а мне перезванивали и уточняли получил ли я
видать бонус за факт
но в отд. действительно все четко
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 сер, 2019 15:04
а мне перезванивали и уточняли получил ли я
видать бонус за факт
но в отд. действительно все четко
Додано: Сер 21 сер, 2019 15:08
Re: ПУМБ
Я прекрасно понимаю, что "сам дурак", поддался на сладкие уговоры и т.д. и действительно не мог подумать об этом банке, что они опустятся до такого - что поверил как тот буратино... Жалко потраченного времени. Поэтому и написал - может кому и сэконмит час - другой...
Додано: Сер 21 сер, 2019 15:17
Прочитал ваш пост и вспомнил как я пришел в Приват лет 12 назад, хотел тогда кредит (на карту) для покупки техники, 5000 грн. Дали 500 грн кредитного лимита. Ни в пинду ни в красную армию. Почесав репу, кинул тогда карту на полку, где она валялась пока срок не вышел, пользовался другими банками. В итоге потом опять занесло в приват, и кредитный лимит сейчас высокий, в 100 раз больше первоначального. Вспоминаю это и смешно даже.
А то что какие то малолетние недоумки уже в наше время не дают кредлим для кешбека, сидя в отделе скоринга или дают его всего 1000 грн, хочется действительно плюнуть им в рожу и спросить, по чем покупают дипломы тупицы
Палевно не давать кредит человеку, который явно в состоянии его выплатить.
Малолетки они такие, малолетки.
Додано: Сер 21 сер, 2019 16:32
Не знаю. По-моему, лавры первенства по уговорам и навязыванию любой ценой перешел к ПУМБ-у. Недавно звонили, предлагали. Я раз 20-30 за разговор сказал НЕТ. Не интересует ни кредитная карта, ни кредит наличными и т.д. Было просто настроение, послушать работу зазывалы и поговорить. И даже в таком настроении после разговора у меня остался осадок. Скорее всего, выборка идет по клиентам, которые в период 1-3 мес сняли почти все деньги в этом банке. По выборке банкстеры подумали, что ой, проблемки фин характера у пациента, давайте подмогнем Шутка....
Додано: Сер 21 сер, 2019 21:06
Почему же шутка, вовсе нет. Новое время, новая школота выпустилась из инкубатора, по новому работают думая что самые умные.
Вот в таскомбанке по такому принципу работают, подозреваю что не только там, кредитные лимиты раздают тем, кто имел проблемы с кредитами или имел просрочки платежей или малообеспечен, для миллениалов из кредитных отделов, это руководство к действию, потому что они по сути упоротые и легко читаемые личинки, предпочитают лохов с которых можно стричь капусту с вероятностью 80%. Порядочные клиенты, не имеющие просрочек за последние 10 лет - для них беспонтовый шлак, поэтому от таких клиентов они всячески избавляются, не дают кредиты или в чем то в другом зажимают и люди сами уходят от них в другие банки.
Когда вижу лозунг: Перекредитуйся! - читаю между строк: "Лох, переобуйся!"
Выборка идет по клиентам, 100%.
Додано: Чет 22 сер, 2019 16:10
Конрад Карлович это сбор клиентской базы. Конечно, Вам уже вряд ли когда-то захочется обслуживаться в этом банке. Но если сотрудники, имеющие Ваши данные, перейдут в другой банк - вот и ждите предложений! У меня так с Приватом было. А из Привата в ТАС перетекла инфа. Знайте, что просто так кредитов не дают. Кредитку реально мне дают в банках на сумму 30% от депозита. Иначе - стремно! Так что если не намерены депо ложить, то и кредитку Вам не дадут. И я бы на месте банкиров так и сделала - извините, конечно
Додано: Чет 22 сер, 2019 19:43
В отделении настойчиво предлагают перейти на бесплатную всекарту (гривна).
Сейчас у меня старый пакет "Міцний": зачисление по безналу 1%, снятие в банкоматах сети Радиус бесплатное, пополнение наличкой тоже бесплатное.
Стоит ли закрывать старый пакет и переходить на всекарту? что скажете?
UPD:
увидел слабое место всекарты это бесплатное снятие в кассе только 2 раза в месяц
Додано: Чет 22 сер, 2019 20:19
Re: ПУМБ
Часто по миллиону в кассе снимаете?
Додано: Чет 22 сер, 2019 20:30
Re: ПУМБ
Да какое ж там настроение...гундят одно и то же. Попытки перевести энтот гундеж в нормальный аргументированный разговор заканчиваются неприятным осадком. - это ПУМБа, её слушать не надо
Но процент на депо банка дает, что ж еще?
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Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
Додано: Чет 22 сер, 2019 20:35
Re: ПУМБ
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