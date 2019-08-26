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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2335233623372338>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 778
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
207
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
183
Всього голосів : 778
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 23:09

  Andey написав:В отделении настойчиво предлагают перейти на бесплатную всекарту (гривна).
Сейчас у меня старый пакет "Міцний": зачисление по безналу 1%, снятие в банкоматах сети Радиус бесплатное, пополнение наличкой тоже бесплатное.

Стоит ли закрывать старый пакет и переходить на всекарту? что скажете?

UPD:
увидел слабое место всекарты это бесплатное снятие в кассе только 2 раза в месяц :( :( :(



Заведи всекарту. На нее безнал бесплатно, потом с нее переводишь на мицну тоже бесплатно внутри банка и там снимай или трать :) я так делаю :)
PUnder
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 08:45

Re: ПУМБ

Тоже являюсь владельцем пакета "Крепкий", изучал тарифы.
В чем же тогда подвох "всекарты", если почти всё бесплатно?
tegen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 09:48

  tegen написав:Тоже являюсь владельцем пакета "Крепкий", изучал тарифы.
В чем же тогда подвох "всекарты", если почти всё бесплатно?

Я думаю только конкуренция. Полумолодой монобанк отчитывается о таком росте клиентов, пумб молчит. Надо что-то делать вот и придумали полушаровую карту. Где-то теряют где-то находят. Я пользуюсь 2мя картами. И счётом ФОП оптимизировался хорошо.
А карт несколько т.к. мс ревардс ещё есть и мс бильше
PUnder
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 09:52

  tegen написав:Тоже являюсь владельцем пакета "Крепкий", изучал тарифы.
В чем же тогда подвох "всекарты", если почти всё бесплатно?

Карта ведь меняет не только крепкий, но еще и депозитку. И она рднозначно лучше. Поэтому тут имхо надо не подвохи искать, а прдумать что банк хочет достичь ее выпуском. Навскидку с выпуском ее пумба смещает акценты при работе
1. с налом - чтобы реже клиенты теребили кассу, а также реже снимали в родных банкоматах. Видимо согласны платить интерчендж чтобы реже покупать наличку. Дело в том что после того как нбу позакрывал в большинстве областей свои теруправы у банков стали ощущаться трудности с обеспечением качественным налом на месте. Везти нал из киева - дорого. Поэтому затягивают пояса.
2. По безналу - чтобы клиенты чаще использовали родную Аппликуху вообше и ее переводы р2р в частности.
Если копнуть глубже наверняка можно еще обнаружить банковские бенефиты. Но подвохов лично я не нахожу. По крайней мере пока
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 11:15

Re: ПУМБ

  Marica написав:Знайте, что просто так кредитов не дают.


У меня в привате 10т. кредита - просто так, без депозитов и прочих бюрократий. В альфа (было, сейчас нет - не пользуюсь) 50т дали - тоже просто так дали типа по акции, без депозита.
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:12

Re: ПУМБ

Господа, а вы заметили, что рабочая неделя подошла к концу, а представитель банка за всю неделю так и не появился в этой ветке?

А ведь мог бы, наверное, написать, что никакого овердрафта у них не бывает. И те, кто на не него попадает, сами виноваты в том, что не читают тарифы. Ответ вроде как напрашивается сам собой...
evgenkh
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:24

Re: ПУМБ

  evgenkh написав:И те, кто на не него попадает, сами виноваты в том, что не читают тарифы. Ответ вроде как напрашивается сам собой...

Ну так и есть -- сами виноваты :)
А у вас шо там напрашивается?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 15:56

Re: ПУМБ

evgenkh написав:Господа, а вы заметили, что рабочая неделя подошла к концу, а представитель банка за всю неделю так и не появился в этой ветке?

Це мабуть ви його налякали :)
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 09:15

evgenkh написав:Стоимость выпуска бесконтактной неименной карты больше, чем выставленный мне счет за преподанный урок.


в пакете услуг всеКАРТА две карты - неименная с бесконтактной оплатой и именная с бесконтактной оплатой, пакет услуг бесплатный, включая все указанные выше карты. Ответ по тех.оверу сообщили Вам на втором ресурсе, где Вы также оставляли комментарий.
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 09:17

  evgenkh написав:Господа, а вы заметили, что рабочая неделя подошла к концу, а представитель банка за всю неделю так и не появился в этой ветке?

А ведь мог бы, наверное, написать, что никакого овердрафта у них не бывает. И те, кто на не него попадает, сами виноваты в том, что не читают тарифы. Ответ вроде как напрашивается сам собой...


Доброе утро. Рекомендации Вам предоставлены на другом форуме от 23/08/19
PUMB
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