Лично я как раз тут не рискую, поскольку в случае овера списанные %% уже вряд ли вернут
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 вер, 2019 18:47
Re: ПУМБ
Додано: Вів 03 вер, 2019 19:57
А якщо прогнати через депо?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 03 вер, 2019 20:19
Re: ПУМБ
Тут на этот вопрос представитель обычно говорит, что работы ведутся, следите за новостями. Следим с февраля
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