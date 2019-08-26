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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2335233623372338

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 778
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
207
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
183
Всього голосів : 778
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 09:22

  evgenkh написав:
  mustbe написав:
  evgenkh написав:К сожалению, я уже в том возрасте, когда трудно расставаться с привычками

Неужели так трудно пополнять свою карту не мониным переводом, а пумбовским пополнением ?
Если это реально трудно - то никуда и не суйтесь из моно, везде побреют


Неожиданно так...

Перед тем, как идти за картой, я установил из маркета мобильное приложение, но оно не запустилось. Из отзывов я узнал, что на моей версии Андроида оно перестало работать еще в мае месяце. После этого вышло уже 4 (четыре) обновления, но проблема до сих пор не решена, разработчики снова и снова просят подождать очередного обновления.

Так вот, когда я сказал об этом девушке-операционистке, та рассмеялась и ответила, что приложение и не будет у меня работать, потому что оно скачано не по ее ссылке (!). Как вам такое откровение? Разумеется, и по ее ссылке приложение не открылось, на несколько секунд появился белый экран, после чего выбросило на рабочий стол. Я предложил девушке почитать отзывы о приложении, но она ответила, что у нее нет времени читать всякую ерунду.


Сообщите нам в личные сообщения, пожалуйста, Ваш ИНН, модель/марку устройства, версию ОС. И дату обращения за консультацией - это было во время открытия пакета услуг, или Вы обращались повторно? Заранее благодарны.
PUMB
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Представник банку
 
Повідомлень: 2317
З нами з: 19.07.11
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 09:59

  _PORT_UA написав:Добрый день. Сегодня произошла неприятная для меня ситуация. Утром понадобились деньги,рядом не оказалось банкоматов ПУМБ (в которых всегда снимаю наличные).Но помня,что в свое время мне на гор.линии говорили,что в пакете Депозитный нет комиссии за снятие,если сам банк выдающий деньги не поставит комиссию. В меню банкомата,в котором снимал написало,что комиссия 0. Но в итоге комиссия была снята. Можно уточнить у прелставителя банка:-Почему?
И если вы будете ссылаться на тарифы,то где можно посмотреть их и почему в свое время мне на колл.центре сказали совершенно другую информацию?


по указанному пакету отсутствует комиссия за снятие только в банкоматах/кассах ПУМБ и системы "Радиус", во всех других - 1,5%+5 грн тарифы https://bit.ly/2YKSG2l страница 12, пункт 2.14
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2317
З нами з: 19.07.11
Подякував: 787 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2335233623372338
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