У меня обе. Открыли без проблем.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 вер, 2019 09:00
У меня обе. Открыли без проблем.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Чет 05 вер, 2019 09:27
Насколько я понимаю п.2.5.27 касается всех карт, кроме прим.4 Не застосовується до Кредитних карток, а також до ЕПЗ, що обслуговуються на умовах продуктів «ВСЕМОЖУ», «Картка Фокстрот Лояльність», «Картка Фокстрот» згідно Розділу 10 Тарифів
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: Чет 05 вер, 2019 10:17
Переказ коштів через сторонні сервіси P2P
2.5.27.
Виконання операцій за розрахунками з використанням ЕПЗ - переказ з використанням платіжних карток Visa (технологія VISA Direct) / MasterCard (технологія MoneySend) банків України за допомогою сторонніх сервісів, відмінних від Card-to-Card
Переказ з картки Банку на картку іншого українського банку 0,5%
Переказ з картки Банку на картку Банку 0,5%
* Не застосовується до Кредитних карток, а також до ЕПЗ, що обслуговуються на умовах продуктів «ВСЕМОЖУ», «Картка Фокстрот Лояльність», «Картка Фокстрот» згідно Розділу 10 Тарифів
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