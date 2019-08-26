evgenkh написав:
Неожиданно так...
Перед тем, как идти за картой, я установил из маркета мобильное приложение, но оно не запустилось. Из отзывов я узнал, что на моей версии Андроида оно перестало работать еще в мае месяце. После этого вышло уже 4 (четыре) обновления, но проблема до сих пор не решена, разработчики снова и снова просят подождать очередного обновления.
Так вот, когда я сказал об этом девушке-операционистке, та рассмеялась и ответила, что приложение и не будет у меня работать, потому что оно скачано не по ее ссылке (!). Как вам такое откровение? Разумеется, и по ее ссылке приложение не открылось, на несколько секунд появился белый экран, после чего выбросило на рабочий стол. Я предложил девушке почитать отзывы о приложении, но она ответила, что у нее нет времени читать всякую ерунду.
Сообщите нам в личные сообщения, пожалуйста, Ваш ИНН, модель/марку устройства, версию ОС. И дату обращения за консультацией - это было во время открытия пакета услуг, или Вы обращались повторно? Заранее благодарны.