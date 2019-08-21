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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 778
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
207
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
183
Всього голосів : 778
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 15:04

а мне перезванивали и уточняли получил ли я
видать бонус за факт :)
но в отд. действительно все четко
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 15:08

Re: ПУМБ

  Flamingo написав:Не думайте о банке слишком хорошо

Я прекрасно понимаю, что "сам дурак", поддался на сладкие уговоры и т.д. и действительно не мог подумать об этом банке, что они опустятся до такого - что поверил как тот буратино... Жалко потраченного времени. Поэтому и написал - может кому и сэконмит час - другой...
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 15:17

  Конрад Карлович написав:
  greenozon написав:а банк - це тисячі людей

Я не говорю о каком-то конкретном (или каких-то) недоумке, который случайно подпортил репутацию банка. Это целевая программа, тщательно разработанная, можно сказать стратегия банка, и они прекрасно понимали, что ни в коем случае нельзя мне говорить о том, что может быть отказ. Они увещевали так, что 100% я получу эту карту, я просто таки обязан ее получить - это 100% выигрышный билет, который я должен просто прийти и забрать.
И кстати, у меня очень хорошая длительная положительная кредитная история (получил распечатку платно), есть недвижимость, автомобиль, нет детей до 18 и т.д. и т.п. У меня даже в мыслях не было - что могут отказать на такую мизерную сумму....
И еще - рассказывал знакомым эту историю, и о чудо! - они тоже попали в это дерьмо в этом банке...

Прочитал ваш пост и вспомнил как я пришел в Приват лет 12 назад, хотел тогда кредит (на карту) для покупки техники, 5000 грн. Дали 500 грн кредитного лимита. Ни в пинду ни в красную армию. Почесав репу, кинул тогда карту на полку, где она валялась пока срок не вышел, пользовался другими банками. В итоге потом опять занесло в приват, и кредитный лимит сейчас высокий, в 100 раз больше первоначального. Вспоминаю это и смешно даже.
А то что какие то малолетние недоумки уже в наше время не дают кредлим для кешбека, сидя в отделе скоринга или дают его всего 1000 грн, хочется действительно плюнуть им в рожу и спросить, по чем покупают дипломы тупицы :?:
Палевно не давать кредит человеку, который явно в состоянии его выплатить.
Малолетки они такие, малолетки. :mrgreen:
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 16:32

  Zochan написав:
ramaz написав:Общение в очень навязчивой форме.

Це у всіх так, але найбільше у Привата(там взагалі шиза).


Не знаю. По-моему, лавры первенства по уговорам и навязыванию любой ценой перешел к ПУМБ-у. Недавно звонили, предлагали. Я раз 20-30 за разговор сказал НЕТ. Не интересует ни кредитная карта, ни кредит наличными и т.д. Было просто настроение, послушать работу зазывалы и поговорить. И даже в таком настроении после разговора у меня остался осадок. Скорее всего, выборка идет по клиентам, которые в период 1-3 мес сняли почти все деньги в этом банке. По выборке банкстеры подумали, что ой, проблемки фин характера у пациента, давайте подмогнем :) Шутка....
Alex_TT
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 21:06

  Alex_TT написав:
  Zochan написав:Скорее всего, выборка идет по клиентам, которые в период 1-3 мес сняли почти все деньги в этом банке. По выборке банкстеры подумали, что ой, проблемки фин характера у пациента, давайте подмогнем :) Шутка....

Почему же шутка, вовсе нет. Новое время, новая школота выпустилась из инкубатора, по новому работают думая что самые умные.
Вот в таскомбанке по такому принципу работают, подозреваю что не только там, кредитные лимиты раздают тем, кто имел проблемы с кредитами или имел просрочки платежей или малообеспечен, для миллениалов из кредитных отделов, это руководство к действию, потому что они по сути упоротые и легко читаемые личинки, предпочитают лохов с которых можно стричь капусту с вероятностью 80%. Порядочные клиенты, не имеющие просрочек за последние 10 лет - для них беспонтовый шлак, поэтому от таких клиентов они всячески избавляются, не дают кредиты или в чем то в другом зажимают и люди сами уходят от них в другие банки.
Когда вижу лозунг: Перекредитуйся! - читаю между строк: "Лох, переобуйся!" :D
Maksi2
 
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