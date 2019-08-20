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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2333233423352336 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.1 5 778 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 25% 191 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 83 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 114 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 207 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 24% 183 Всього голосів : 778 Додано: Сер 21 сер, 2019 15:04

видать бонус за факт

но в отд. действительно все четко а мне перезванивали и уточняли получил ли явидать бонус за фактно в отд. действительно все четко v57 Повідомлень: 2243 З нами з: 14.03.10 Подякував: 84 раз. Подякували: 151 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 сер, 2019 15:08 Re: ПУМБ Flamingo написав: Не думайте о банке слишком хорошо Не думайте о банке слишком хорошо

Я прекрасно понимаю, что "сам дурак", поддался на сладкие уговоры и т.д. и действительно не мог подумать об этом банке, что они опустятся до такого - что поверил как тот буратино... Жалко потраченного времени. Поэтому и написал - может кому и сэконмит час - другой... Я прекрасно понимаю, что "сам дурак", поддался на сладкие уговоры и т.д. и действительно не мог подумать об этом банке, что они опустятся до такого - что поверил как тот буратино... Жалко потраченного времени. Поэтому и написал - может кому и сэконмит час - другой... Конрад Карлович

Повідомлень: 1485 З нами з: 28.04.10 Подякував: 5 раз. Подякували: 118 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 сер, 2019 15:17 Конрад Карлович написав: greenozon написав: а банк - це тисячі людей а банк - це тисячі людей

Я не говорю о каком-то конкретном (или каких-то) недоумке, который случайно подпортил репутацию банка. Это целевая программа, тщательно разработанная, можно сказать стратегия банка, и они прекрасно понимали, что ни в коем случае нельзя мне говорить о том, что может быть отказ. Они увещевали так, что 100% я получу эту карту, я просто таки обязан ее получить - это 100% выигрышный билет, который я должен просто прийти и забрать.

И кстати, у меня очень хорошая длительная положительная кредитная история (получил распечатку платно), есть недвижимость, автомобиль, нет детей до 18 и т.д. и т.п. У меня даже в мыслях не было - что могут отказать на такую мизерную сумму....

И еще - рассказывал знакомым эту историю, и о чудо! - они тоже попали в это дерьмо в этом банке... Я не говорю о каком-то конкретном (или каких-то) недоумке, который случайно подпортил репутацию банка. Это целевая программа, тщательно разработанная, можно сказать, и они прекрасно понимали, что ни в коем случае нельзя мне говорить о том, что может быть отказ. Они увещевали так, что 100% я получу эту карту, я просто таки обязан ее получить - это 100% выигрышный билет, который я должен просто прийти и забрать.И кстати, у меня очень хорошая длительная положительная кредитная история (получил распечатку платно), есть недвижимость, автомобиль, нет детей до 18 и т.д. и т.п. У меня даже в мыслях не было - что могут отказать на такую мизерную сумму....И еще - рассказывал знакомым эту историю, и о чудо! - они тоже попали в это дерьмо в этом банке...

Прочитал ваш пост и вспомнил как я пришел в Приват лет 12 назад, хотел тогда кредит (на карту) для покупки техники, 5000 грн. Дали 500 грн кредитного лимита. Ни в пинду ни в красную армию. Почесав репу, кинул тогда карту на полку, где она валялась пока срок не вышел, пользовался другими банками. В итоге потом опять занесло в приват, и кредитный лимит сейчас высокий, в 100 раз больше первоначального. Вспоминаю это и смешно даже.

А то что какие то малолетние недоумки уже в наше время не дают кредлим для кешбека, сидя в отделе скоринга или дают его всего 1000 грн, хочется действительно плюнуть им в рожу и спросить, по чем покупают дипломы тупицы

Палевно не давать кредит человеку, который явно в состоянии его выплатить.

Малолетки они такие, малолетки. Прочитал ваш пост и вспомнил как я пришел в Приват лет 12 назад, хотел тогда кредит (на карту) для покупки техники, 5000 грн. Дали 500 грн кредитного лимита. Ни в пинду ни в красную армию. Почесав репу, кинул тогда карту на полку, где она валялась пока срок не вышел, пользовался другими банками. В итоге потом опять занесло в приват, и кредитный лимит сейчас высокий, в 100 раз больше первоначального. Вспоминаю это и смешно даже.А то что какие то малолетние недоумки уже в наше время не дают кредлим для кешбека, сидя в отделе скоринга или дают его всего 1000 грн, хочется действительно плюнуть им в рожу и спросить, по чем покупают дипломы тупицыМалолетки они такие, малолетки. Maksi2 Повідомлень: 130 З нами з: 18.06.19 Подякував: 30 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 сер, 2019 16:32 Zochan написав: ramaz написав: Общение в очень навязчивой форме.

Це у всіх так, але найбільше у Привата(там взагалі шиза). Це у всіх так, але найбільше у Привата(там взагалі шиза).



Не знаю. По-моему, лавры первенства по уговорам и навязыванию любой ценой перешел к ПУМБ-у. Недавно звонили, предлагали. Я раз 20-30 за разговор сказал НЕТ. Не интересует ни кредитная карта, ни кредит наличными и т.д. Было просто настроение, послушать работу зазывалы и поговорить. И даже в таком настроении после разговора у меня остался осадок. Скорее всего, выборка идет по клиентам, которые в период 1-3 мес сняли почти все деньги в этом банке. По выборке банкстеры подумали, что ой, проблемки фин характера у пациента, давайте подмогнем Шутка.... Не знаю. По-моему, лавры первенства по уговорам и навязыванию любой ценой перешел к ПУМБ-у. Недавно звонили, предлагали. Я раз 20-30 за разговор сказал НЕТ. Не интересует ни кредитная карта, ни кредит наличными и т.д. Было просто настроение, послушать работу зазывалы и поговорить. И даже в таком настроении после разговора у меня остался осадок. Скорее всего, выборка идет по клиентам, которые в период 1-3 мес сняли почти все деньги в этом банке. По выборке банкстеры подумали, что ой, проблемки фин характера у пациента, давайте подмогнемШутка.... Alex_TT

Повідомлень: 2527 З нами з: 10.01.13 Подякував: 107 раз. Подякували: 392 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2333233423352336 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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