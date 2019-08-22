Конрад Карлович написав:

greenozon написав: а банк - це тисячі людей а банк - це тисячі людей

Я не говорю о каком-то конкретном (или каких-то) недоумке, который случайно подпортил репутацию банка. Это целевая программа, тщательно разработанная, можно сказать, и они прекрасно понимали, что ни в коем случае нельзя мне говорить о том, что может быть отказ. Они увещевали так, что 100% я получу эту карту, я просто таки обязан ее получить - это 100% выигрышный билет, который я должен просто прийти и забрать.И кстати, у меня очень хорошая длительная положительная кредитная история (получил распечатку платно), есть недвижимость, автомобиль, нет детей до 18 и т.д. и т.п. У меня даже в мыслях не было - что могут отказать на такую мизерную сумму....И еще - рассказывал знакомым эту историю, и о чудо! - они тоже попали в это дерьмо в этом банке...