Всекарту НАЛИЧНЫМИ как можно пополнить БЕЗ КОМИССИИ? Кроме касс и терминалов банка? Айбоксы может какие то?
И по процентам. 8% на остаток только по социалкам и пр., Обычно оформленные в пролёте?
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Додано: Чет 05 вер, 2019 16:49
Re: ПУМБ
Всекарту НАЛИЧНЫМИ как можно пополнить БЕЗ КОМИССИИ? Кроме касс и терминалов банка? Айбоксы может какие то?
И по процентам. 8% на остаток только по социалкам и пр., Обычно оформленные в пролёте?
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Додано: Чет 05 вер, 2019 16:55
Додано: Чет 05 вер, 2019 17:17
Re: ПУМБ
Я таких и не вспомню, кроме БвК, и то не уверен. Ищу альтернативу моне как резерв.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 17:20
Додано: Чет 05 вер, 2019 18:46
Здається бачив ПУМБу в терміналах Прихвата і у П24 є шаблон. Що там з тарифами, не такі щедрі, як кращі банки?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 05 вер, 2019 18:52
С процентами на остаток собственных средств - да, в пролете. Что касается пополнения, то я видел в айбоксе значок ПУМБа. Только вот сколько они запросят комиссию, не знаю. Насчет бесплатно - вряд ли. Альфапей и Сити24 тем более бесплатно пополнять не будут.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 08:24
Поповнював ВсеКарта з Альфи СЕПом, нічого не взяло. Та і по тарифах вхід на цю карту що СЕП, що П2П без коміса, неодноразово уточнював на гарячці і перевіряв особисто.
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:31
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