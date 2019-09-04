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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 778
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
207
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
183
Всього голосів : 778
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 18:47

Re: ПУМБ

  2XL написав:Сейчас транзит можно осуществлять безопасно?
Лично я как раз тут не рискую, поскольку в случае овера списанные %% уже вряд ли вернут
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 19:57

  Flamingo написав:
  2XL написав:Сейчас транзит можно осуществлять безопасно?
Лично я как раз тут не рискую, поскольку в случае овера списанные %% уже вряд ли вернут

А якщо прогнати через депо?
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klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 20:19

Re: ПУМБ

gonzo написав:Вопрос представителю, обмен валют в веб банкинге планируется вообще? Не сильно сложная фича же.
Тут на этот вопрос представитель обычно говорит, что работы ведутся, следите за новостями. Следим с февраля
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 07:48

Re: ПУМБ

Alex_ki написав:
gonzo написав:Вопрос представителю, обмен валют в веб банкинге планируется вообще? Не сильно сложная фича же.
Тут на этот вопрос представитель обычно говорит, что работы ведутся, следите за новостями. Следим с февраля
Тогда тоже пока понаблюдаю, на проверенных Алле и ш моньке
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 10:45

  gonzo написав:Вопрос представителю, обмен валют в веб банкинге планируется вообще? Не сильно сложная фича же.

да, конечно, планируется. работы ведутся
PUMB
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 16:12

Re: ПУМБ

"Зверніть увагу, що з ­05.09.19 р. перекази з Ваших дебітних карток на картки інших банків у ПУМБ Online будуть без додаткових комісій, через інші платіжні сервіси буде введено комісію 0,5%."

Это даже с депозитки бесплатный выход?
mikos
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 16:42

Хотел оформить Всекарту, но не дали т.к. есть карта с тарифом "депозитная". А что нельзя иметь 2 разных счета? И стоит менять депозитный на всекарту?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 17:04

Re: ПУМБ

  anikola13 написав:И стоит менять депозитный на всекарту?

Я поменял. А там смотрите что Вам выгоднее. Тут писали что по ряду старых тарифов премиум сегмента условия лучше. Если у Вас простая депозитка то вы теряете только неограниченное количество раз в месяц снятий нала в кассе банка - во всеКАРТЕ их всего 2. Остальное ИМХО лучше или так же как по депозитке.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 17:33

Панове, щось не можу знайти пункт про 0,5% за Р2Р стороннім сервісом з всеКарти ні у старих тарифах, ні у нових. Давно прибрали чи я сліпий?
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klug
 
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