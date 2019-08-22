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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 сер, 2019 23:09
Andey написав:
В отделении настойчиво предлагают перейти на бесплатную всекарту (гривна).
Сейчас у меня старый пакет "Міцний": зачисление по безналу 1%, снятие в банкоматах сети Радиус бесплатное, пополнение наличкой тоже бесплатное.
Стоит ли закрывать старый пакет и переходить на всекарту? что скажете?
UPD:
увидел слабое место всекарты это бесплатное снятие в кассе только 2 раза в месяц
Заведи всекарту. На нее безнал бесплатно, потом с нее переводишь на мицну тоже бесплатно внутри банка и там снимай или трать
я так делаю
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 08:45
Тоже являюсь владельцем пакета "Крепкий", изучал тарифы.
В чем же тогда подвох "всекарты", если почти всё бесплатно?
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tegen
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 09:48
tegen написав:
Тоже являюсь владельцем пакета "Крепкий", изучал тарифы.
В чем же тогда подвох "всекарты", если почти всё бесплатно?
Я думаю только конкуренция. Полумолодой монобанк отчитывается о таком росте клиентов, пумб молчит. Надо что-то делать вот и придумали полушаровую карту. Где-то теряют где-то находят. Я пользуюсь 2мя картами. И счётом ФОП оптимизировался хорошо.
А карт несколько т.к. мс ревардс ещё есть и мс бильше
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 09:52
tegen написав:
Тоже являюсь владельцем пакета "Крепкий", изучал тарифы.
В чем же тогда подвох "всекарты", если почти всё бесплатно?
Карта ведь меняет не только крепкий, но еще и депозитку. И она рднозначно лучше. Поэтому тут имхо надо не подвохи искать, а прдумать что банк хочет достичь ее выпуском. Навскидку с выпуском ее пумба смещает акценты при работе
1. с налом - чтобы реже клиенты теребили кассу, а также реже снимали в родных банкоматах. Видимо согласны платить интерчендж чтобы реже покупать наличку. Дело в том что после того как нбу позакрывал в большинстве областей свои теруправы у банков стали ощущаться трудности с обеспечением качественным налом на месте. Везти нал из киева - дорого. Поэтому затягивают пояса.
2. По безналу - чтобы клиенты чаще использовали родную Аппликуху вообше и ее переводы р2р в частности.
Если копнуть глубже наверняка можно еще обнаружить банковские бенефиты. Но подвохов лично я не нахожу. По крайней мере пока
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Flamingo
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 11:15
Marica написав:
Знайте, что просто так кредитов не дают.
У меня в привате 10т. кредита - просто так, без депозитов и прочих бюрократий. В альфа (было, сейчас нет - не пользуюсь) 50т дали - тоже просто так дали типа по акции, без депозита.
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:12
Господа, а вы заметили, что рабочая неделя подошла к концу, а представитель банка за всю неделю так и не появился в этой ветке?
А ведь мог бы, наверное, написать, что никакого овердрафта у них не бывает. И те, кто на не него попадает, сами виноваты в том, что не читают тарифы. Ответ вроде как напрашивается сам собой...
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evgenkh
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:24
evgenkh написав:
И те, кто на не него попадает, сами виноваты в том, что не читают тарифы. Ответ вроде как напрашивается сам собой...
Ну так и есть -- сами виноваты
А у вас шо там напрашивается?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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