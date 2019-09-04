RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2341234223432344

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 778
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
207
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
183
Всього голосів : 778
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 09:00

  anikola13 написав:Хотел оформить Всекарту, но не дали т.к. есть карта с тарифом "депозитная". А что нельзя иметь 2 разных счета? И стоит менять депозитный на всекарту?

У меня обе. Открыли без проблем.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1765
З нами з: 18.05.16
Подякував: 245 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 09:27

  klug написав:Панове, щось не можу знайти пункт про 0,5% за Р2Р стороннім сервісом з всеКарти ні у старих тарифах, ні у нових. Давно прибрали чи я сліпий?

2.5.27.
Виконання операцій за розрахунками з використанням ЕПЗ - переказ з використанням платіжних карток Visa (технологія VISA Direct) / MasterCard (технологія MoneySend) банків України за допомогою сторонніх сервісів, відмінних від Card-to-Card4
- Переказ з картки Банку на картку іншого українського банку 0,5%
- Переказ з картки Банку на картку Банку 0,5%

Насколько я понимаю п.2.5.27 касается всех карт, кроме прим.4 Не застосовується до Кредитних карток, а також до ЕПЗ, що обслуговуються на умовах продуктів «ВСЕМОЖУ», «Картка Фокстрот Лояльність», «Картка Фокстрот» згідно Розділу 10 Тарифів
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2134
З нами з: 18.09.13
Подякував: 431 раз.
Подякували: 416 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 10:17

  klug написав:Панове, щось не можу знайти пункт про 0,5% за Р2Р стороннім сервісом з всеКарти ні у старих тарифах, ні у нових. Давно прибрали чи я сліпий?


Переказ коштів через сторонні сервіси P2P
2.5.27.
Виконання операцій за розрахунками з використанням ЕПЗ - переказ з використанням платіжних карток Visa (технологія VISA Direct) / MasterCard (технологія MoneySend) банків України за допомогою сторонніх сервісів, відмінних від Card-to-Card
Переказ з картки Банку на картку іншого українського банку 0,5%
Переказ з картки Банку на картку Банку 0,5%

* Не застосовується до Кредитних карток, а також до ЕПЗ, що обслуговуються на умовах продуктів «ВСЕМОЖУ», «Картка Фокстрот Лояльність», «Картка Фокстрот» згідно Розділу 10 Тарифів https://bit.ly/2lyrstc
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2329
З нами з: 19.07.11
Подякував: 790 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 10:54

Re: ПУМБ

Сегодня я снова открыл депозит "Свободный". Деньги на счет перекинул с карты монобанка через ПУМБ-онлайн. На всякий случай после открытия депозита поинтересовался у оператора в чате, попал я на технический овердрафт или нет. На это оператор мне ответил, что этого он не знает, и что узнать это можно будет только завтра.

Обычно пользователи форума владеют любыми вопросами намного лучше представителя банка, операциониста зала или первого уровня техподдержки. Интересно, а кто-нибудь сможет ответить уже сейчас, попал я на технический овердрафт или нет? Заранее спасибо.
evgenkh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 124
З нами з: 20.06.16
Подякував: 154 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 11:03

  evgenkh написав:Сегодня я снова открыл депозит "Свободный". Деньги на счет перекинул с карты монобанка через ПУМБ-онлайн.

Деньги на счет - на какой счет?
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2134
З нами з: 18.09.13
Подякував: 431 раз.
Подякували: 416 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2341234223432344
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик, Google Adsense [Bot], la9, NO PASARAN, Stringer, uaprofi, vitaliy1111, Кащей, Вкладчик1234 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (2829)
05.09.2019 13:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.