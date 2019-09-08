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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 вер, 2019 22:52
PUnder написав:
Сервисы все писали что без комиссии.
Таке пишете, ніби перший день на форумі...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 22:57
klug написав: PUnder написав:
Сервисы все писали что без комиссии.
Таке пишете, ніби перший день на форумі...
Так привык уже что бесплатно. А тут на тебе. 30грн комисса.
Сам виноват
Оказывается со вчера ввели комиссию. Надо все таки сообщения от обслуживающего банка читать.
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PUnder
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Додано: Пон 09 вер, 2019 13:00
Такая инфо:
- по всеКАРТА в валюте нет возможности получения кешбека из-за границы
- если нет прописки в паспорте теперь банк не должен требовать доп. доки (ранее спрашивали справку жека, дог на недвигу...) при открытии счетов новым клиентам
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Клаус
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Додано: Пон 09 вер, 2019 14:11
Клаус написав:
Такая инфо:
- по всеКАРТА в валюте нет возможности получения кешбека из-за границы
- если нет прописки в паспорте теперь банк не должен требовать доп. доки (ранее спрашивали справку жека, дог на недвигу...) при открытии счетов новым клиентам
Какой кешбек?
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Maksi2
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Додано: Пон 09 вер, 2019 14:14
Maksi2 написав: Клаус написав:
Такая инфо:
- по всеКАРТА в валюте нет возможности получения кешбека из-за границы
- если нет прописки в паспорте теперь банк не должен требовать доп. доки (ранее спрашивали справку жека, дог на недвигу...) при открытии счетов новым клиентам
Какой кешбек?
Скорее всего речь о выводе кэшбека с заграничных сервисов типа ebates, rebates и т.п.
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Flamingo
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Додано: Пон 09 вер, 2019 14:52
Никто не знает в банке проблемы с ликвидностью не намечаются? Сегодня утром через ПУМБ Online сделал 2 перевода по 1т.грн на карты Приват, так денег в Привате до сих пор нет и службе поддержки ПУМБ мне начинают рассказывать про какие-то 3 дня. В истории платежей этих мои переводы не отображены вообще. В службе поддержки ПУМБ мне говорят что они появятся только после того, как их примет банк-получателя. По большому счету я и доказать то сейчас никак не могу что их осуществлял.
Все это мне напоминает ситации перед вводом ВА, а у меня депозитов в банке больше суммы ФГВ и вот сижу и не знаю что думать
Востаннє редагувалось ksv
в Пон 09 вер, 2019 14:54, всього редагувалось 1 раз.
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ksv
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Додано: Пон 09 вер, 2019 14:53
Представителю и не только, у пумбы вообще как повышение лимита происходит? А то 25к налили, на текущие хватает конечно, но даже холодильник уже не любой купишь
-депозиты
-штампы в загранке и тд ценятся?
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Додано: Пон 09 вер, 2019 15:05
ksv написав:
Никто не знает в банке проблемы с ликвидностью не намечаются? Сегодня утром через ПУМБ Online сделал 2 перевода по 1т.грн на карты Приват, так денег в Привате до сих пор нет и службе поддержки ПУМБ мне начинают рассказывать про какие-то 3 дня. В истории платежей этих мои переводы не отображены вообще. В службе поддержки ПУМБ мне говорят что они появятся только после того, как их примет банк-получателя. По большому счету я и доказать то сейчас никак не могу что их осуществлял.
Все это мне напоминает ситуации перед вводом ВА, а у меня депозитов в банке больше суммы ФГВ и вот сижу и не знаю что думать
Я думаю, что с ликвидностью в банке порядок. А глюки могут случится, где угодно. И да - ПУМБ онлайн далеко не идеален. У меня зимой была похожая ситуация с Вашей только наоборот - я через пумб-онлайн деньги на пумбовскую карту переводил - больше 8кГрн - с банка донора они ушли а на ПУМБ не дошли - естественно никаких следов нигде ;(. Что самое отвратительное - поддержка пока не пройдут первые 3 раб дня вообще чухаться отказывается. У меня по итогу нашли деньги лишь через неделю - в качестве сорри бонуса подарили чашку с лого ПУМБы и грамм 100 чая
. Так что боюсь Вам надо готовится к неторопливому розыску ваших сумм. Но это абсолютно никакого отношения к финансовому состоянию банка вообще и к ВА в частности - не имеет.
ЗЫ. А вот больше фонда Вы одном месте держите зря. "Никому нельзя доверять" и "За буйки не заплывать" - наш девиз
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Flamingo
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Додано: Пон 09 вер, 2019 15:10
Flamingo написав: ksv написав:
Никто не знает в банке проблемы с ликвидностью не намечаются? Сегодня утром через ПУМБ Online сделал 2 перевода по 1т.грн на карты Приват, так денег в Привате до сих пор нет и службе поддержки ПУМБ мне начинают рассказывать про какие-то 3 дня. В истории платежей этих мои переводы не отображены вообще. В службе поддержки ПУМБ мне говорят что они появятся только после того, как их примет банк-получателя. По большому счету я и доказать то сейчас никак не могу что их осуществлял.
Все это мне напоминает ситуации перед вводом ВА, а у меня депозитов в банке больше суммы ФГВ и вот сижу и не знаю что думать
Я думаю, что с ликвидностью в банке порядок. А глюки могут случится, где угодно. И да - ПУМБ онлайн далеко не идеален. У меня зимой была похожая ситуация с Вашей только наоборот - я через пумб-онлайн деньги на пумбовскую карту переводил - больше 8кГрн - с банка донора они ушли а на ПУМБ не дошли - естественно никаких следов нигде ;(. Что самое отвратительное - поддержка пока не пройдут первые 3 раб дня вообще чухаться отказывается. У меня по итогу нашли деньги лишь через неделю - в качестве сорри бонуса подарили чашку с лого ПУМБы и грамм 100 чая
. Так что боюсь Вам надо готовится к неторопливому розыску ваших сумм. Но это абсолютно никакого отношения к финансовому состоянию банка вообще и к ВА в частности - не имеет.
ЗЫ. А вот больше фонда Вы одном месте держите зря. "Никому нельзя доверять" и "За буйки не заплывать" - наш девиз
та банка вроде в топе по прибыльности после привата и аваля, предпосылок вообще нет - а не моментальное зачисление у всех бывает, на той неделе доходило норм, правда не на приват(на моню)
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gonzo
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Додано: Пон 09 вер, 2019 17:49
gonzo написав:
Представителю и не только, у пумбы вообще как повышение лимита происходит? А то 25к налили, на текущие хватает конечно, но даже холодильник уже не любой купишь
-депозиты
-штампы в загранке и тд ценятся?
В любом банке кредитный лимит охотно увеличивают тем, кто об этом не просит. А если вы сами просите об этом, то банк, как правило, начинает ставить дополнительные условия, которые немного снижают привлекательность кредитных продуктов.
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evgenkh
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