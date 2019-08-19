|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 сер, 2019 20:16
novichok написав: qwe_ua написав:
Если в районе 20:00 со свободного на карту, а потом заплатить в ИБ коммуналку, то будет Овер
А если картой платить/снимать, то нормально всё
а если не в районе 20-00, а скажем в 21-00?
Момент не угадываю, раза 3 попадал. Поэтому теперь с депозита до 18 снимаю
или плачУ уже утром
Востаннє редагувалось qwe_ua
в Пон 19 сер, 2019 20:18, всього редагувалось 1 раз.
-
qwe_ua
-
-
- Повідомлень: 1759
- З нами з: 16.03.10
- Подякував: 198 раз.
- Подякували: 209 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 сер, 2019 20:17
Flamingo написав:Не обязательно. Возможно банки просто не будут увеличивать остаток на счете до полной авторизации операции. В итоге взвоют "Где мои деньги?" те "алени" которые привыкли все видеть он-лайн.
Или остаток увеличится, но с ним совсем ничего нельзя будет сделать... В общем поле для творчества довольно широко...
Ну это от разницы курсов не спасет, поэтому оба варианта
-
qwe_ua
-
-
- Повідомлень: 1759
- З нами з: 16.03.10
- Подякував: 198 раз.
- Подякували: 209 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 сер, 2019 20:20
Flamingo написав: qwe_ua написав:
Опять неснижаемый введут? С заботой о клиенте.
Не обязательно. Возможно банки просто не будут увеличивать остаток на счете до полной авторизации операции. В итоге взвоют "Где мои деньги?" те "алени" которые привыкли все видеть он-лайн.
Или остаток увеличится, но с ним совсем ничего нельзя будет сделать... В общем поле для творчества довольно широко...
У старому застосунку ПУМБа розмальовував червоним непроведені суми, треба й тепер щось таке зробити.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
kreuz
-
-
- Повідомлень: 1759
- З нами з: 10.12.07
- Подякував: 118 раз.
- Подякували: 99 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 сер, 2019 20:23
qwe_ua написав: novichok написав: qwe_ua написав:
Если в районе 20:00 со свободного на карту, а потом заплатить в ИБ коммуналку, то будет Овер
А если картой платить/снимать, то нормально всё
а если не в районе 20-00, а скажем в 21-00?
Момент не угадываю, раза 3 попадал. Поэтому теперь с депозита до 18 снимаю
или плачУ уже утром
До 20-ої години для депозита точно, перевірено. У старому застосунку після 20-ої години малював наступну дату банк. Про це тут і представниця писала, вона ж у нас дівчинка чи не так?
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
kreuz
-
-
- Повідомлень: 1759
- З нами з: 10.12.07
- Подякував: 118 раз.
- Подякували: 99 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 сер, 2019 20:36
kreuz написав:
До 20-ої години для депозита точно, перевірено. У старому застосунку після 20-ої години малював наступну дату банк. Про це тут і представниця писала, вона ж у нас дівчинка чи не так?
Т.е.с 9-00 и до 20-00 можно переводить с депозита на карту и сразу снимать, платить в интернете, переводить по р2р и т.п. А после 20-ти лучше этого не делать верно?
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 1850
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 160 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 сер, 2019 20:40
novichok написав:[э
Т.е.с 9-00 и до 20-00 можно переводить с депозита на карту и сразу снимать, платить в интернете, переводить по р2р и т.п. А после 20-ти лучше этого не делать верно?
Нет, с операциями по карте проблем нет, если с депозита снять. Проблемы с операциям по счету.
-
qwe_ua
-
-
- Повідомлень: 1759
- З нами з: 16.03.10
- Подякував: 198 раз.
- Подякували: 209 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 сер, 2019 20:50
qwe_ua написав:
novichok написав:[э
Т.е.с 9-00 и до 20-00 можно переводить с депозита на карту и сразу снимать, платить в интернете, переводить по р2р и т.п. А после 20-ти лучше этого не делать верно?
Нет, с операциями по карте проблем нет, если с депозита снять. Проблемы с операциям по счету.
понятно, спс.
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 1850
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 160 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 сер, 2019 06:53
novichok написав: kreuz написав:
До 20-ої години для депозита точно, перевірено. У старому застосунку після 20-ої години малював наступну дату банк. Про це тут і представниця писала, вона ж у нас дівчинка чи не так?
Т.е.с 9-00 и до 20-00 можно переводить с депозита на карту и сразу снимать, платить в интернете, переводить по р2р и т.п. А после 20-ти лучше этого не делать верно?
Сформулирую тот же вопрос для себя немного по-другому.
Нужно пополнить карту другого банка, естественно, через PUMB-online.
Если я сниму со "Свободного" на "ВсеКарту", а затем сразу(!) отправлю на карту другого банка - будет теховер или нет?
Или можно отправить на следующий день? Как правильно это делать?
Спасибо за ответы!
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 3066
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 436 раз.
- Подякували: 965 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 20 сер, 2019 06:56
До 18 можете всё сразу, после могут быть варианты, хотя в случае перевода должно быть нормально.
У меня проблема была с платежами только.
-
qwe_ua
-
-
- Повідомлень: 1759
- З нами з: 16.03.10
- Подякував: 198 раз.
- Подякували: 209 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 сер, 2019 06:59
Искатель написав: novichok написав: kreuz написав:
До 20-ої години для депозита точно, перевірено. У старому застосунку після 20-ої години малював наступну дату банк. Про це тут і представниця писала, вона ж у нас дівчинка чи не так?
Т.е.с 9-00 и до 20-00 можно переводить с депозита на карту и сразу снимать, платить в интернете, переводить по р2р и т.п. А после 20-ти лучше этого не делать верно?
Сформулирую тот же вопрос для себя немного по-другому.
Нужно пополнить карту другого банка, естественно, через PUMB-online.
Если я сниму со "Свободного" на "ВсеКарту", а затем сразу(!) отправлю на карту другого банка - будет теховер или нет?
Или можно отправить на следующий день? Как правильно это делать?
Спасибо за ответы!
Овера не будет никогда
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 9739
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 277 раз.
- Подякували: 1370 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|