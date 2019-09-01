evgenkh написав:Господа, а вы заметили, что представитель банка в своих ответах ни словом не обмолвился про овердрафт. Словно мы о нем и не рассуждали целых 10 страниц. Словно уважаемый пользователь Flamingo и не писал, что он за 5 лет попадал не менее 20 раз на технический овердрафт при аналогичных обстоятельствах... Поразительный талант!
Да они все такие, тас вообще меня игнорит и только какие то мелкие сошки играя роль его адвоката, пытаются навтирать мне по каждому вопросу к офпреду, взамен самого офпреда. Цирк. Дети, ей богу. А офпред - секретарь, тему не вывозит, долдонит и долдонит одно и тоже: мы передали ваше пожелание в соответствующий отдел. Какие пожелания дурик? Я тебе 10 вопросов задал, а не пожеланий. Подмена понятий. Жжот короче. Так что это у них типа норма, делать вид что они не видят (не удобных им) вопросов. Но дергать их надо, это да, а то захиреют бедняжки. )))
Maksi2 написав:Так что это у них типа норма, делать вид что они не видят (не удобных им) вопросов. Но дергать их надо, это да, а то захиреют бедняжки. )))
Ну я, собственно, к этому и веду. На Харьковфоруме представитель Приватбанка отвечает уже больше 10 лет, и за всё это время не было ни одного ответа по существу. Любой, кто пишет о реальной проблеме, получает отписку, содержание которой известно всем заранее. Нам очень жаль, что у вас сложилось такое мнение, мы работаем в строгом соответствии с законодательством, сообщите в личные сообщения ваши данные... Но всегда и во всем виноват исключительно клиент. Не помню случая, чтобы банк хотя бы раз признал свою вину.
На ютубе есть фильм харьковчанина Юрия Витальевича N, который в суде доказал, что никогда в банановой республике он не был и картой с истекшим сроком действия там не расплачивался. Через суд он взыскал с Привата и материальный, и моральный ущерб, не пожалев на это два с половиной года нервов и личного времени. И даже после этого он остался во всем виноват. Уверен, что и ПУМБ в аналогичной ситуации поведет себя точно так же.
evgenkh написав:100 последних отзывов примерно 30 об одном и том же - приложение не запускается на Андроид 5.0.2. Хотя до мая месяца оно работало.
Самое интересное, что у меня на планшете лениво, где стоит более древний андрюша 5.0.1 новая версия приложухи установлена и работает нормально. Т.е. не дает апликуха андрюше в версии именно 5.0.2. Такие вот пироги.