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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2343234423452346 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.1 5 778 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 25% 191 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 83 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 114 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 207 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 24% 183 Всього голосів : 778 Додано: П'ят 06 вер, 2019 22:52 PUnder написав: Сервисы все писали что без комиссии. Сервисы все писали что без комиссии.

Таке пишете, ніби перший день на форумі... Таке пишете, ніби перший день на форумі... Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 3504 З нами з: 18.08.14 Подякував: 181 раз. Подякували: 445 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 вер, 2019 22:57 klug написав: PUnder написав: Сервисы все писали что без комиссии. Сервисы все писали что без комиссии.

Таке пишете, ніби перший день на форумі... Таке пишете, ніби перший день на форумі...



Так привык уже что бесплатно. А тут на тебе. 30грн комисса.



Сам виноват

Оказывается со вчера ввели комиссию. Надо все таки сообщения от обслуживающего банка читать. Так привык уже что бесплатно. А тут на тебе. 30грн комисса.Сам виноватОказывается со вчера ввели комиссию. Надо все таки сообщения от обслуживающего банка читать. PUnder Повідомлень: 1056 З нами з: 02.08.09 Подякував: 25 раз. Подякували: 128 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 вер, 2019 13:00 Такая инфо:

- по всеКАРТА в валюте нет возможности получения кешбека из-за границы

- если нет прописки в паспорте теперь банк не должен требовать доп. доки (ранее спрашивали справку жека, дог на недвигу...) при открытии счетов новым клиентам Клаус Повідомлень: 910 З нами з: 04.10.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 48 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 вер, 2019 14:11 Клаус написав: Такая инфо:

- по всеКАРТА в валюте нет возможности получения кешбека из-за границы

- если нет прописки в паспорте теперь банк не должен требовать доп. доки (ранее спрашивали справку жека, дог на недвигу...) при открытии счетов новым клиентам Такая инфо:- по всеКАРТА в валюте нет возможности получения кешбека из-за границы- если нет прописки в паспорте теперь банк не должен требовать доп. доки (ранее спрашивали справку жека, дог на недвигу...) при открытии счетов новым клиентам

Какой кешбек? Какой кешбек? Maksi2 Повідомлень: 186 З нами з: 18.06.19 Подякував: 44 раз. Подякували: 20 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 вер, 2019 14:14 Maksi2 написав: Клаус написав: Такая инфо:

- по всеКАРТА в валюте нет возможности получения кешбека из-за границы

- если нет прописки в паспорте теперь банк не должен требовать доп. доки (ранее спрашивали справку жека, дог на недвигу...) при открытии счетов новым клиентам Такая инфо:- по всеКАРТА в валюте нет возможности получения кешбека из-за границы- если нет прописки в паспорте теперь банк не должен требовать доп. доки (ранее спрашивали справку жека, дог на недвигу...) при открытии счетов новым клиентам

Какой кешбек? Какой кешбек?

Скорее всего речь о выводе кэшбека с заграничных сервисов типа ebates, rebates и т.п. Скорее всего речь о выводе кэшбека с заграничных сервисов типа ebates, rebates и т.п. Flamingo

Повідомлень: 2893 З нами з: 20.03.15 Подякував: 50 раз. Подякували: 596 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 вер, 2019 14:52 Никто не знает в банке проблемы с ликвидностью не намечаются? Сегодня утром через ПУМБ Online сделал 2 перевода по 1т.грн на карты Приват, так денег в Привате до сих пор нет и службе поддержки ПУМБ мне начинают рассказывать про какие-то 3 дня. В истории платежей этих мои переводы не отображены вообще. В службе поддержки ПУМБ мне говорят что они появятся только после того, как их примет банк-получателя. По большому счету я и доказать то сейчас никак не могу что их осуществлял.

Все это мне напоминает ситации перед вводом ВА, а у меня депозитов в банке больше суммы ФГВ и вот сижу и не знаю что думать Востаннє редагувалось ksv в Пон 09 вер, 2019 14:54, всього редагувалось 1 раз. ksv Повідомлень: 254 З нами з: 19.02.09 Подякував: 1 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 вер, 2019 14:53 Re: ПУМБ Представителю и не только, у пумбы вообще как повышение лимита происходит? А то 25к налили, на текущие хватает конечно, но даже холодильник уже не любой купишь



-депозиты

-штампы в загранке и тд ценятся? gonzo Повідомлень: 103 З нами з: 05.01.17 Подякував: 12 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 вер, 2019 15:05 ksv написав: Никто не знает в банке проблемы с ликвидностью не намечаются? Сегодня утром через ПУМБ Online сделал 2 перевода по 1т.грн на карты Приват, так денег в Привате до сих пор нет и службе поддержки ПУМБ мне начинают рассказывать про какие-то 3 дня. В истории платежей этих мои переводы не отображены вообще. В службе поддержки ПУМБ мне говорят что они появятся только после того, как их примет банк-получателя. По большому счету я и доказать то сейчас никак не могу что их осуществлял.

Все это мне напоминает ситуации перед вводом ВА, а у меня депозитов в банке больше суммы ФГВ и вот сижу и не знаю что думать Никто не знает в банке проблемы с ликвидностью не намечаются? Сегодня утром через ПУМБ Online сделал 2 перевода по 1т.грн на карты Приват, так денег в Привате до сих пор нет и службе поддержки ПУМБ мне начинают рассказывать про какие-то 3 дня. В истории платежей этих мои переводы не отображены вообще. В службе поддержки ПУМБ мне говорят что они появятся только после того, как их примет банк-получателя. По большому счету я и доказать то сейчас никак не могу что их осуществлял.Все это мне напоминает ситуации перед вводом ВА, а у меня депозитов в банке больше суммы ФГВ и вот сижу и не знаю что думать

Я думаю, что с ликвидностью в банке порядок. А глюки могут случится, где угодно. И да - ПУМБ онлайн далеко не идеален. У меня зимой была похожая ситуация с Вашей только наоборот - я через пумб-онлайн деньги на пумбовскую карту переводил - больше 8кГрн - с банка донора они ушли а на ПУМБ не дошли - естественно никаких следов нигде ;(. Что самое отвратительное - поддержка пока не пройдут первые 3 раб дня вообще чухаться отказывается. У меня по итогу нашли деньги лишь через неделю - в качестве сорри бонуса подарили чашку с лого ПУМБы и грамм 100 чая . Так что боюсь Вам надо готовится к неторопливому розыску ваших сумм. Но это абсолютно никакого отношения к финансовому состоянию банка вообще и к ВА в частности - не имеет.

ЗЫ. А вот больше фонда Вы одном месте держите зря. "Никому нельзя доверять" и "За буйки не заплывать" - наш девиз Я думаю, что с ликвидностью в банке порядок. А глюки могут случится, где угодно. И да - ПУМБ онлайн далеко не идеален. У меня зимой была похожая ситуация с Вашей только наоборот - я через пумб-онлайн деньги на пумбовскую карту переводил - больше 8кГрн - с банка донора они ушли а на ПУМБ не дошли - естественно никаких следов нигде ;(. Что самое отвратительное - поддержка пока не пройдут первые 3 раб дня вообще чухаться отказывается. У меня по итогу нашли деньги лишь через неделю - в качестве сорри бонуса подарили чашку с лого ПУМБы и грамм 100 чая. Так что боюсь Вам надо готовится к неторопливому розыску ваших сумм. Но это абсолютно никакого отношения к финансовому состоянию банка вообще и к ВА в частности - не имеет.ЗЫ. А вот больше фонда Вы одном месте держите зря. "Никому нельзя доверять" и "За буйки не заплывать" - наш девиз Flamingo

Повідомлень: 2893 З нами з: 20.03.15 Подякував: 50 раз. Подякували: 596 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 вер, 2019 15:10 Flamingo написав: ksv написав: Никто не знает в банке проблемы с ликвидностью не намечаются? Сегодня утром через ПУМБ Online сделал 2 перевода по 1т.грн на карты Приват, так денег в Привате до сих пор нет и службе поддержки ПУМБ мне начинают рассказывать про какие-то 3 дня. В истории платежей этих мои переводы не отображены вообще. В службе поддержки ПУМБ мне говорят что они появятся только после того, как их примет банк-получателя. По большому счету я и доказать то сейчас никак не могу что их осуществлял.

Все это мне напоминает ситуации перед вводом ВА, а у меня депозитов в банке больше суммы ФГВ и вот сижу и не знаю что думать Никто не знает в банке проблемы с ликвидностью не намечаются? Сегодня утром через ПУМБ Online сделал 2 перевода по 1т.грн на карты Приват, так денег в Привате до сих пор нет и службе поддержки ПУМБ мне начинают рассказывать про какие-то 3 дня. В истории платежей этих мои переводы не отображены вообще. В службе поддержки ПУМБ мне говорят что они появятся только после того, как их примет банк-получателя. По большому счету я и доказать то сейчас никак не могу что их осуществлял.Все это мне напоминает ситуации перед вводом ВА, а у меня депозитов в банке больше суммы ФГВ и вот сижу и не знаю что думать

Я думаю, что с ликвидностью в банке порядок. А глюки могут случится, где угодно. И да - ПУМБ онлайн далеко не идеален. У меня зимой была похожая ситуация с Вашей только наоборот - я через пумб-онлайн деньги на пумбовскую карту переводил - больше 8кГрн - с банка донора они ушли а на ПУМБ не дошли - естественно никаких следов нигде ;(. Что самое отвратительное - поддержка пока не пройдут первые 3 раб дня вообще чухаться отказывается. У меня по итогу нашли деньги лишь через неделю - в качестве сорри бонуса подарили чашку с лого ПУМБы и грамм 100 чая . Так что боюсь Вам надо готовится к неторопливому розыску ваших сумм. Но это абсолютно никакого отношения к финансовому состоянию банка вообще и к ВА в частности - не имеет.

ЗЫ. А вот больше фонда Вы одном месте держите зря. "Никому нельзя доверять" и "За буйки не заплывать" - наш девиз Я думаю, что с ликвидностью в банке порядок. А глюки могут случится, где угодно. И да - ПУМБ онлайн далеко не идеален. У меня зимой была похожая ситуация с Вашей только наоборот - я через пумб-онлайн деньги на пумбовскую карту переводил - больше 8кГрн - с банка донора они ушли а на ПУМБ не дошли - естественно никаких следов нигде ;(. Что самое отвратительное - поддержка пока не пройдут первые 3 раб дня вообще чухаться отказывается. У меня по итогу нашли деньги лишь через неделю - в качестве сорри бонуса подарили чашку с лого ПУМБы и грамм 100 чая. Так что боюсь Вам надо готовится к неторопливому розыску ваших сумм. Но это абсолютно никакого отношения к финансовому состоянию банка вообще и к ВА в частности - не имеет.ЗЫ. А вот больше фонда Вы одном месте держите зря. "Никому нельзя доверять" и "За буйки не заплывать" - наш девиз

та банка вроде в топе по прибыльности после привата и аваля, предпосылок вообще нет - а не моментальное зачисление у всех бывает, на той неделе доходило норм, правда не на приват(на моню) та банка вроде в топе по прибыльности после привата и аваля, предпосылок вообще нет - а не моментальное зачисление у всех бывает, на той неделе доходило норм, правда не на приват(на моню) gonzo Повідомлень: 103 З нами з: 05.01.17 Подякував: 12 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 вер, 2019 17:49 gonzo написав: Представителю и не только, у пумбы вообще как повышение лимита происходит? А то 25к налили, на текущие хватает конечно, но даже холодильник уже не любой купишь



-депозиты

-штампы в загранке и тд ценятся? Представителю и не только, у пумбы вообще как повышение лимита происходит? А то 25к налили, на текущие хватает конечно, но даже холодильник уже не любой купишь-депозиты-штампы в загранке и тд ценятся?

В любом банке кредитный лимит охотно увеличивают тем, кто об этом не просит. А если вы сами просите об этом, то банк, как правило, начинает ставить дополнительные условия, которые немного снижают привлекательность кредитных продуктов. В любом банке кредитный лимит охотно увеличивают тем, кто об этом не просит. А если вы сами просите об этом, то банк, как правило, начинает ставить дополнительные условия, которые немного снижают привлекательность кредитных продуктов. evgenkh

Повідомлень: 128 З нами з: 20.06.16 Подякував: 154 раз. Подякували: 16 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2343234423452346 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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