Maksi2 написав:За более чем 20 лет я начал попадать на какие то овердрафты в каких то тасах, как вы заметили, а до открытия там карты я и не знал что такое есть в природе. Так вот я предпочитаю в отличии от вас и дальше не знать что это такое и чтоб меня это не касалось, мне так комфортнее, даже если вам и непонятна моя логика.
А хтось їздить п'яним за кермо і ще ні разу у аварію не потрапляв, тому вважає, що ПДР для "терпил" і "лохів". Загалом, для і для іншого пацієнта є дві новини: 1) НБУ про чує вас і про вас турбується https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... sa-3882929 2) показне невігластво нікому не робить честі.
Их уже трое И два - это сила, что уж про 3 говорить
Maksi2 написав:За более чем 20 лет я начал попадать на какие то овердрафты в каких то тасах, как вы заметили, а до открытия там карты я и не знал что такое есть в природе. Так вот я предпочитаю в отличии от вас и дальше не знать что это такое и чтоб меня это не касалось, мне так комфортнее, даже если вам и непонятна моя логика.
А хтось їздить п'яним за кермо і ще ні разу у аварію не потрапляв, тому вважає, що ПДР для "терпил" і "лохів". Загалом, для і для іншого пацієнта є дві новини: 1) НБУ про чує вас і про вас турбується https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... sa-3882929 2) показне невігластво нікому не робить честі.
Их уже трое И два - это сила, что уж про 3 говорить
Це як от, не знаю, і знати не хочу, та ще й вихваляються, було б чим...
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Maksi2 написав:Flamingo Приват имел меня только тем что ложил себе в карман интерчейндж со всех моих операций, но єто уже в прошлом, пришло время платить по счетам, и сейчас я имею приват, спасибо Коломойскому, сделал прощальній подарок, подложил свинью экспроприаторам, мне на радость. Поэтому уважаемый, у привата нет с меня выхллопа
Возможно Вам сложно будет понять, но для банка выхлоп бывает даже нематериальным - поэтому не стоит заблуждаться, что банк ничего с Вас не имеет только потому, что не понятно как и на чем именно он это делает. Но как правильно написал
Maksi2 написав:Как по мне так это вообще проблема банка, почему он, ска, в оперционный день, в операционное время, не проводит операции вовремя.
Ви вчергове (спочтаку у ТАСі, тепер тут) показуєте, що не знаєте і не хочете знати, як проходить кліринг при оплаті карткою, як проходять підтвердження оплати, що банк екваейр не надсилає гроші у банк емітент день у день і т.д. Коли моня/поихват/абанк вам "прощають" овердрафт, то вони не просто не списують з вас комісію, а фактично видають вам, до моменту фактичного надходження грошей, безвідсотковий кредит, який видавати зовсім не планували. Очевидно, що таке безоплатне "розбазарювання" коштів - це жест доброї волі зі сторони банку і не усі гравці на ринку готові на таку щедрість, бо можуть знайти цим коштам краще застосування, ніж роздавати їх невдячним неукам. RTFM!
Честно мне как то похер готовы ли банки быть ближе к клиенту или нет. Овердрафт или есть или нет. И те банки в которых он есть - надо чмырить. За более чем 20 лет я начал попадать на какие то овердрафты в каких то тасах, как вы заметили, а до открытия там карты я и не знал что такое есть в природе. Так вот я предпочитаю в отличии от вас и дальше не знать что это такое и чтоб меня это не касалось, мне так комфортнее, даже если вам и непонятна моя логика.
Не знаю почему, но Ваш ответ вызвал у меня ассоциацию с фильмом "Человек с бульвара Капуцинов". Если помните там после Фёрста появился Секонд? Вот в этой дискуссии мне klug как раз напоминает Фёрста...
Не обязательно. Возможно банки просто не будут увеличивать остаток на счете до полной авторизации операции. В итоге взвоют "Где мои деньги?" те "алени" которые привыкли все видеть он-лайн. Или остаток увеличится, но с ним совсем ничего нельзя будет сделать... В общем поле для творчества довольно широко...