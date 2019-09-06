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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 778
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
207
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
183
Всього голосів : 778
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 16:49

Re: ПУМБ

Всекарту НАЛИЧНЫМИ как можно пополнить БЕЗ КОМИССИИ? Кроме касс и терминалов банка? Айбоксы может какие то?
И по процентам. 8% на остаток только по социалкам и пр., Обычно оформленные в пролёте?
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2XL
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 16:55

  2XL написав:Всекарту НАЛИЧНЫМИ как можно пополнить БЕЗ КОМИССИИ? Кроме касс и терминалов банка? Айбоксы может какие то?

Не совсем прямо, но - пополнить налом карту того банка, чье пополнение наличными через ай-бокс и выход по р2р бесплатные, после чего забрать оттуда через пумб-онлайн.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 17:17

Re: ПУМБ

Я таких и не вспомню, кроме БвК, и то не уверен. Ищу альтернативу моне как резерв.
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2XL
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 17:20

  2XL написав:Я таких и не вспомню, кроме БвК, и то не уверен. Ищу альтернативу моне как резерв.

Ну я как раз моню и имел в виду. Но если им на замену... Кажись Коко пополнялись через что-то. Раньше точно. Сейчас не уверен
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 18:46

Здається бачив ПУМБу в терміналах Прихвата і у П24 є шаблон. Що там з тарифами, не такі щедрі, як кращі банки?
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klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 18:52

  2XL написав:Всекарту НАЛИЧНЫМИ как можно пополнить БЕЗ КОМИССИИ? Кроме касс и терминалов банка? Айбоксы может какие то?
И по процентам. 8% на остаток только по социалкам и пр., Обычно оформленные в пролёте?

С процентами на остаток собственных средств - да, в пролете. Что касается пополнения, то я видел в айбоксе значок ПУМБа. Только вот сколько они запросят комиссию, не знаю. Насчет бесплатно - вряд ли. Альфапей и Сити24 тем более бесплатно пополнять не будут.
evgenkh
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 08:24

  mikos написав:PUMB,
за пополнение депозитки сэпом тз другого банка берут 1%?

Поповнював ВсеКарта з Альфи СЕПом, нічого не взяло. Та і по тарифах вхід на цю карту що СЕП, що П2П без коміса, неодноразово уточнював на гарячці і перевіряв особисто.
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
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Скупердяй
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:31

  2XL написав:Всекарту НАЛИЧНЫМИ как можно пополнить БЕЗ КОМИССИИ? Кроме касс и терминалов банка? Айбоксы может какие то?
И по процентам. 8% на остаток только по социалкам и пр., Обычно оформленные в пролёте?


8% только для целевых карт
на всеКАРТА зачисление 0%, возможна комиссия сервиса-отправителя
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 18:59

  evgenkh написав:Сегодня я снова открыл депозит "Свободный". Деньги на счет перекинул с карты монобанка через ПУМБ-онлайн. На всякий случай после открытия депозита поинтересовался у оператора в чате, попал я на технический овердрафт или нет. На это оператор мне ответил, что этого он не знает, и что узнать это можно будет только завтра.

Обычно пользователи форума владеют любыми вопросами намного лучше представителя банка, операциониста зала или первого уровня техподдержки. Интересно, а кто-нибудь сможет ответить уже сейчас, попал я на технический овердрафт или нет? Заранее спасибо.

Работники банков получают зарплату не особо напрягаясь тарифами и услугами банка в котором работают, не все конечно, но зачастую. А начальство им это позволяет. В итоге страдают только клиенты банка. Но об этом никто не знает, кроме самих клиентов, так как верхние - тупые и не интересуются своим бизнесом. Но, и на старуху - проруха, нормальные клиенты бегут из таких банков. Естественная миграция клиентов при плохом сервисе - наказывает начальство малыми оборатами и соответственно низкими премиальными выплатами. Замкнутый круг. Разорвать который могут только акционеры, разогнав эту непрофессиональную нечисть.
Думаю так может быть в любом банке. В основном в старых зомби типа таса и прочих мордорах.
По ПУМБу же, наблюдаю позитивную динамику по части услуг и отмены тупейших комиссий. Идет хоть и очень медленное, но развитие. Им бы персонал натаскать, как когда то в привате было, так вообще б цены им не было.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 21:46

Re: ПУМБ

Блин. Сегодня заметил, переводил деньги на сайте привата на карту привата и в портмоне на карту кредит Днепра. Всегда было на шару, а сегодня пумб гадский 0.5% зажилил. Сервисы все писали что без комиссии.

В прошлом месяце такие же операции были на шару.
PUnder
 
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