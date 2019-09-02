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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 вер, 2019 20:43
Депозит "Свободный"
Процент начисляется 1-го или в день открытия?
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novichok
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Додано: Пон 02 вер, 2019 20:56
novichok написав:
Депозит "Свободный"
Процент начисляется 1-го или в день открытия?
Второе
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Flamingo
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Додано: Пон 02 вер, 2019 21:06
Flamingo написав: novichok написав:
Депозит "Свободный"
Процент начисляется 1-го или в день открытия?
Второе
Спс
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novichok
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Додано: Пон 02 вер, 2019 22:04
Flamingo написав:
Но как показал Ваш случай - нет ничего не возможного для во истину талантливых людей...
Поверьте, я это делал не умышленно, а по неопытности. И на первый раз не нужно судить чересчур строго. Надо сначала человеку объяснить. Как вы уже поняли, никто в отделении ничего мне не объяснял.
Соответствующие выводы я уже сделал. Депозит расторг, карта остается. Вдруг когда-нибудь придется снимать наличку с карты моно. Я уже понял, что пополнять всеКарту нужно через ПУМБ-онлайн, снимать деньги в чужом банкомате, и тогда не будет ни комиссии, ни овердрафта.
Остался один-единственный вопрос, на который представитель банка вряд ли ответит. Через какое время карточный счет будет считаться неактивным и какая плата за обслуживание неактивного карточного счета. Может получиться, что ПУМБ установил фиксированную сумму и начнет ее списывать в счет овердрафта, хотя в других банках она не может превышать остатка на счету.
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evgenkh
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Додано: Вів 03 вер, 2019 07:18
Flamingo написав: evgenkh написав:
Могу представить, сколько людей попадает на такой овердрафт, если даже опытнейший Flamingo при аналогичных обстоятельствах влетал порядка 20 раз.
А можно попросить меня в качестве Ваших примеров больше не "поминать в суе"? Дело в том, что Вы дико ошибаетесь используя глагол "влетал". Для меня это вовсе не влет - это просто такая маленькая особенность местного "процессинга". Влета не было поскольку банк все возвращал "взад" - правда только тем, кто следит за своими деньгами
. Единственное неудобство было в том что надо было либо позвонить, либо написать в поддержку. Мизерные суммы (как правило до 1 грн.) по сути были недоступны не более суток. Это по Вашему влет?
Причем банк уже пофиксил и этот момент: я тут недавно спрашивал - попадал ли кто после НГ на теховер, который раньше был очень часто? Ответ был нет за последнее время у тех кто пользует ПУМБ в нормальном режиме (а не открытие депо через операционистов) - таких фактов не обнаружилось. То есть теперь, чтобы на этот теховер попасть надо еще изрядно постараться. Например используя чужой р2р сервис. Но как показал Ваш случай - нет ничего не возможного для во истину талантливых людей...
Не давайте марну надію. Протягом тижня в мене був овер, при цьому заходив тутешнім р2р, переказом з ПБ або через кіоск ПУМБа, виходив знову ж через власний р2р або готівкою. На картці гроші не зберігаю, тому між входом і виходом вони на Вільному депо маринуються. Тож, десь щось списали раніше, ніж зарахували.
Тому ПУМБа не ідеальна банка, але вчиться (розстрочка як приклад), та доки робить сторно комісії за овер, можна нею користуватися.
А усі невдоволені краще б спрямували свої емоції на покращення процедур у ПУМБі, а не виливали їх тутечки, попередньо вийшовши з банку. Тут не зливна яма. Хоч тепер може трохи поменшає бруду...
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kreuz
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