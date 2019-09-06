Додано: П'ят 06 вер, 2019 18:59

evgenkh написав: Сегодня я снова открыл депозит "Свободный". Деньги на счет перекинул с карты монобанка через ПУМБ-онлайн. На всякий случай после открытия депозита поинтересовался у оператора в чате, попал я на технический овердрафт или нет. На это оператор мне ответил, что этого он не знает, и что узнать это можно будет только завтра.



Обычно пользователи форума владеют любыми вопросами намного лучше представителя банка, операциониста зала или первого уровня техподдержки. Интересно, а кто-нибудь сможет ответить уже сейчас, попал я на технический овердрафт или нет? Заранее спасибо. Сегодня я снова открыл депозит "Свободный". Деньги на счет перекинул с карты монобанка через ПУМБ-онлайн. На всякий случай после открытия депозита поинтересовался у оператора в чате, попал я на технический овердрафт или нет. На это оператор мне ответил, что этого он не знает, и что узнать это можно будет только завтра.Обычно пользователи форума владеют любыми вопросами намного лучше представителя банка, операциониста зала или первого уровня техподдержки. Интересно, а кто-нибудь сможет ответить уже сейчас, попал я на технический овердрафт или нет? Заранее спасибо.

Работники банков получают зарплату не особо напрягаясь тарифами и услугами банка в котором работают, не все конечно, но зачастую. А начальство им это позволяет. В итоге страдают только клиенты банка. Но об этом никто не знает, кроме самих клиентов, так как верхние - тупые и не интересуются своим бизнесом. Но, и на старуху - проруха, нормальные клиенты бегут из таких банков. Естественная миграция клиентов при плохом сервисе - наказывает начальство малыми оборатами и соответственно низкими премиальными выплатами. Замкнутый круг. Разорвать который могут только акционеры, разогнав эту непрофессиональную нечисть.Думаю так может быть в любом банке. В основном в старых зомби типа таса и прочих мордорах.По ПУМБу же, наблюдаю позитивную динамику по части услуг и отмены тупейших комиссий. Идет хоть и очень медленное, но развитие. Им бы персонал натаскать, как когда то в привате было, так вообще б цены им не было.