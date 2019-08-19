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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2332233323342335

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 777
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
207
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
183
Всього голосів : 777
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 12:30

С этими оверами.... Ещё раз. Деньги зашедшие СЭПом на карточный счёт я могу сразу же перевести на Вильный депо?
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 12:44

  novichok написав:С этими оверами.... Ещё раз. Деньги зашедшие СЭПом на карточный счёт я могу сразу же перевести на Вильный депо?

можете, без проблем, из-за СЭПа овера не бывает по определению
Это приходы на карту (р2р) и траты с карты могут привести к оверу
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 2332233323342335
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