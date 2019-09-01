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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2337233823392340

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 778
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
207
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
183
Всього голосів : 778
Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 22:57

  evgenkh написав:Господа, а вы заметили, что представитель банка в своих ответах ни словом не обмолвился про овердрафт. Словно мы о нем и не рассуждали целых 10 страниц. Словно уважаемый пользователь Flamingo и не писал, что он за 5 лет попадал не менее 20 раз на технический овердрафт при аналогичных обстоятельствах... Поразительный талант!

Да они все такие, тас вообще меня игнорит и только какие то мелкие сошки играя роль его адвоката, пытаются навтирать мне по каждому вопросу к офпреду, взамен самого офпреда. Цирк. Дети, ей богу. А офпред - секретарь, тему не вывозит, долдонит и долдонит одно и тоже: мы передали ваше пожелание в соответствующий отдел. Какие пожелания дурик? Я тебе 10 вопросов задал, а не пожеланий. Подмена понятий. Жжот короче.
Так что это у них типа норма, делать вид что они не видят (не удобных им) вопросов. Но дергать их надо, это да, а то захиреют бедняжки. )))
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2019 21:06

  Maksi2 написав:Так что это у них типа норма, делать вид что они не видят (не удобных им) вопросов. Но дергать их надо, это да, а то захиреют бедняжки. )))


Ну я, собственно, к этому и веду. На Харьковфоруме представитель Приватбанка отвечает уже больше 10 лет, и за всё это время не было ни одного ответа по существу. Любой, кто пишет о реальной проблеме, получает отписку, содержание которой известно всем заранее. Нам очень жаль, что у вас сложилось такое мнение, мы работаем в строгом соответствии с законодательством, сообщите в личные сообщения ваши данные... Но всегда и во всем виноват исключительно клиент. Не помню случая, чтобы банк хотя бы раз признал свою вину.

На ютубе есть фильм харьковчанина Юрия Витальевича N, который в суде доказал, что никогда в банановой республике он не был и картой с истекшим сроком действия там не расплачивался. Через суд он взыскал с Привата и материальный, и моральный ущерб, не пожалев на это два с половиной года нервов и личного времени. И даже после этого он остался во всем виноват. Уверен, что и ПУМБ в аналогичной ситуации поведет себя точно так же.
evgenkh
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 19:51

Пумба наконец-то научилась не навязывать рассрочки, а предлагать их.
Юзер может принять предложение или проигнорить.
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mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 19:53

  mustbe написав:Пумба наконец-то научилась не навязывать рассрочки, а предлагать их.
Юзер может принять предложение или проигнорить.
Не прошло и пол-года.
Лучше поздно, чем никогда

Какой механизм "предложения"?
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 19:56

Re: ПУМБ

ramaz написав:Какой механизм "предложения"?

Вайбер/смс.
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 19:57

В вайбер приходит предложение с кнопкой "Подтвердить"
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 22:36

Re: ПУМБ

  evgenkh написав:100 последних отзывов примерно 30 об одном и том же - приложение не запускается на Андроид 5.0.2. Хотя до мая месяца оно работало.

Самое интересное, что у меня на планшете лениво, где стоит более древний андрюша 5.0.1 новая версия приложухи установлена и работает нормально. Т.е. не дает апликуха андрюше в версии именно 5.0.2. Такие вот пироги.
EKO
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