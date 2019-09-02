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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2339234023412342 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.1 5 778 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 25% 191 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 83 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 114 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 207 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 24% 183 Всього голосів : 778 Додано: Пон 02 вер, 2019 20:43 Депозит "Свободный"

Процент начисляется 1-го или в день открытия? novichok

Повідомлень: 1862 З нами з: 31.03.13 Подякував: 4 раз. Подякували: 160 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 вер, 2019 20:56 novichok написав: Депозит "Свободный"

Процент начисляется 1-го или в день открытия? Депозит "Свободный"Процент начисляется 1-го или в день открытия?

Второе Второе Flamingo

Повідомлень: 2835 З нами з: 20.03.15 Подякував: 47 раз. Подякували: 589 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 вер, 2019 21:06 Flamingo написав: novichok написав: Депозит "Свободный"

Процент начисляется 1-го или в день открытия? Депозит "Свободный"Процент начисляется 1-го или в день открытия?

Второе Второе

Спс Спс novichok

Повідомлень: 1862 З нами з: 31.03.13 Подякував: 4 раз. Подякували: 160 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 вер, 2019 22:04 Flamingo написав: Но как показал Ваш случай - нет ничего не возможного для во истину талантливых людей... Но как показал Ваш случай - нет ничего не возможного для во истину талантливых людей...



Поверьте, я это делал не умышленно, а по неопытности. И на первый раз не нужно судить чересчур строго. Надо сначала человеку объяснить. Как вы уже поняли, никто в отделении ничего мне не объяснял.



Соответствующие выводы я уже сделал. Депозит расторг, карта остается. Вдруг когда-нибудь придется снимать наличку с карты моно. Я уже понял, что пополнять всеКарту нужно через ПУМБ-онлайн, снимать деньги в чужом банкомате, и тогда не будет ни комиссии, ни овердрафта.



Остался один-единственный вопрос, на который представитель банка вряд ли ответит. Через какое время карточный счет будет считаться неактивным и какая плата за обслуживание неактивного карточного счета. Может получиться, что ПУМБ установил фиксированную сумму и начнет ее списывать в счет овердрафта, хотя в других банках она не может превышать остатка на счету. Поверьте, я это делал не умышленно, а по неопытности. И на первый раз не нужно судить чересчур строго. Надо сначала человеку объяснить. Как вы уже поняли, никто в отделении ничего мне не объяснял.Соответствующие выводы я уже сделал. Депозит расторг, карта остается. Вдруг когда-нибудь придется снимать наличку с карты моно. Я уже понял, что пополнять всеКарту нужно через ПУМБ-онлайн, снимать деньги в чужом банкомате, и тогда не будет ни комиссии, ни овердрафта.Остался один-единственный вопрос, на который представитель банка вряд ли ответит. Через какое время карточный счет будет считаться неактивным и какая плата за обслуживание неактивного карточного счета. Может получиться, что ПУМБ установил фиксированную сумму и начнет ее списывать в счет овердрафта, хотя в других банках она не может превышать остатка на счету. evgenkh

Повідомлень: 122 З нами з: 20.06.16 Подякував: 154 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 вер, 2019 07:18 Flamingo написав: evgenkh написав: Могу представить, сколько людей попадает на такой овердрафт, если даже опытнейший Flamingo при аналогичных обстоятельствах влетал порядка 20 раз. Могу представить, сколько людей попадает на такой овердрафт, если даже опытнейший Flamingo при аналогичных обстоятельствах влетал порядка 20 раз.

А можно попросить меня в качестве Ваших примеров больше не "поминать в суе"? Дело в том, что Вы дико ошибаетесь используя глагол "влетал". Для меня это вовсе не влет - это просто такая маленькая особенность местного "процессинга". Влета не было поскольку банк все возвращал "взад" - правда только тем, кто следит за своими деньгами . Единственное неудобство было в том что надо было либо позвонить, либо написать в поддержку. Мизерные суммы (как правило до 1 грн.) по сути были недоступны не более суток. Это по Вашему влет? Причем банк уже пофиксил и этот момент: я тут недавно спрашивал - попадал ли кто после НГ на теховер, который раньше был очень часто? Ответ был нет за последнее время у тех кто пользует ПУМБ в нормальном режиме (а не открытие депо через операционистов) - таких фактов не обнаружилось. То есть теперь, чтобы на этот теховер попасть надо еще изрядно постараться. Например используя чужой р2р сервис. Но как показал Ваш случай - нет ничего не возможного для во истину талантливых людей... А можно попросить меня в качестве Ваших примеров больше не "поминать в суе"? Дело в том, что Вы дико ошибаетесь используя глагол "влетал". Для меня это вовсе не влет - это просто такая маленькая особенность местного "процессинга". Влета не было поскольку банк все возвращал "взад" - правда только тем, кто следит за своими деньгами. Единственное неудобство было в том что надо было либо позвонить, либо написать в поддержку. Мизерные суммы (как правило до 1 грн.) по сути были недоступны не более суток. Это по Вашему влет?Причем банк уже пофиксил и этот момент: я тут недавно спрашивал - попадал ли кто после НГ на теховер, который раньше был очень часто? Ответ был нет за последнее время у тех кто пользует ПУМБ в нормальном режиме (а не открытие депо через операционистов) - таких фактов не обнаружилось. То есть теперь, чтобы на этот теховер попасть надо еще изрядно постараться. Например используя чужой р2р сервис. Но как показал Ваш случай - нет ничего не возможного для во истину талантливых людей...

Не давайте марну надію. Протягом тижня в мене був овер, при цьому заходив тутешнім р2р, переказом з ПБ або через кіоск ПУМБа, виходив знову ж через власний р2р або готівкою. На картці гроші не зберігаю, тому між входом і виходом вони на Вільному депо маринуються. Тож, десь щось списали раніше, ніж зарахували.



Тому ПУМБа не ідеальна банка, але вчиться (розстрочка як приклад), та доки робить сторно комісії за овер, можна нею користуватися.



А усі невдоволені краще б спрямували свої емоції на покращення процедур у ПУМБі, а не виливали їх тутечки, попередньо вийшовши з банку. Тут не зливна яма. Хоч тепер може трохи поменшає бруду... Не давайте марну надію. Протягом тижня в мене був овер, при цьому заходив тутешнім р2р, переказом з ПБ або через кіоск ПУМБа, виходив знову ж через власний р2р або готівкою. На картці гроші не зберігаю, тому між входом і виходом вони на Вільному депо маринуються. Тож, десь щось списали раніше, ніж зарахували.Тому ПУМБа не ідеальна банка, але вчиться (розстрочка як приклад), та доки робить сторно комісії за овер, можна нею користуватися.А усі невдоволені краще б спрямували свої емоції на покращення процедур у ПУМБі, а не виливали їх тутечки, попередньо вийшовши з банку. Тут не зливна яма. Хоч тепер може трохи поменшає бруду... Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/ kreuz Повідомлень: 1778 З нами з: 10.12.07 Подякував: 118 раз. Подякували: 99 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2339234023412342 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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