Депозит "Свободный"
Процент начисляется 1-го или в день открытия?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 вер, 2019 20:56
Додано: Пон 02 вер, 2019 21:06
Додано: Пон 02 вер, 2019 22:04
Поверьте, я это делал не умышленно, а по неопытности. И на первый раз не нужно судить чересчур строго. Надо сначала человеку объяснить. Как вы уже поняли, никто в отделении ничего мне не объяснял.
Соответствующие выводы я уже сделал. Депозит расторг, карта остается. Вдруг когда-нибудь придется снимать наличку с карты моно. Я уже понял, что пополнять всеКарту нужно через ПУМБ-онлайн, снимать деньги в чужом банкомате, и тогда не будет ни комиссии, ни овердрафта.
Остался один-единственный вопрос, на который представитель банка вряд ли ответит. Через какое время карточный счет будет считаться неактивным и какая плата за обслуживание неактивного карточного счета. Может получиться, что ПУМБ установил фиксированную сумму и начнет ее списывать в счет овердрафта, хотя в других банках она не может превышать остатка на счету.
|