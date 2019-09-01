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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2338233923402341 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.1 5 778 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 25% 191 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 83 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 114 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 207 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 24% 183 Всього голосів : 778 Додано: Пон 02 вер, 2019 11:51 evgenkh написав:

А как быть с тем, что в моей папке сохранилось отправленное вам личное сообщение от 22 июля? И в тот же день пришёл ваш ответ «спасибо, отправили коллегам», он тоже сохранился. По-моему кто-то из нас двоих открыто обманывает пользователей...



Уважаемый модератор или админ, у вас наверняка есть доступ к личным сообщениям, хоть они и называются личными. Если есть, уточните для присутствующих, кто же этот нехороший человек. А как быть с тем, что в моей папке сохранилось отправленное вам личное сообщение от 22 июля? И в тот же день пришёл ваш ответ «спасибо, отправили коллегам», он тоже сохранился. По-моему кто-то из нас двоих открыто обманывает пользователей...Уважаемый модератор или админ, у вас наверняка есть доступ к личным сообщениям, хоть они и называются личными. Если есть, уточните для присутствующих, кто же этот нехороший человек.



касательно обращения - нашли Ваше обращение, переписка с Вами велась на нескольких порталах, приносим свои извинения. ответ предоставить в личные сообщения по Вашей ситуации не можем - Вы отключили личные сообщения на форуме. касательно обращения - нашли Ваше обращение, переписка с Вами велась на нескольких порталах, приносим свои извинения. ответ предоставить в личные сообщения по Вашей ситуации не можем - Вы отключили личные сообщения на форуме. PUMB

Представник банку Повідомлень: 2326 З нами з: 19.07.11 Подякував: 788 раз. Подякували: 142 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 вер, 2019 12:04 PUMB написав: касательно обращения - нашли Ваше обращение, переписка с Вами велась на нескольких порталах, приносим свои извинения. ответ предоставили Вам в личные сообщения по работе приложения на Вашем устройстве. касательно обращения - нашли Ваше обращение, переписка с Вами велась на нескольких порталах, приносим свои извинения. ответ предоставили Вам в личные сообщения по работе приложения на Вашем устройстве.



Переписку вы вели на нескольких порталах, но именно на этом форуме я вам сообщил в личку те сведения, которые вы запросили. И мне было странно прочитать именно здесь, что никаких сообщений от меня не поступало.



Толку от ваших рекомендаций ноль - проблема разработчиком до сих пор не решена. Мобильное приложение скачивается, но оно ни у кого не запускается на данной версии Андроида. Разумеется, и у меня оно ни разу не запустилось, ведь я стал вашим клиентом уже после майского обновления.



Спасибо вам за то, что наглядно демонстрируете, чего стоят ответы представителя. Могу лишь добавить, что ПУМБ в этом плане не лучше и не хуже других банков. Переписку вы вели на нескольких порталах, но именно на этом форуме я вам сообщил в личку те сведения, которые вы запросили. И мне было странно прочитать именно здесь, что никаких сообщений от меня не поступало.Толку от ваших рекомендаций ноль - проблема разработчиком до сих пор не решена. Мобильное приложение скачивается, но оно ни у кого не запускается на данной версии Андроида. Разумеется, и у меня оно ни разу не запустилось, ведь я стал вашим клиентом уже после майского обновления.Спасибо вам за то, что наглядно демонстрируете, чего стоят ответы представителя. Могу лишь добавить, что ПУМБ в этом плане не лучше и не хуже других банков. evgenkh

Повідомлень: 119 З нами з: 20.06.16 Подякував: 154 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 вер, 2019 12:10 evgenkh написав: PUMB написав: касательно обращения - нашли Ваше обращение, переписка с Вами велась на нескольких порталах, приносим свои извинения. ответ предоставили Вам в личные сообщения по работе приложения на Вашем устройстве. касательно обращения - нашли Ваше обращение, переписка с Вами велась на нескольких порталах, приносим свои извинения. ответ предоставили Вам в личные сообщения по работе приложения на Вашем устройстве.



Переписку вы вели на нескольких порталах, но именно на этом форуме я вам сообщил в личку те сведения, которые вы запросили. И мне было странно прочитать именно здесь, что никаких сообщений от меня не поступало.



Толку от ваших рекомендаций ноль - проблема разработчиком до сих пор не решена. Мобильное приложение скачивается, но оно ни у кого не запускается на данной версии Андроида. Разумеется, и у меня оно ни разу не запустилось, ведь я стал вашим клиентом уже после майского обновления.



Спасибо вам за то, что наглядно демонстрируете, чего стоят ответы представителя. Могу лишь добавить, что ПУМБ в этом плане не лучше и не хуже других банков. Переписку вы вели на нескольких порталах, но именно на этом форуме я вам сообщил в личку те сведения, которые вы запросили. И мне было странно прочитать именно здесь, что никаких сообщений от меня не поступало.Толку от ваших рекомендаций ноль - проблема разработчиком до сих пор не решена. Мобильное приложение скачивается, но оно ни у кого не запускается на данной версии Андроида. Разумеется, и у меня оно ни разу не запустилось, ведь я стал вашим клиентом уже после майского обновления.Спасибо вам за то, что наглядно демонстрируете, чего стоят ответы представителя. Могу лишь добавить, что ПУМБ в этом плане не лучше и не хуже других банков.

по Вашей ситуации ответ есть, но сообщить не можем Вам, у Вас отключены личные сообщения. по Вашей ситуации ответ есть, но сообщить не можем Вам, у Вас отключены личные сообщения. PUMB

Представник банку Повідомлень: 2326 З нами з: 19.07.11 Подякував: 788 раз. Подякували: 142 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 вер, 2019 12:31 PUMB написав: по Вашей ситуации ответ есть, но сообщить не можем Вам, у Вас отключены личные сообщения. по Вашей ситуации ответ есть, но сообщить не можем Вам, у Вас отключены личные сообщения.



А зачем нужно писать в личку? Разве проблема только у меня одного? Разве сотни и тысячи клиентов не столкнулись с этой проблемой? Форум - это площадка для коллективного обсуждения того или иного вопроса. Если хотите ответить - отвечайте в теме, пусть все пользователи видят ваш ответ. Кому-то еще непременно пригодится!



После последнего обновления 27 августа я снова скачал приложение, удалил старое, очистил кэш и все его следы. Но и переустановка ничего нового не дала. Какой еще ответ вы хотите дать? Пишите его в теме. Я успешно закрыл досрочно депозит "Свободный" и вывел деньги из вашего банка через веб-интерфейс ПУМБ-онлайн. Это не сложнее, чем через мобильное приложение. Пусть и дальше не работает, для меня это уже не актуально. А зачем нужно писать в личку? Разве проблема только у меня одного? Разве сотни и тысячи клиентов не столкнулись с этой проблемой? Форум - это площадка для коллективного обсуждения того или иного вопроса. Если хотите ответить - отвечайте в теме, пусть все пользователи видят ваш ответ. Кому-то еще непременно пригодится!После последнего обновления 27 августа я снова скачал приложение, удалил старое, очистил кэш и все его следы. Но и переустановка ничего нового не дала. Какой еще ответ вы хотите дать? Пишите его в теме. Я успешно закрыл досрочно депозит "Свободный" и вывел деньги из вашего банка через веб-интерфейс ПУМБ-онлайн. Это не сложнее, чем через мобильное приложение. Пусть и дальше не работает, для меня это уже не актуально. evgenkh

Повідомлень: 119 З нами з: 20.06.16 Подякував: 154 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 вер, 2019 13:20 evgenkh написав: Пусть и дальше не работает, для меня это уже не актуально. Пусть и дальше не работает, для меня это уже не актуально.

То того ви далі кпиняєте дохлу ПУМБу? Вже час йти закривати рахунки у Моно, бо там теж То того ви далі кпиняєте дохлу ПУМБу? Вже час йти закривати рахунки у Моно, бо там теж виявили овердрафт, а ПУМБа нехай далі страждає. Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 3477 З нами з: 18.08.14 Подякував: 180 раз. Подякували: 444 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2338233923402341 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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