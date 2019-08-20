Додано: Вів 20 сер, 2019 19:59

Son of Sun написав: Повторюсь... Пока до банки не дошел, потому вопрос актуален, и похоже, не только для меня.



Son of Sun написав: ...как прояснить, когда средства уже доступны в ПУМБе, и что их можно снимать, отправлять куда далее? Типа шрифт операции меняется на другой, звонит предправления или еще какой-то сигнал свыше (или откуда там)? ...как прояснить, когда средства уже доступны в ПУМБе, и что их можно снимать, отправлять куда далее? Типа шрифт операции меняется на другой, звонит предправления или еще какой-то сигнал свыше (или откуда там)? Повторюсь... Пока до банки не дошел, потому вопрос актуален, и похоже, не только для меня.

Лично для себя я поступаю наоборот, не определяю когда сумма будет доступна, а определяю для себя операции, которые можно проводить сразу как деньги поступили при том или ином способе пополнения. К примеру поступивший СЭП можно использовать для любых операций, зашедшие по с2а через пумб-онлайн деньги - для пополнения депо в банке, для снятия нала в чужих банкоматах и т.п., а вот зашедшие по р2р с чужого сервиса почти ни для чего нельзя использовать - ну разве что для оплаты в физических терминалах в торговле (но без кишмиша это не интересно) + пополнить депо (а потом вернуть списанную плату через горячку конечно можно, но зачем?) - поэтому данный способ пополнения я не использую в принципе.Поэтому смотрите - определитесь для каких операций нужна вам карта и как вы ее собираетесь пополнять - в зависимости от этого уже не сложно будет разобраться когда что можно проводить, а что нельзя.