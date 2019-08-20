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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 сер, 2019 12:30
С этими оверами.... Ещё раз. Деньги зашедшие СЭПом на карточный счёт я могу сразу же перевести на Вильный депо?
Додано: Вів 20 сер, 2019 12:44
можете, без проблем, из-за СЭПа овера не бывает по определению
Это приходы на карту (р2р) и траты с карты могут привести к оверу
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 20 сер, 2019 19:47
Повторюсь... Пока до банки не дошел, потому вопрос актуален, и похоже, не только для меня.
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Додано: Вів 20 сер, 2019 19:59
Лично для себя я поступаю наоборот, не определяю когда сумма будет доступна, а определяю для себя операции, которые можно проводить сразу как деньги поступили при том или ином способе пополнения. К примеру поступивший СЭП можно использовать для любых операций, зашедшие по с2а через пумб-онлайн деньги - для пополнения депо в банке, для снятия нала в чужих банкоматах и т.п., а вот зашедшие по р2р с чужого сервиса почти ни для чего нельзя использовать - ну разве что для оплаты в физических терминалах в торговле (но без кишмиша это не интересно) + пополнить депо (а потом вернуть списанную плату через горячку конечно можно, но зачем?) - поэтому данный способ пополнения я не использую в принципе.
Поэтому смотрите - определитесь для каких операций нужна вам карта и как вы ее собираетесь пополнять - в зависимости от этого уже не сложно будет разобраться когда что можно проводить, а что нельзя.
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