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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2331233223332334

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 777
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
207
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
183
Всього голосів : 777
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 20:16

Re: ПУМБ

novichok написав:
  qwe_ua написав:Если в районе 20:00 со свободного на карту, а потом заплатить в ИБ коммуналку, то будет Овер :)

А если картой платить/снимать, то нормально всё

а если не в районе 20-00, а скажем в 21-00?

Момент не угадываю, раза 3 попадал. Поэтому теперь с депозита до 18 снимаю :) или плачУ уже утром
Востаннє редагувалось qwe_ua в Пон 19 сер, 2019 20:18, всього редагувалось 1 раз.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 20:17

Re: ПУМБ

Flamingo написав:Не обязательно. Возможно банки просто не будут увеличивать остаток на счете до полной авторизации операции. В итоге взвоют "Где мои деньги?" те "алени" которые привыкли все видеть он-лайн.
Или остаток увеличится, но с ним совсем ничего нельзя будет сделать... В общем поле для творчества довольно широко...

Ну это от разницы курсов не спасет, поэтому оба варианта :D
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 20:20

  Flamingo написав:
  qwe_ua написав:
klug написав:1) НБУ про чує вас і про вас турбується https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... sa-3882929

Опять неснижаемый введут? С заботой о клиенте.

Не обязательно. Возможно банки просто не будут увеличивать остаток на счете до полной авторизации операции. В итоге взвоют "Где мои деньги?" те "алени" которые привыкли все видеть он-лайн.
Или остаток увеличится, но с ним совсем ничего нельзя будет сделать... В общем поле для творчества довольно широко...

У старому застосунку ПУМБа розмальовував червоним непроведені суми, треба й тепер щось таке зробити.
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 20:23

  qwe_ua написав:
novichok написав:
  qwe_ua написав:Если в районе 20:00 со свободного на карту, а потом заплатить в ИБ коммуналку, то будет Овер :)

А если картой платить/снимать, то нормально всё

а если не в районе 20-00, а скажем в 21-00?

Момент не угадываю, раза 3 попадал. Поэтому теперь с депозита до 18 снимаю :) или плачУ уже утром

До 20-ої години для депозита точно, перевірено. У старому застосунку після 20-ої години малював наступну дату банк. Про це тут і представниця писала, вона ж у нас дівчинка чи не так?
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 20:36

  kreuz написав:До 20-ої години для депозита точно, перевірено. У старому застосунку після 20-ої години малював наступну дату банк. Про це тут і представниця писала, вона ж у нас дівчинка чи не так?

Т.е.с 9-00 и до 20-00 можно переводить с депозита на карту и сразу снимать, платить в интернете, переводить по р2р и т.п. А после 20-ти лучше этого не делать верно?
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 20:40

Re: ПУМБ

novichok написав:
Т.е.с 9-00 и до 20-00 можно переводить с депозита на карту и сразу снимать, платить в интернете, переводить по р2р и т.п. А после 20-ти лучше этого не делать верно?

Нет, с операциями по карте проблем нет, если с депозита снять. Проблемы с операциям по счету.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 20:50

  qwe_ua написав:
novichok написав:
Т.е.с 9-00 и до 20-00 можно переводить с депозита на карту и сразу снимать, платить в интернете, переводить по р2р и т.п. А после 20-ти лучше этого не делать верно?

Нет, с операциями по карте проблем нет, если с депозита снять. Проблемы с операциям по счету.

понятно, спс.
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 06:53

  novichok написав:
  kreuz написав:До 20-ої години для депозита точно, перевірено. У старому застосунку після 20-ої години малював наступну дату банк. Про це тут і представниця писала, вона ж у нас дівчинка чи не так?

Т.е.с 9-00 и до 20-00 можно переводить с депозита на карту и сразу снимать, платить в интернете, переводить по р2р и т.п. А после 20-ти лучше этого не делать верно?


Сформулирую тот же вопрос для себя немного по-другому.
Нужно пополнить карту другого банка, естественно, через PUMB-online.
Если я сниму со "Свободного" на "ВсеКарту", а затем сразу(!) отправлю на карту другого банка - будет теховер или нет?
Или можно отправить на следующий день? Как правильно это делать?
Спасибо за ответы!
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 06:56

Re: ПУМБ

До 18 можете всё сразу, после могут быть варианты, хотя в случае перевода должно быть нормально.

У меня проблема была с платежами только.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 06:59

  Искатель написав:
  novichok написав:
  kreuz написав:До 20-ої години для депозита точно, перевірено. У старому застосунку після 20-ої години малював наступну дату банк. Про це тут і представниця писала, вона ж у нас дівчинка чи не так?

Т.е.с 9-00 и до 20-00 можно переводить с депозита на карту и сразу снимать, платить в интернете, переводить по р2р и т.п. А после 20-ти лучше этого не делать верно?


Сформулирую тот же вопрос для себя немного по-другому.
Нужно пополнить карту другого банка, естественно, через PUMB-online.
Если я сниму со "Свободного" на "ВсеКарту", а затем сразу(!) отправлю на карту другого банка - будет теховер или нет?
Или можно отправить на следующий день? Как правильно это делать?
Спасибо за ответы!

Овера не будет никогда
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