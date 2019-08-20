RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2332233323342335

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 777
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
207
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
183
Всього голосів : 777
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 12:30

С этими оверами.... Ещё раз. Деньги зашедшие СЭПом на карточный счёт я могу сразу же перевести на Вильный депо?
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1851
З нами з: 31.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 12:44

  novichok написав:С этими оверами.... Ещё раз. Деньги зашедшие СЭПом на карточный счёт я могу сразу же перевести на Вильный депо?

можете, без проблем, из-за СЭПа овера не бывает по определению
Это приходы на карту (р2р) и траты с карты могут привести к оверу
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28974
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2316 раз.
Подякували: 3350 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 19:47

Повторюсь... Пока до банки не дошел, потому вопрос актуален, и похоже, не только для меня.

  Son of Sun написав:...как прояснить, когда средства уже доступны в ПУМБе, и что их можно снимать, отправлять куда далее? Типа шрифт операции меняется на другой, звонит предправления или еще какой-то сигнал свыше (или откуда там)?
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
Повідомлень: 481
З нами з: 25.04.14
Подякував: 90 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 19:59

  Son of Sun написав:Повторюсь... Пока до банки не дошел, потому вопрос актуален, и похоже, не только для меня.

  Son of Sun написав:...как прояснить, когда средства уже доступны в ПУМБе, и что их можно снимать, отправлять куда далее? Типа шрифт операции меняется на другой, звонит предправления или еще какой-то сигнал свыше (или откуда там)?

Лично для себя я поступаю наоборот, не определяю когда сумма будет доступна, а определяю для себя операции, которые можно проводить сразу как деньги поступили при том или ином способе пополнения. К примеру поступивший СЭП можно использовать для любых операций, зашедшие по с2а через пумб-онлайн деньги - для пополнения депо в банке, для снятия нала в чужих банкоматах и т.п., а вот зашедшие по р2р с чужого сервиса почти ни для чего нельзя использовать - ну разве что для оплаты в физических терминалах в торговле (но без кишмиша это не интересно) + пополнить депо (а потом вернуть списанную плату через горячку конечно можно, но зачем?) - поэтому данный способ пополнения я не использую в принципе.
Поэтому смотрите - определитесь для каких операций нужна вам карта и как вы ее собираетесь пополнять - в зависимости от этого уже не сложно будет разобраться когда что можно проводить, а что нельзя.
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2724
З нами з: 20.03.15
Подякував: 44 раз.
Подякували: 574 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2332233323342335
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Maksi2, ramaz, solomia і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (74962)
20.08.2019 21:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron