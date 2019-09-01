Додано: Суб 31 сер, 2019 21:06

Maksi2 написав: Так что это у них типа норма, делать вид что они не видят (не удобных им) вопросов. Но дергать их надо, это да, а то захиреют бедняжки. ))) Так что это у них типа норма, делать вид что они не видят (не удобных им) вопросов. Но дергать их надо, это да, а то захиреют бедняжки. )))

Ну я, собственно, к этому и веду. На Харьковфоруме представитель Приватбанка отвечает уже больше 10 лет, и за всё это время не было ни одного ответа по существу. Любой, кто пишет о реальной проблеме, получает отписку, содержание которой известно всем заранее. Нам очень жаль, что у вас сложилось такое мнение, мы работаем в строгом соответствии с законодательством, сообщите в личные сообщения ваши данные... Но всегда и во всем виноват исключительно клиент. Не помню случая, чтобы банк хотя бы раз признал свою вину.На ютубе есть фильм харьковчанина Юрия Витальевича N, который в суде доказал, что никогда в банановой республике он не был и картой с истекшим сроком действия там не расплачивался. Через суд он взыскал с Привата и материальный, и моральный ущерб, не пожалев на это два с половиной года нервов и личного времени. И даже после этого он остался во всем виноват. Уверен, что и ПУМБ в аналогичной ситуации поведет себя точно так же.