Maksi2 написав:

klug написав: Maksi2 написав: Как по мне так это вообще проблема банка, почему он, ска, в оперционный день, в операционное время, не проводит операции вовремя. Как по мне так это вообще проблема банка, почему он, ска, в оперционный день, в операционное время, не проводит операции вовремя.

Ви вчергове (спочтаку у ТАСі, тепер тут) показуєте, що не знаєте і не хочете знати, як проходить кліринг при оплаті карткою, як проходять підтвердження оплати, що банк екваейр не надсилає гроші у банк емітент день у день і т.д. Коли моня/поихват/абанк вам "прощають" овердрафт, то вони не просто не списують з вас комісію, а фактично видають вам, до моменту фактичного надходження грошей, безвідсотковий кредит, який видавати зовсім не планували. Очевидно, що таке безоплатне "розбазарювання" коштів - це жест доброї волі зі сторони банку і не усі гравці на ринку готові на таку щедрість, бо можуть знайти цим коштам краще застосування, ніж роздавати їх невдячним неукам. RTFM! Ви вчергове (спочтаку у ТАСі, тепер тут) показуєте, що не знаєте і не хочете знати, як проходить кліринг при оплаті карткою, як проходять підтвердження оплати, що банк екваейр не надсилає гроші у банк емітент день у день і т.д. Коли моня/поихват/абанк вам "прощають" овердрафт, то вони не просто не списують з вас комісію, а фактично видають вам, до моменту фактичного надходження грошей, безвідсотковий кредит, який видавати зовсім не планували. Очевидно, що таке безоплатне "розбазарювання" коштів - це жест доброї волі зі сторони банку і не усі гравці на ринку готові на таку щедрість, бо можуть знайти цим коштам краще застосування, ніж роздавати їх невдячним неукам. RTFM!

Честно мне как то похер готовы ли банки быть ближе к клиенту или нет. Овердрафт или есть или нет. И те банки в которых он есть - надо чмырить.За более чем 20 лет я начал попадать на какие то овердрафты в каких то тасах, как вы заметили, а до открытия там карты я и не знал что такое есть в природе. Так вот я предпочитаю в отличии от вас и дальше не знать что это такое и чтоб меня это не касалось, мне так комфортнее, даже если вам и непонятна моя логика.