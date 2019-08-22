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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2334233523362337

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 778
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
207
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
183
Всього голосів : 778
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 23:09

  Andey написав:В отделении настойчиво предлагают перейти на бесплатную всекарту (гривна).
Сейчас у меня старый пакет "Міцний": зачисление по безналу 1%, снятие в банкоматах сети Радиус бесплатное, пополнение наличкой тоже бесплатное.

Стоит ли закрывать старый пакет и переходить на всекарту? что скажете?

UPD:
увидел слабое место всекарты это бесплатное снятие в кассе только 2 раза в месяц :( :( :(



Заведи всекарту. На нее безнал бесплатно, потом с нее переводишь на мицну тоже бесплатно внутри банка и там снимай или трать :) я так делаю :)
PUnder
 
Повідомлень: 1052
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  #<1 ... 2334233523362337
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