evgenkh написав:К сожалению, я уже в том возрасте, когда трудно расставаться с привычками
Неужели так трудно пополнять свою карту не мониным переводом, а пумбовским пополнением ? Если это реально трудно - то никуда и не суйтесь из моно, везде побреют
Неожиданно так...
Перед тем, как идти за картой, я установил из маркета мобильное приложение, но оно не запустилось. Из отзывов я узнал, что на моей версии Андроида оно перестало работать еще в мае месяце. После этого вышло уже 4 (четыре) обновления, но проблема до сих пор не решена, разработчики снова и снова просят подождать очередного обновления.
Так вот, когда я сказал об этом девушке-операционистке, та рассмеялась и ответила, что приложение и не будет у меня работать, потому что оно скачано не по ее ссылке (!). Как вам такое откровение? Разумеется, и по ее ссылке приложение не открылось, на несколько секунд появился белый экран, после чего выбросило на рабочий стол. Я предложил девушке почитать отзывы о приложении, но она ответила, что у нее нет времени читать всякую ерунду.
Сообщите нам в личные сообщения, пожалуйста, Ваш ИНН, модель/марку устройства, версию ОС. И дату обращения за консультацией - это было во время открытия пакета услуг, или Вы обращались повторно? Заранее благодарны.
_PORT_UA написав:Добрый день. Сегодня произошла неприятная для меня ситуация. Утром понадобились деньги,рядом не оказалось банкоматов ПУМБ (в которых всегда снимаю наличные).Но помня,что в свое время мне на гор.линии говорили,что в пакете Депозитный нет комиссии за снятие,если сам банк выдающий деньги не поставит комиссию. В меню банкомата,в котором снимал написало,что комиссия 0. Но в итоге комиссия была снята. Можно уточнить у прелставителя банка:-Почему? И если вы будете ссылаться на тарифы,то где можно посмотреть их и почему в свое время мне на колл.центре сказали совершенно другую информацию?
по указанному пакету отсутствует комиссия за снятие только в банкоматах/кассах ПУМБ и системы "Радиус", во всех других - 1,5%+5 грн тарифы https://bit.ly/2YKSG2l страница 12, пункт 2.14