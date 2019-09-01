evgenkh написав: А как быть с тем, что в моей папке сохранилось отправленное вам личное сообщение от 22 июля? И в тот же день пришёл ваш ответ «спасибо, отправили коллегам», он тоже сохранился. По-моему кто-то из нас двоих открыто обманывает пользователей...
Уважаемый модератор или админ, у вас наверняка есть доступ к личным сообщениям, хоть они и называются личными. Если есть, уточните для присутствующих, кто же этот нехороший человек.
касательно обращения - нашли Ваше обращение, переписка с Вами велась на нескольких порталах, приносим свои извинения. ответ предоставить в личные сообщения по Вашей ситуации не можем - Вы отключили личные сообщения на форуме.
PUMB написав:касательно обращения - нашли Ваше обращение, переписка с Вами велась на нескольких порталах, приносим свои извинения. ответ предоставили Вам в личные сообщения по работе приложения на Вашем устройстве.
Переписку вы вели на нескольких порталах, но именно на этом форуме я вам сообщил в личку те сведения, которые вы запросили. И мне было странно прочитать именно здесь, что никаких сообщений от меня не поступало.
Толку от ваших рекомендаций ноль - проблема разработчиком до сих пор не решена. Мобильное приложение скачивается, но оно ни у кого не запускается на данной версии Андроида. Разумеется, и у меня оно ни разу не запустилось, ведь я стал вашим клиентом уже после майского обновления.
Спасибо вам за то, что наглядно демонстрируете, чего стоят ответы представителя. Могу лишь добавить, что ПУМБ в этом плане не лучше и не хуже других банков.
PUMB написав:касательно обращения - нашли Ваше обращение, переписка с Вами велась на нескольких порталах, приносим свои извинения. ответ предоставили Вам в личные сообщения по работе приложения на Вашем устройстве.
Переписку вы вели на нескольких порталах, но именно на этом форуме я вам сообщил в личку те сведения, которые вы запросили. И мне было странно прочитать именно здесь, что никаких сообщений от меня не поступало.
Толку от ваших рекомендаций ноль - проблема разработчиком до сих пор не решена. Мобильное приложение скачивается, но оно ни у кого не запускается на данной версии Андроида. Разумеется, и у меня оно ни разу не запустилось, ведь я стал вашим клиентом уже после майского обновления.
Спасибо вам за то, что наглядно демонстрируете, чего стоят ответы представителя. Могу лишь добавить, что ПУМБ в этом плане не лучше и не хуже других банков.
по Вашей ситуации ответ есть, но сообщить не можем Вам, у Вас отключены личные сообщения.
PUMB написав:по Вашей ситуации ответ есть, но сообщить не можем Вам, у Вас отключены личные сообщения.
А зачем нужно писать в личку? Разве проблема только у меня одного? Разве сотни и тысячи клиентов не столкнулись с этой проблемой? Форум - это площадка для коллективного обсуждения того или иного вопроса. Если хотите ответить - отвечайте в теме, пусть все пользователи видят ваш ответ. Кому-то еще непременно пригодится!
После последнего обновления 27 августа я снова скачал приложение, удалил старое, очистил кэш и все его следы. Но и переустановка ничего нового не дала. Какой еще ответ вы хотите дать? Пишите его в теме. Я успешно закрыл досрочно депозит "Свободный" и вывел деньги из вашего банка через веб-интерфейс ПУМБ-онлайн. Это не сложнее, чем через мобильное приложение. Пусть и дальше не работает, для меня это уже не актуально.