Andey написав:В отделении настойчиво предлагают перейти на бесплатную всекарту (гривна).
Сейчас у меня старый пакет "Міцний": зачисление по безналу 1%, снятие в банкоматах сети Радиус бесплатное, пополнение наличкой тоже бесплатное.
Стоит ли закрывать старый пакет и переходить на всекарту? что скажете?
UPD:
увидел слабое место всекарты это бесплатное снятие в кассе только 2 раза в месяц
Заведи всекарту. На нее безнал бесплатно, потом с нее переводишь на мицну тоже бесплатно внутри банка и там снимай или трать я так делаю