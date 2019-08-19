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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 сер, 2019 12:30
С этими оверами.... Ещё раз. Деньги зашедшие СЭПом на карточный счёт я могу сразу же перевести на Вильный депо?
Додано: Вів 20 сер, 2019 12:44
можете, без проблем, из-за СЭПа овера не бывает по определению
Это приходы на карту (р2р) и траты с карты могут привести к оверу
... делайте хоть что-нибудь!
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