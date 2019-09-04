klug написав:Панове, щось не можу знайти пункт про 0,5% за Р2Р стороннім сервісом з всеКарти ні у старих тарифах, ні у нових. Давно прибрали чи я сліпий?
2.5.27. Виконання операцій за розрахунками з використанням ЕПЗ - переказ з використанням платіжних карток Visa (технологія VISA Direct) / MasterCard (технологія MoneySend) банків України за допомогою сторонніх сервісів, відмінних від Card-to-Card4 - Переказ з картки Банку на картку іншого українського банку 0,5% - Переказ з картки Банку на картку Банку 0,5%
Насколько я понимаю п.2.5.27 касается всех карт, кроме прим.4 Не застосовується до Кредитних карток, а також до ЕПЗ, що обслуговуються на умовах продуктів «ВСЕМОЖУ», «Картка Фокстрот Лояльність», «Картка Фокстрот» згідно Розділу 10 Тарифів
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klug написав:Панове, щось не можу знайти пункт про 0,5% за Р2Р стороннім сервісом з всеКарти ні у старих тарифах, ні у нових. Давно прибрали чи я сліпий?
Переказ коштів через сторонні сервіси P2P 2.5.27. Виконання операцій за розрахунками з використанням ЕПЗ - переказ з використанням платіжних карток Visa (технологія VISA Direct) / MasterCard (технологія MoneySend) банків України за допомогою сторонніх сервісів, відмінних від Card-to-Card Переказ з картки Банку на картку іншого українського банку 0,5% Переказ з картки Банку на картку Банку 0,5%
* Не застосовується до Кредитних карток, а також до ЕПЗ, що обслуговуються на умовах продуктів «ВСЕМОЖУ», «Картка Фокстрот Лояльність», «Картка Фокстрот» згідно Розділу 10 Тарифів https://bit.ly/2lyrstc
Сегодня я снова открыл депозит "Свободный". Деньги на счет перекинул с карты монобанка через ПУМБ-онлайн. На всякий случай после открытия депозита поинтересовался у оператора в чате, попал я на технический овердрафт или нет. На это оператор мне ответил, что этого он не знает, и что узнать это можно будет только завтра.
Обычно пользователи форума владеют любыми вопросами намного лучше представителя банка, операциониста зала или первого уровня техподдержки. Интересно, а кто-нибудь сможет ответить уже сейчас, попал я на технический овердрафт или нет? Заранее спасибо.