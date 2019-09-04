Лично я как раз тут не рискую, поскольку в случае овера списанные %% уже вряд ли вернут
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 вер, 2019 18:47
Re: ПУМБ
Додано: Вів 03 вер, 2019 19:57
А якщо прогнати через депо?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 03 вер, 2019 20:19
Re: ПУМБ
Тут на этот вопрос представитель обычно говорит, что работы ведутся, следите за новостями. Следим с февраля
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Додано: Сер 04 вер, 2019 07:48
Re: ПУМБ
Тогда тоже пока понаблюдаю, на проверенных Алле и ш моньке
Размер имеет значение.
Додано: Сер 04 вер, 2019 10:45
Додано: Сер 04 вер, 2019 16:12
Re: ПУМБ
"Зверніть увагу, що з 05.09.19 р. перекази з Ваших дебітних карток на картки інших банків у ПУМБ Online будуть без додаткових комісій, через інші платіжні сервіси буде введено комісію 0,5%."
Это даже с депозитки бесплатный выход?
Додано: Сер 04 вер, 2019 16:42
Хотел оформить Всекарту, но не дали т.к. есть карта с тарифом "депозитная". А что нельзя иметь 2 разных счета? И стоит менять депозитный на всекарту?
Додано: Сер 04 вер, 2019 17:04
Re: ПУМБ
Я поменял. А там смотрите что Вам выгоднее. Тут писали что по ряду старых тарифов премиум сегмента условия лучше. Если у Вас простая депозитка то вы теряете только неограниченное количество раз в месяц снятий нала в кассе банка - во всеКАРТЕ их всего 2. Остальное ИМХО лучше или так же как по депозитке.
Додано: Сер 04 вер, 2019 17:33
Панове, щось не можу знайти пункт про 0,5% за Р2Р стороннім сервісом з всеКарти ні у старих тарифах, ні у нових. Давно прибрали чи я сліпий?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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