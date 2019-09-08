Таке пишете, ніби перший день на форумі...
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 вер, 2019 22:52
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 22:57
Додано: Пон 09 вер, 2019 13:00
Такая инфо:
- по всеКАРТА в валюте нет возможности получения кешбека из-за границы
- если нет прописки в паспорте теперь банк не должен требовать доп. доки (ранее спрашивали справку жека, дог на недвигу...) при открытии счетов новым клиентам
Додано: Пон 09 вер, 2019 14:11
Додано: Пон 09 вер, 2019 14:14
Скорее всего речь о выводе кэшбека с заграничных сервисов типа ebates, rebates и т.п.
Додано: Пон 09 вер, 2019 14:52
Никто не знает в банке проблемы с ликвидностью не намечаются? Сегодня утром через ПУМБ Online сделал 2 перевода по 1т.грн на карты Приват, так денег в Привате до сих пор нет и службе поддержки ПУМБ мне начинают рассказывать про какие-то 3 дня. В истории платежей этих мои переводы не отображены вообще. В службе поддержки ПУМБ мне говорят что они появятся только после того, как их примет банк-получателя. По большому счету я и доказать то сейчас никак не могу что их осуществлял.
Все это мне напоминает ситации перед вводом ВА, а у меня депозитов в банке больше суммы ФГВ и вот сижу и не знаю что думать
Востаннє редагувалось ksv в Пон 09 вер, 2019 14:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 09 вер, 2019 14:53
Re: ПУМБ
Представителю и не только, у пумбы вообще как повышение лимита происходит? А то 25к налили, на текущие хватает конечно, но даже холодильник уже не любой купишь
-депозиты
-штампы в загранке и тд ценятся?
|