Додано: Пон 09 вер, 2019 14:52

Никто не знает в банке проблемы с ликвидностью не намечаются? Сегодня утром через ПУМБ Online сделал 2 перевода по 1т.грн на карты Приват, так денег в Привате до сих пор нет и службе поддержки ПУМБ мне начинают рассказывать про какие-то 3 дня. В истории платежей этих мои переводы не отображены вообще. В службе поддержки ПУМБ мне говорят что они появятся только после того, как их примет банк-получателя. По большому счету я и доказать то сейчас никак не могу что их осуществлял.

Все это мне напоминает ситации перед вводом ВА, а у меня депозитов в банке больше суммы ФГВ и вот сижу и не знаю что думать