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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2339234023412342

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 778
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
207
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
183
Всього голосів : 778
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 20:43

Депозит "Свободный"
Процент начисляется 1-го или в день открытия?
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 20:56

  novichok написав:Депозит "Свободный"
Процент начисляется 1-го или в день открытия?

Второе
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 21:06

  Flamingo написав:
  novichok написав:Депозит "Свободный"
Процент начисляется 1-го или в день открытия?

Второе

Спс
novichok
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Повідомлень: 1862
З нами з: 31.03.13
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 22:04

  Flamingo написав: Но как показал Ваш случай - нет ничего не возможного для во истину талантливых людей...


Поверьте, я это делал не умышленно, а по неопытности. И на первый раз не нужно судить чересчур строго. Надо сначала человеку объяснить. Как вы уже поняли, никто в отделении ничего мне не объяснял.

Соответствующие выводы я уже сделал. Депозит расторг, карта остается. Вдруг когда-нибудь придется снимать наличку с карты моно. Я уже понял, что пополнять всеКарту нужно через ПУМБ-онлайн, снимать деньги в чужом банкомате, и тогда не будет ни комиссии, ни овердрафта.

Остался один-единственный вопрос, на который представитель банка вряд ли ответит. Через какое время карточный счет будет считаться неактивным и какая плата за обслуживание неактивного карточного счета. Может получиться, что ПУМБ установил фиксированную сумму и начнет ее списывать в счет овердрафта, хотя в других банках она не может превышать остатка на счету.
evgenkh
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  #<1 ... 2339234023412342
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