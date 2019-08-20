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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 сер, 2019 12:30
С этими оверами.... Ещё раз. Деньги зашедшие СЭПом на карточный счёт я могу сразу же перевести на Вильный депо?
Додано: Вів 20 сер, 2019 12:44
можете, без проблем, из-за СЭПа овера не бывает по определению
Это приходы на карту (р2р) и траты с карты могут привести к оверу
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 20 сер, 2019 19:47
Повторюсь... Пока до банки не дошел, потому вопрос актуален, и похоже, не только для меня.
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Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
Додано: Вів 20 сер, 2019 19:59
Лично для себя я поступаю наоборот, не определяю когда сумма будет доступна, а определяю для себя операции, которые можно проводить сразу как деньги поступили при том или ином способе пополнения. К примеру поступивший СЭП можно использовать для любых операций, зашедшие по с2а через пумб-онлайн деньги - для пополнения депо в банке, для снятия нала в чужих банкоматах и т.п., а вот зашедшие по р2р с чужого сервиса почти ни для чего нельзя использовать - ну разве что для оплаты в физических терминалах в торговле (но без кишмиша это не интересно) + пополнить депо (а потом вернуть списанную плату через горячку конечно можно, но зачем?) - поэтому данный способ пополнения я не использую в принципе.
Поэтому смотрите - определитесь для каких операций нужна вам карта и как вы ее собираетесь пополнять - в зависимости от этого уже не сложно будет разобраться когда что можно проводить, а что нельзя.
Додано: Сер 21 сер, 2019 13:32
Нельзя так с клиентами обращаться
Целый месяц названивали, буквально на коленях умоляли взять их кредитную карточку (бесплатное обслуживание, 30 тыс на 60 более дней и т.п.). Уговорили. Пришел я на отделение, 15 мин в очереди простоял (хотя говорили без очереди) еще пол часа из меня доставали все данные вплоть до размера обуви (почти). Вердикт в конце - ВАМ ОТКАЗАНО!!!
Вот зачем так делать???!!! Или они думают, что я после этого буду о них думать хорошо? В топку такой банк с его маркетингом и отношением к людям.
Додано: Сер 21 сер, 2019 13:40
Конрад Карлович
ви сприймаєте банк як цілісну єдину сутність,
а банк - це тисячі людей
одні заманюють в тенета, співаючи хори і дифірамби, а інші виконують щоденну рутину, на яку ви напоролись
от якби вони знали те, що знаєте ви.. вам б дали макс. КЛ!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 21 сер, 2019 14:15
Re: ПУМБ
Я не говорю о каком-то конкретном (или каких-то) недоумке, который случайно подпортил репутацию банка. Это целевая программа, тщательно разработанная, можно сказать стратегия банка, и они прекрасно понимали, что ни в коем случае нельзя мне говорить о том, что может быть отказ. Они увещевали так, что 100% я получу эту карту, я просто таки обязан ее получить - это 100% выигрышный билет, который я должен просто прийти и забрать.
И кстати, у меня очень хорошая длительная положительная кредитная история (получил распечатку платно), есть недвижимость, автомобиль, нет детей до 18 и т.д. и т.п. У меня даже в мыслях не было - что могут отказать на такую мизерную сумму....
И еще - рассказывал знакомым эту историю, и о чудо! - они тоже попали в это дерьмо в этом банке...
Додано: Сер 21 сер, 2019 14:31
Знаете как в анекдоте: "Не ругай слона - продать не сможешь!" Так и здесь вам обещали горы всего. Потому как за то что вы пришли - хваливший получил бонус. А потом Вы по каким-то критериям не подошли... Не думайте о банке слишком хорошо, что они до того как звонить Вам делали какую-то по Вам выборку, что-то там анализировали. Просто Ваш телефон был в их базе и повал в список для обзвона. В последний месяц с аналогичным предложением звонили всем моим родственникам имевшим когда либо в банке депозит. Это никак не связано с кредитной историей, это связано с тем что пумба пытается продавать свой продукт, но тем кому это поручено никаких критериев не доведено. Ну кроме номера телефона. Вот и получается такая ерунда ;(
Додано: Сер 21 сер, 2019 14:55
Мне тоже сегодня звонили.
Делали акцент на сервис «Платите частями».
Общение в очень навязчивой форме.
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