, а скажем в 21-00?
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 20:15

  qwe_ua написав:
klug написав:1) НБУ про чує вас і про вас турбується https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... sa-3882929

Опять неснижаемый введут? С заботой о клиенте.

Не обязательно. Возможно банки просто не будут увеличивать остаток на счете до полной авторизации операции. В итоге взвоют "Где мои деньги?" те "алени" которые привыкли все видеть он-лайн.
Или остаток увеличится, но с ним совсем ничего нельзя будет сделать... В общем поле для творчества довольно широко...
Flamingo
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