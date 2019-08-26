Додано: П'ят 23 сер, 2019 09:52

tegen написав: Тоже являюсь владельцем пакета "Крепкий", изучал тарифы.

В чем же тогда подвох "всекарты", если почти всё бесплатно? Тоже являюсь владельцем пакета "Крепкий", изучал тарифы.В чем же тогда подвох "всекарты", если почти всё бесплатно?

Карта ведь меняет не только крепкий, но еще и депозитку. И она рднозначно лучше. Поэтому тут имхо надо не подвохи искать, а прдумать что банк хочет достичь ее выпуском. Навскидку с выпуском ее пумба смещает акценты при работе1. с налом - чтобы реже клиенты теребили кассу, а также реже снимали в родных банкоматах. Видимо согласны платить интерчендж чтобы реже покупать наличку. Дело в том что после того как нбу позакрывал в большинстве областей свои теруправы у банков стали ощущаться трудности с обеспечением качественным налом на месте. Везти нал из киева - дорого. Поэтому затягивают пояса.2. По безналу - чтобы клиенты чаще использовали родную Аппликуху вообше и ее переводы р2р в частности.Если копнуть глубже наверняка можно еще обнаружить банковские бенефиты. Но подвохов лично я не нахожу. По крайней мере пока