Таке пишете, ніби перший день на форумі...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 вер, 2019 22:52
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 22:57
Додано: Пон 09 вер, 2019 13:00
Такая инфо:
- по всеКАРТА в валюте нет возможности получения кешбека из-за границы
- если нет прописки в паспорте теперь банк не должен требовать доп. доки (ранее спрашивали справку жека, дог на недвигу...) при открытии счетов новым клиентам
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