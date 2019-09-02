Додано: Пон 02 вер, 2019 22:04

Flamingo написав: Но как показал Ваш случай - нет ничего не возможного для во истину талантливых людей... Но как показал Ваш случай - нет ничего не возможного для во истину талантливых людей...

Поверьте, я это делал не умышленно, а по неопытности. И на первый раз не нужно судить чересчур строго. Надо сначала человеку объяснить. Как вы уже поняли, никто в отделении ничего мне не объяснял.Соответствующие выводы я уже сделал. Депозит расторг, карта остается. Вдруг когда-нибудь придется снимать наличку с карты моно. Я уже понял, что пополнять всеКарту нужно через ПУМБ-онлайн, снимать деньги в чужом банкомате, и тогда не будет ни комиссии, ни овердрафта.Остался один-единственный вопрос, на который представитель банка вряд ли ответит. Через какое время карточный счет будет считаться неактивным и какая плата за обслуживание неактивного карточного счета. Может получиться, что ПУМБ установил фиксированную сумму и начнет ее списывать в счет овердрафта, хотя в других банках она не может превышать остатка на счету.