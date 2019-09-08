RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2343234423452346

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 778
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
207
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
183
Всього голосів : 778
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 22:52

  PUnder написав:Сервисы все писали что без комиссии.

Таке пишете, ніби перший день на форумі...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3502
З нами з: 18.08.14
Подякував: 181 раз.
Подякували: 445 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 22:57

  klug написав:
  PUnder написав:Сервисы все писали что без комиссии.

Таке пишете, ніби перший день на форумі...


Так привык уже что бесплатно. А тут на тебе. 30грн комисса.

Сам виноват :)
Оказывается со вчера ввели комиссию. Надо все таки сообщения от обслуживающего банка читать.
PUnder
 
Повідомлень: 1056
З нами з: 02.08.09
Подякував: 25 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 13:00

Такая инфо:
- по всеКАРТА в валюте нет возможности получения кешбека из-за границы
- если нет прописки в паспорте теперь банк не должен требовать доп. доки (ранее спрашивали справку жека, дог на недвигу...) при открытии счетов новым клиентам
Клаус
 
Повідомлень: 910
З нами з: 04.10.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 14:11

  Клаус написав:Такая инфо:
- по всеКАРТА в валюте нет возможности получения кешбека из-за границы
- если нет прописки в паспорте теперь банк не должен требовать доп. доки (ранее спрашивали справку жека, дог на недвигу...) при открытии счетов новым клиентам

Какой кешбек?
Maksi2
 
Повідомлень: 186
З нами з: 18.06.19
Подякував: 44 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 14:14

  Maksi2 написав:
  Клаус написав:Такая инфо:
- по всеКАРТА в валюте нет возможности получения кешбека из-за границы
- если нет прописки в паспорте теперь банк не должен требовать доп. доки (ранее спрашивали справку жека, дог на недвигу...) при открытии счетов новым клиентам

Какой кешбек?

Скорее всего речь о выводе кэшбека с заграничных сервисов типа ebates, rebates и т.п.
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2892
З нами з: 20.03.15
Подякував: 50 раз.
Подякували: 596 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 14:52

Никто не знает в банке проблемы с ликвидностью не намечаются? Сегодня утром через ПУМБ Online сделал 2 перевода по 1т.грн на карты Приват, так денег в Привате до сих пор нет и службе поддержки ПУМБ мне начинают рассказывать про какие-то 3 дня. В истории платежей этих мои переводы не отображены вообще. В службе поддержки ПУМБ мне говорят что они появятся только после того, как их примет банк-получателя. По большому счету я и доказать то сейчас никак не могу что их осуществлял.
Все это мне напоминает ситации перед вводом ВА, а у меня депозитов в банке больше суммы ФГВ и вот сижу и не знаю что думать
Востаннє редагувалось ksv в Пон 09 вер, 2019 14:54, всього редагувалось 1 раз.
ksv
 
Повідомлень: 254
З нами з: 19.02.09
Подякував: 1 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 14:53

Re: ПУМБ

Представителю и не только, у пумбы вообще как повышение лимита происходит? А то 25к налили, на текущие хватает конечно, но даже холодильник уже не любой купишь

-депозиты
-штампы в загранке и тд ценятся?
gonzo
 
Повідомлень: 102
З нами з: 05.01.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2343234423452346
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: gonzo, ksv, Lost, omni, vollena71, Water і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.